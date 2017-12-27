Cтройку засыпает цементной пылью

Повышение цен на стройматериалы в преддверии Нового года вызывает цепную реакцию рынка стройматериалов и строительных услуг Приморья

Цемент считается «хлебом строительной индустрии», и как любое повышение цен на хлеб, повышение цен на базовый для стройки материал вызывает явное или скрытое недовольство. В предыдущем номере Деловой газеты «Золотой Рог» сообщалось о том, что предваряя повышение с 1 января 2018 года железнодорожных тарифов и электроэнергии, компания «ДВ-Цемент» повысила свои цены на цемент и минеральный порошок с заводов «Спасскцемент» и «Теплоозерский цементный завод» на 2-3 % в зависимости от вида продукции и региона поставки.

Эксперты отмечают, что любое повышение цен на строительном рынке в условиях продолжающегося кризиса и сниженной покупательной способности потребителей ведет к дальнейшему свертыванию спроса и бумерангом бьет по самим же строителям и базовым предприятиям строительной индустрии.

Ситуация вызывает недоумение

Безусловно, уже начинают дорожать бетон, железобетон и стеновые панели, где цементная составляющая выпускаемых материалов является существенной. Так на 2% с 20 декабря повысилась цена популярного в крае андезито-базальтового блока Тереховского ЗБИ.

Еще значительнее с 1 января ожидается повышение цен на железобетонные изделия, выпускаемые флагманом приморской стройиндустрии – заводом АО «Фирма «Аврора». Генеральный директор Игорь СИПЯГОВ сказал, что продукция этого предприятия станет дороже на 5-10%. Причиной этому является помимо роста цен на цемент, рост цен на песок и щебень. Сказываются уже подорожавший в середине ноября металл и дорожающая сейчас доставка материалов автотранспортом за счет повышения цен на ГСМ.

Игорь Сипягов отметил, что повысить цены на продукцию этого ведущего в крае завода панельного домостроения надо было еще вчера. Так, по условиям договора с застройщиком микрорайона Снеговая падь «Д», цены на комплекты деталей КПД 83-й теплой серии, отпускаемые на строящиеся здесь дома с начала 2014 года, не подлежали пересмотру в течение трех лет. С начала этого года их уже можно было повышать, но руководство компании шло на то, чтобы цены остались прежними до конца этого года. Тем не менее, застройщик по разным причинам не сумел воспользоваться этим бонусом. В зиму он не смог завершить монтаж последнего этажа дома №4, чтобы начать отделку, ускорить монтаж еще на одном из объектов. А в текущих планах этого застройщика – пока не начатый панельный дом, который тоже ранее было решено комплектовать деталями КПД с «Фирмы «Аврора».

То есть, цена квадратного метра жилья в Снеговой пади «Д» автоматически должна повыситься. При этом завод сегодня в зиму не остановился – отпускает детали КПД на строительство своего дома в районе ул. Луговой и на многоквартирный дом в пос. Тавричанка. Однако выпускать продукцию себе в убыток предприятие не планирует. Такова установка собственников компании.

Председатель совета директоров АО «Строитель» Виктор КРИВУЛИН отмечает, что очередное повышение цен на цемент – это происки одной известной фамилии, которая замонополизировала дальневосточный цемент, считающийся на сегодня самым дорогим из выпускаемых в стране. По его мнению, в крае давно уже следует наладить производство более технологичного и дешевого цемента для стройки, чтобы удерживать цены на новое жилье хотя бы на уровне 50-60 тысяч рублей за 1 кв. метр, а не предлагать по 100 тысяч.

Гендиректор компании ООО «Зима Южная» Алексей БОЙКО отметил, что повышение цен на цемент скажется на всех строителях края. Их затраты на бетон и многие другие материалы автоматически увеличиваются, а прибыль уменьшается. Тем не менее, несмотря на увеличение затрат, эта компания пока не собирается поднимать цены на свою продукцию – квартиры в новом популярном ЖК «Надеждинское полесье».

Совершенно не сказалось пока повышение цен на приморский цемент на компании АО «Ремстройцентр». Генеральный директор Александр ЛЕМЕШЕВ сказал, что основные бетонные работы на строящихся домах по ул. Русской и Очаковской были выполнены еще по теплу, и поэтому дополнительных затрат не возникло. Однако, когда компанией будут начинаться следующие объекты, то рост цен на цемент и другие материалы придется учесть.

Видимо, этот фактор окажется существенным и для других застройщиков и инвесторов, которым в начале нового года придется корректировать стоимость планируемых и строящихся объектов.

А статистика утешает

По данным портала Бетон.ру со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики «средняя отпускная цена производителей цемента в России на внутренний рынок в октябре 2017 года составила 3 515,4 рублей за тонну бездобавочного цемента и 3 353,67 рублей для цемента с добавками. Таким образом, цемент с добавками подешевел за месяц на 0,9%, а бездобавочный цемент - на 0,4%». При этом подешевление продукции отрасли фиксировалось уже третий месяц подряд, и лидером в этом деле в октябре оказался, как ни странно, ДФО, где цена формально уменьшилась на 8,4%. Но, по данным статистиков, она здесь все равно оставалась наибольшей среди округов – 3 876,84 рублей за тонну. А наименьшая цена в 3 078,67 рублей за тонну сложилась в ПФО.

