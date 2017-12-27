"Примтеплоэнерго" рассчитывает избежать банкротства

Новый руководитель КГУП «Примтеплоэнерго» Федор ЯРОШЕВИЧ в эфире краевого телеканала на днях пообещал, что отопительный сезон в крае сорван не будет, а предприятие никто не собирается банкротить, несмотря на нерадостную финансовую ситуацию.

Ранее власти Приморья сообщали о достигнутых договоренностях о поставке топлива с крупной нефтяной компанией: к Новому году в крае планируется создать запас топлива почти на 50 суток вперед.

При этом стоит отметить, что участвовать в объявленных «Примтеплоэнерго» в конце ноября тендерах на поставку крупных партий топочного мазута и угля для котельных, по данным портала «Госзакупки», не решилась ни одна компания. Возможно, что причиной тому стали некомфортные для поставщиков условия сделки: по условиям одного из контрактов, каждый участник конкурса должен внести обеспечение в размере 10% от суммы контракта; а на расчет с поставщиком за фактически поставленные нефтепродукты КГУП «Примтеплоэнерго» отвело себе 30 дней с даты поставки.

- Все счета предприятия арестованы. Задолженность предприятия превышает 5 млрд рублей. Какой поставщик будет поставлять товар без денег? Да еще когда его «кидают». Мы потеряли доверие людей, - высказал мнение новый директор КГУП о причинах кризисной ситуации на предприятии, сложившейся к его приходу.

По словам Ярошевича, вернуть доверие поставщиков и договориться о срочной поставке топлива на особых условиях удалось благодаря личному участию в ситуации врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО. Однако после «пожарных» мер по спасению отопительного сезона в Приморье неизбежно встанет вопрос о серьезном реформировании «Примтеплоэнерго».

Как уточнил Федор Ярошевич, уже разработана рассчитанная на 10 лет программа обновления предприятия, общая стоимость мероприятий которой составляет 16 млрд рублей. Кроме того, новый руководитель КГУП озвучил идею строительства небольшого нефтеперерабатывающего завода в районе Находки: по мнению Ярошевича, реализация этого проекта позволит краю полностью избавиться от зависимости от привозного топочного мазута.

Напомним, что в середине декабря Законодательное Собрание Приморского края одобрило перечисление дополнительных доходов бюджета Приморья в размере 1 млрд рублей в Резервный фонд администрации Приморского края – данные средства предназначены КГУП «Примтеплоэнерго» на закупку топлива для котельных. Кроме того, в конце ноября предприятию была предоставлена госгарантия из бюджета Приморья на 600 млн рублей.

Андрей СЕРОВ.