Агрессивный сбор

Каким образом бизнес попал под налоговый каток

Уходящий год запомнится бизнесменам резким усилением давления на них со стороны фискальных органов. Эксперты юридических компаний рассказали о том, какие нововведения 2017 года, направленные на рост платежей в бюджет, будут иметь наиболее серьезные последствия для предпринимателей.

В 2017 году было принято сразу несколько ключевых поправок в важнейших отраслях российского законодательства, которые доставили немало головной боли и проблем российским предпринимателям. Самая невинная из них - переход на онлайн-кассы, позволяющие передавать данные о покупках напрямую в фискальные органы.

Мимо кассы

Заявленная властями цель - сделать рынок розничной торговли в России прозрачнее. Действительно, если налоговая служба сможет контролировать движение средств в режиме реального времени, то ей легче будет оперативно пресекать работу по серым схемам.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея ФЕДОРОВА, часть интернет-магазинов может перестать принимать карты и начать продавать товар «мимо кассы», не выдавая чеков покупателям. «Общее движение в сторону обеления рынка вполне может обернуться его очернением», - согласна исполнительный директор платежной системы Robokassa Татьяна ГЛАЗАЧЕВА.

За бенефициара ответишь

Серьезные последствия может иметь и решение правительства обязать компании раскрывать сведения о своих бенефициарных владельцах (то есть о лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют более 25% в капитале компании) по запросам уполномоченных органов госвласти. Кроме того, власти обязали юрлица предпринимать усилия по установлению этих сведений. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще на этапе подготовки соответствующего законопроекта юристы говорили, что новое требование оставляет простор для злоупотреблений. Юрист департамента международного налогового планирования юрфирмы «Клифф» Александр ЗУБАЧ отмечал в разговоре с агентством «Право.ру», что в некоторых иностранных юрисдикциях данные об акционерах строго непубличны и раскрываются лишь в случае принятия такого решения самим бенефициаром.

Понять, кто реально держит акции крупной компании, сейчас очень сложно, подчеркивает партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий СТЕПАНОВ: акционер ПАО - это не тот, кто записан в реестре, а зачастую держатель депозитарных расписок (не самих акций), либо клиент депозитария третьего или более высокого уровня (зачастую депозитария иностранного). В связи с этим ни нижестоящие депозитарии в такой цепочке, ни тем более само ПАО могут не знать, кто фактически держит акции. Часто российским компаниям известны лишь ее учредители или учредители учредителей.

В любом случае, по мнению адвоката АБ «Деловой фарватер» Антона СОНИЧЕВА, новое требование может привести к увеличению количества уголовных дел, связанных с отмыванием денежных средств.

Закон сохранения денег

Кроме того, в этом году вступили в силу изменения, вдвое увеличивающие пени за просрочку уплаты налогов. Размер пени теперь составляет 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. В случае задержки компаниям придется уплатить не только налоговую задолженность, но и внушительные пени, размер которых может достигать миллионов рублей, которые, в «случае чего», придется доставать из собственного оборота.

Это нововведение скажется не лучшим образом на российском предпринимательстве, говорят юристы. «Очевидно, что у предпринимателей появятся новые статьи расходов, а у государства - новые статьи доходов», - отмечает Антон Соничев.

Только посмотреть

Свою лепту в ужесточение налогового прессинга внесла и судебная власть. В июле 2017 года Верховный суд России разрешил налоговым инспекторам осматривать компьютеры сотрудников организации при проведении выездной налоговой проверки. Сотрудники ФНС потирают руки, предприниматели - лоб, шутят юристы. «Являясь и без того изначально слабой стороной во взаимоотношениях с налоговой, пачками проигрывая дела в судах, теперь предприниматели рискуют быть незащищенной стороной и на стадии налоговой проверки», - говорит Антон Соничев.

Налоговые проверки нередко используются для давления на бизнес, отмечают юристы. По словам руководителя налогового департамента юридической компании BMS Law Firm Давида КАПИАНИДЗЕ, часто налоговые органы отражают в актах по итогам проверки только те данные, которые свидетельствуют против компании (найти их в компьютере проще, чем на бумаге). «В связи с этим в ближайшем будущем не стоит ждать уменьшения количества споров, связанных с проверками, осуществляемыми налоговиками», - заключает юрист.

Опасное дробление

Еще одно важное для предпринимателей решение принял Конституционный суд РФ. Речь идет об определении суда, в котором говорится, что «дробление бизнеса - это незаконный способ оптимизации налогов». Суд запретил бизнесменам создавать группы взаимозависимых фирм и индивидуальных предпринимателей (участники которых, например, приходятся друг другу родственниками) и таким образом получать «необоснованную налоговую выгоду» (например, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль, НДС и единому налогу на вмененный доход за счет того, что аффилированные ИП использовали специальные налоговые режимы).