Однако, когда в прайсе дальневосточного производителя цемента оказываются цены более 5-6 тыс. рублей за тонну, то к данным официальной статистики возникает недоверие, которое требует пояснения. Как и вопрос: что мешает дальневосточному, в том числе приморскому, цементу выйти на средние цены по стране. Вероятно, у его производителей могут найтись резервы снижения себестоимости продукции, роста производительности труда и т.д., которые позволяют снижать цены, что было бы особенно ценно в преддверии начала реализации в Приморье и в целом на Дальнем Востоке новых крупных инвестиционных проектов.

Кстати, этот же портал недавно отметил, что добросовестные отечественные производители цемента, к которым относятся в частности и дальневосточные, с введением два года назад обязательной сертификации продукции отрасли, получили дополнительные доходы в размере 9 миллиардов рублей. Эти доходы привалили за счет борьбы государства с незаконным оборотом цементной продукции, который с тех пор упал на четверть. Уже повышение загруженности предприятий, выпускающих законную продукцию, должно было сказаться и на снижении ее себестоимости и способствовать снижению цен, или воздержанию от их повышения.

Конкуренции не предвидится

Ситуацию, сложившуюся на рынке в Приморье Деловой газете «Золотой Рог» прокомментировала заместитель по науке директора отраслевого института «ДальНИИС» Светлана ВАВРЕНЮК:

- С выходом в свет нового ГОСТа «Правила сертификации цементов» отечественные производители получили серьезные преимущества. Завезти в страну иностранный цемент, как это было у нас ранее – китайский, корейский – стало практически невозможно, столь суровы требования - отмечает она. – Сертификация цемента стала обязательной и требовательно «драконовский» ГОСТ импорт «технически» не пропускает. Барьер очень трудно пройти. А раньше иностранный цемент в Приморье активно ввозился. Им занималась такая большая организация, как «Примстройресурс», занимавшаяся южнокорейским высококачественным цементом. Мы его проверяли. Он всегда превосходил заявленную марку, и был привлекателен по цене. Поставки цемента хорошего качества были и из Южного Китая. Но теперь их нет. Таковы теперь правила. Завезти импортный цемент невозможно без убытков. Если кто-то привез, и партия цемента уже проверяется на таможне, на его испытания требуется, по крайней мере, 28 суток. Это без других хлопот. А возить его от других отечественных производителей к нам – логистика такова, что цемент дешевле нашего дорогого не выйдет. Получилась своего рода монополия местного производителя.

Что касается цены на наш цемент, то в ней действительно высока доля затрат на электроэнергию. К сожалению, обещанное удешевления энергии так и не произошло. Зато в Сибири, где она самая дешевая в стране, стройматериалы значительно дешевле. Многие из них делаются там, и везутся к нам на реализацию. Или отделочные материалы «Террако» - когда стали подсчитывать: выгодно ли открыть их производство в крае, то оказалось, что дешевле завозить из Южной Кореи. Так и не открыли. В Хабаровске, правда, появился завод «Террако», но в его продукции чего-то не хватает, что есть в южнокорейской.

На местном рынке некому конкурировать с продукцией «Спасскцемента». Цемент – это молотый клинкер. А клинкер – это известняк, глина, обжиг, привязка к месторождению. Можно создать конкуренцию, если привозить иностранный клинкер и молоть на каких-то стационарных установках – не на цемзаводе, а каждый, кому сколько надо на своей небольшой шаровой мельнице. Как это ранее делалось на Камчатке. Сейчас туда поставляется цемент, а раньше только клинкер. Главкамчатстрой имел мельницу, на которой клинкер превращался в цемент. Но, опять же, если к нам ввозить иностранный клинкер, то еще надо все просчитать. Возможно, что это тоже окажется дорого, и лучше купить готовый безальтернативный цемент здесь. Ситуация такова, что только если государство отпустит драконовские меры по сертификации, и будет сертифицировать в пределах разумного, то что-то может измениться к лучшему. И сегодня ряд организаций оспаривает применение новых ГОСТов на цемент в суде, судясь с Минпромторгом.

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

Конкуренты готовы «подставить плечо»

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская» (Амурская область) компания «С Технология» намерена расширить сбыт производимого ей цемента за счет его поставок в том числе на объекты космодрома Восточный и Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Завод начал работу в 2016 году и уже произвел более 14 тыс. тонн продукции, которую реализовали на местном рынке. Цемент производился из российского сырья. Сегодня для загрузки производственных мощностей и выхода на проектную мощность ведется работа по расширению рынка сбыта.

«В Амурской области появляются новые предприятия: создана ТОР «Свободный», разворачивается строительство Амурского ГПЗ, Амурского газохимического комплекса, строится мост (между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ), будет развиваться предмостовая зона, продолжается строительство космодрома Восточный. Все эти новые предприятия могут стать потенциальными покупателями нашей продукции. Сейчас мы устанавливаем с ними контакт, чтобы понимать их потребности, сроки, качество», - сообщил гендиректор «С Технология» Виктор ВЫРОДОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.