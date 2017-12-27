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Лидеры России станут миллионерами
Все финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России» получат грант в размере 1 млн рублей
Всероссийский конкурс «Лидеры России» - это новое слово в активизации кадрового потенциала страны. Его целью является не просто выявление амбициозных управленцев, но и предоставление возможности для их самореализации. Россия впервые запустила масштабное соревнование руководителей, и уже в феврале станут известны имена лучших управленцев страны.
О том, какие компетенции оценивают эксперты у конкурсантов и какую специфику выявили у лидеров Дальнего Востока в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал проректор РАНХиГС (оператор конкурса), директор Высшей школы государственного управления Алексей КОМИССАРОВ.
«Лидеры России» - конкурс, который прошел в стране впервые, но уже принято решение о том, что он будет проходить ежегодно. В нем могут принимать участие граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее пяти лет. Для молодых участников, возрастом до 35 лет, организаторы предложили облегченные условия - от них требуется двухлетний стаж работы на руководящей должности.
Отбор лучших управленцев проходит в несколько этапов. Первый - заочный. Он включал в себя целую батарею тестов, которые оценивали разнообразные компетенции. В них вошла проверка общих знаний: истории, географии, литературы, права. Здесь же проходила оценка вербальных и числовых способностей и управленческого потенциала руководителей.
- Получается, современный руководитель должен иметь не только лидерские качества, но и очень обширные знания? Успешно ли справлялись участники конкурса с заданиями?
- Безусловно, результаты были разными. Но здесь существует и своя специфика. Дело в том, что настоящие лидерские компетенции на заочном этапе оценить практически невозможно. То, что я перечислил выше - это лишь элементы первичного отбора. По результатам этих тестов самые лучшие участники попали в полуфинал, который проводился во всех федеральных округах. В каждом из полуфиналов участвует около трехсот человек. И только в полуфинале можно реально оценить все компетенции, которые по мнению экспертного наблюдательного совета важны современным лидерам. Это лидерские качества, нацеленность на результат, умение работать в команде, навыки влияния на других людей, готовность и способность к изменениям, а также социальная ответственность руководителей.
- Конкурс пользуется популярностью. Число его участников превысило прогнозы в 20 раз. С чем, на ваш взгляд, связан такой интерес?
- Действительно, когда конкурс только запускался, мы ожидали, что участников будет не более 10 тыс. Но в итоге к нам поступило почти 200 тыс. заявок. Думаю, это связано с тем, что президент попал в точку, инициировав это соревнование, поскольку социальные лифты в стране недостаточно хорошо работают. Участники конкурса увидели в нем возможность показать себя. Также большое количество заявок говорит о том, что в России много талантливых, успешных и амбициозных людей, что радует и внушает оптимизм.
- На фоне остальных федеральных округов как выглядели лидеры Дальнего Востока? Была ли у региона своя специфика?
- На самом деле мы рады, что независимо от федерального округа уровень участников примерно одинаково высок - они являются достойными соперниками друг для друга. Но небольшая специфика в ДФО все-таки есть. Здесь в конкурсе приняли участие чуть больше молодых людей, чем в среднем по стране, а также было больше женщин, что очень радует. Также могу отметить и другой хороший показатель Дальнего Востока. В полуфинале для некоторых участников конкурса проводилось повторное тестирование. Оно было обязательным для тех, кто на заочном этапе показал так называемые атипичные результаты - то есть, отвечая на вопросы тестов, они набрали исключительно высокие баллы, либо проявились особенности при ответе: например, участник отвечал слишком долго. К таким конкурсантам у экспертов есть ряд вопросов, и им необходимо доказать, что тест проходили именно они. Из 14 человек из ДФО, показавших атипичные результаты, 13 подтвердили свою компетенцию и прошли дальше. В других федеральных округах был более высокий процент тех, кто повторное тестирование провалил.
- В конкурсе могут принимать участие и совсем молодые руководители, едва распробовавшие на вкус руководящую должность, и опытные лидеры, стаж которых исчисляется десятилетиями. Корректна ли конкуренция молодости и опыта?
- Когда мы обсуждали дизайн конкурса и его методологию, мы не могли ответить на вопрос, что победит - молодость и задор или опыт и большое количество знаний. Но сегодня можно сказать, что принципиальной разницы нет: и те, и другие показывают одинаково высокий результат. Также можно отметить, что самым молодым участникам полуфинала чуть больше 20 лет, а возраст большинства конкурсантов - 35 лет.
- Какая награда ожидает финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России» после такой гонки за право называться лучшим?
- Все финалисты конкурса получают грант в размере 1 млн рублей, который они смогут потратить на любую образовательную программу, действующую в России. Это может быть специфический курс для финансистов, либо другое повышение квалификации, MBA и так далее. Здесь победители никак не ограничены - они получают хорошую возможность для развития. А сто участников, показавших самый высокий результат, смогут выбрать наставника из числа лучших управленцев страны. Наставники конкурса - люди из разных отраслей, но их всех объединяет успешность. Это известные члены правительства, среди них и Юрий Петрович ТРУТНЕВ, и руководители крупных корпораций, предприниматели. Здесь победители тоже не ограничены в выборе. Наставники в течение года проведут со своими подопечными несколько встреч и поделятся опытом, знаниями, дадут советы.
Наталья КОМИССАРОВА.
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