По словам юристов, схемы с дроблением используются не только семейными предприятиями, но и в целом как способ оптимизации налоговой нагрузки.

Теперь налоговики, опираясь на мнение КС, смело доначисляют компаниям налоги и пени, а недавнее снятие режима налоговой тайны позволит еще и обнародовать данные о налоговых нарушениях, говорит эксперт СКБ «Контур» Наталья ГОРБОВА. По ее словам, нельзя исключить, что после этого с недобросовестным налогоплательщиком мало кто рискнет иметь дело.

«Черный список»

Облегчить работу российским налоговикам может и принятый Росфинмониторингом «черный список» юридических лиц, которым отказано в обслуживании или проведении банковских операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

По словам управляющего партнера юридической фирмы «Борениус» Андрея ГУСЕВА, критерии для внесения компании в список являются чрезмерно широкими. Один из них, например, предполагает, что наличные средства должны составлять более 30% от недельного оборота. По такой норме в «черный список» можно легко включить огромное количество малых предпринимателей, которые ведут основной оборот в наличной форме.

В «черный список» попало уже около 500 компаний. Многие из тех, кому «посчастливилось» оказаться в этом перечне, были вынуждены закрываться и затем открываться вновь. Другие подали согласно регламенту объяснительные документы и теперь дожидаются разблокировки. Банки тем временем решили не упускать момент и тут же предложили клиентам «новые продукты, оценивающие деятельность компании на предмет наличия неблагоприятных формальных оснований для блокировки», говорит старший юрист гражданско-правового департамента юридической фирмы «Клифф» Елена КУЗНЕЦОВА.

Сами бизнесмены рассказывают на условиях анонимности, что сохранять счета юрлиц, подозрительных с точки зрения фискальных органов, часто помогают «откаты» в адрес тех или иных служащих банка.

«Обоснуй»

Еще одним понятием, получившим юридическую силу в этом году, стала «необоснованная налоговая выгода». Более десяти лет это словосочетание фигурировало в судебной практике, но в 2017 году было введено в налоговое законодательство. Причем, как и в случае с остальными нововведениями, его принятие объяснялось исключительно благими целями.

«Закрепление концепции необоснованной налоговой выгоды на законодательном уровне (введение ст. 54.1 Налогового кодекса РФ) должно способствовать укреплению позиций добросовестных налогоплательщиков и снизить количество необоснованных претензий налоговых органов», - говорит партнер Capital Legal Services, руководитель практики разрешения споров Ирина ОНИКИЕНКО.

«Но благая, казалось бы, цель обернулась массовыми проверками действующих предприятий по вопросам уплаты НДС», - говорит она.

Оценивая последствия этого нововведения для бизнеса, управляющий партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей ГУСЕВ обращает внимание на то, что ФНС предписывает налоговикам выявлять умысел налогоплательщика на искажение экономического смысла операций в учете (когда есть подозрения в «необоснованной налоговой выгоде»). «Об умысле, по мнению ФНС, может свидетельствовать, помимо согласованности действий, транзитных операций с использованием особых форм расчетов и сроков платежей, также взаимозависимость и подконтрольность контрагентов», - уточняет он.

Агрессивный сбор

На помощь налоговым органам пришел Следственный комитет, который утвердил методические рекомендации по выявлению обстоятельств, свидетельствующих об умысле налогоплательщика, направленном на неуплату налогов. «Это чрезвычайно подробная инструкция, разъясняющая, что налоговая проверка и уголовное дело различаются лишь процедурами, но устанавливают один и тот же умысел. Налоговым органам предлагаются методики расследования, круг выявляемых обстоятельств, необходимые действия для установления умысла вплоть до перечней типовых вопросов свидетелям», - говорит Гусев.

По его мнению, вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что в 2017 году государство целенаправленно создало предпосылки для наполнения бюджета «за счет агрессивного сбора налогов, в том числе уголовно-правовыми средствами».

В следующем году уменьшения налогового прессинга ждать не стоит, прогнозируют юристы: задачу пополнения государственной казны в условиях экономического кризиса никто не отменял.

ОДНАКО

По данным Федеральной налоговой службы РФ, за 8 месяцев 2017 года в федеральный бюджет поступило 5,8 трлн рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост собираемости налогов обеспечили налог на прибыль, НДС, акцизы и НДФЛ. При этом, по данным ФНС, число выездных проверок в первом полугодии 2017 года снизилось на 22%. Основной упор делается на контрольно-аналитическую работу, благодаря которой с начала года в бюджет поступил 131 млрд рублей, отмечал в сентябре глава ФНС Михаил МИШУСТИН.