Мошенники пошли за деньгами приморцев

Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил граждан о недобросовестных агентах, обманным путем призывающих перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) накануне нового года, и напомнил, что у граждан есть возможность ежегодно выбирать, куда направить свои накопления.

Накануне нового года Пенсионный фонд России зафиксировал увеличение активности агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые агитируют граждан заключить с ними договор вместо ПФР. По данным фонда, россиянам говорят, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» - государство заберет их себе и «пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем случае начислит пенсионные баллы. Пенсионный фонд опроверг эту информацию.

«Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию. Пенсионные накопления в пенсионные баллы пересчитываться не могут и не будут. Подтверждением этому является действующее пенсионное законодательство», - заявили в фонде.

При этом ведомство отметило, что если выбор пал на НПФ, то выбирать фонд необходимо очень тщательно. Отмечается, что существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый - через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй - через интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец - по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.