Никто не знает, что будет с бизнесом нового мэра Владивостока

Виталий Веркеенко уже второй раз в своей карьере оказался в коридорах власти. Удастся ли успешному бизнесмену сохранить и развить уже начатые проекты в жестких тисках антикоррупционной кампании?

Один из самых успешных бизнесменов Дальнего Востока Виталий ВЕРКЕЕНКО, буквально с нуля выстроивший мощную бизнес-структуру, имя которой сегодня знают не только в России, но и в АТР, пробует второй раз войти в одну и ту же реку – сменить реальный сектор экономики на коридоры власти. Пикантность ситуации в том, что для его предшественника на посту мэра Владивостока и не менее успешного бизнесмена Игоря ПУШКАРЕВА поход в большую политику окончился нарами в СИЗО и, как поговаривают, «пожеланием» поделиться основной долей бизнеса. Сумеет ли пройти без потерь между Сциллой (интересами собственного бизнеса) и Харибдой (правилами государевой службы) основатель группы «Сумотори» - большой вопрос. А пока Деловая газета «Золотой Рог» попыталась заглянуть внутрь империи нового градоначальника.

Первая попытка Виталия Веркеенко стать чиновником закончилась ничем – заняв в конце февраля 2015 года должность директора департамента проектов и стратегического развития администрации Приморского края, бизнесмен так и не сумел понять «правила игры» в Белом доме при Владимире МИКЛУШЕВСКОМ, и вскоре вернулся в бизнес, столкнувшийся к тому времени с серьезными проблемами.

«Мой эксперимент с походом в краевую администрацию был связан не столько с политикой, сколько с интересным предложением. Была идея создания департамента проектов и стратегического развития, причем нетипичного для органа власти — лишенного бюрократии, активного, легкого на подъем, с амбициозными задачами и масштабными полномочиями. Но бюрократическая машина вносит свои коррективы в стремления не только бизнеса, но и власти. Окунувшись в систему государственного управления, я понял, что даже при наличии серьезных амбиций реализовать задуманное, будучи госслужащим, крайне сложно. И хочется поставить памятник тем представителям администрации, которые пытаются идти вперед, будучи «связанными» по рукам и ногам. Особенно на фоне тех, кто, имея те или иные полномочия, пытается использовать их в своих личных целях, но не в целях развития территории. Мне катастрофически не хватало там свободы, к которой я привык за время работы в бизнесе», - говорил Виталий Веркеенко в интервью Деловой газете «Золотой Рог».

От Шувалова и Текиева…

В законе о госслужбе однозначно прописано, что госслужащему запрещено заниматься бизнесом. Кроме того, он должен сообщать нанимателю о личной заинтересованности в работе, которая может привести к конфликту интересов. Если такое сообщение поступило, то работодатель обязан принять меры вплоть до отстранения от работы. А урегулированием конфликта должна заниматься специальная комиссия, в которую набирают сотрудников разных подразделений и независимых экспертов. В 2008 году тогда еще президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал антикоррупционный закон, в котором говорилось о том, что может быть принято решение «об отказе от выгоды, которая явилась причиной конфликта интересов».

Есть два варианта – перевести бизнес в трасты, как это сделал в свое время первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ (отвечал за реализацию проекта саммита АТЭС во Владивостоке), либо передать контроль семье. Еще до своего прихода в правительство г-н Шувалов отвечал за юридическое сопровождение приватизации «Сибнефти», за что получил опцион на 0,5% акций компании. В 2004 году опцион был реализован, а $50 млн от продажи доли, причитавшейся Шувалову, были переведены на счет траста, оформленного на жену. «Средства, которые я заработал, будучи предпринимателем, и которые находятся сейчас в доверительном управлении, являются основой моей независимости от различных групп влияния при принятии мной служебных решений», — говорил г-н Шувалов.

Схему с передачей бизнеса супруге в свое время использовал и экс-спикер Законодательного собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ. Недавно основатель группы «Беркут» вернулся в реальный сектор экономики, выкупив 100% акций ПАО «Славянский судоремонтный завода (ССРЗ, Хасанский район) у предпринимателя Юрия РАДЧЕНКО, родственника Елены ТЕКИЕВОЙ. После избрания г-на Текиева в Законодательное собрание Приморского края в ноябре 2002 года управление над бизнесом семьи приняла Елена Текиева, одно время бывшая самой богатой супругой в депутатском корпусе Приморья. Сегодня г-жа Текиева является партнером ряда китайских инвесторов. В частности, ей принадлежит 40% ООО «Дальневосточная торговая фармацевтическая компания Хуае» (Владивосток), еще 60% - Сунь СЯОИНУ. Владеет Елена Владимировна и 49% ООО «Транзитной электронной коммерции «Чан Цзи Ту» (остальные 51% принадлежат китайской «Чан Цзи Ту» из города Чаньчунь). Китайские инвесторы являются партнерами Елены Текиевой и по ее самому успешному проекту – финансовому. На сегодняшний день г-же Текиевой принадлежит 70,01% Примтеркомбанка, первого коммерческого банка Приморья, основанного еще в 1988 году. Другие владельцы - Суй Юнцюань (9,999%), Ван Лэй (9,998%) и Хань Вэньсюе (9,997%).

Схема также была успешно апробирована на примере бизнес-империи Игоря ПУШКАРЕВА. При этом подобная модель таит в себе уйму «подводных камней» - зацепить мэра на факте лояльности к структурам, формально контролируемых его родственниками, не составит труда.

…до Пушкарева

Игорь Сергеевич Пушкарев до своего избрания мэром Владивостока неоднократно заявлял автору этой статьи о том, что в политику из бизнеса он не пойдет. «Это не мое, я лучше разбираюсь в бизнесе», - говорил он в одном из интервью в качестве генерального директора «Спасскцемента», ставшего основой для целой бизнес-империи.

Досье "Золотого Рога": АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Lymex Holdings Limited (Кипр), контролируемому семьей Игоря Пушкарева и его родственниками, принадлежит 92,14% акций. Управляющей компанией холдинга «Востокцемент» является основанное в 2002 году ООО «Востокцемент» (Владивосток). С 2013 года учредителями ООО выступали Владимир ПУШКАРЕВ (60%) и Андрей ПУШКАРЕВ, поочередно отметившиеся в должности гендиректора компании.

«Спасскцемент» не выплачивал дивиденды шесть лет подряд, последний раз порадовав акционеров в 2010 году. Чистая прибыль по итогам 2016 года также была оставлена нераспределенной (871,849 млн рублей). Однако уже осенью владельцы «Спасскцемента» «распечатали кубышку» - на внеочередном собрании 19 сентября акционеры приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет из расчета 59 копеек на одну акцию, общий объем выплат составил 638,133 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в июне сменился собственник 40% капитала ООО «Востокцемент» - от находящегося под следствием брата Игоря Пушкарева Андрея Пушкарева пакет перешел к сыну мэра Павлу Пушкареву. Еще 40% капитала «Востокцемента» принадлежит брату Игоря Пушкарева Владимиру ПУШКАРЕВУ, 20% - Виктору ИВАНОВУ.

Ранее Павел Пушкарев также владел 49% долей ООО «Парк Актив», но в июне 2015 года передал пакет своей матери Наталье ПУШКАРЕВОЙ. Еще 51% капитала «Парк Актива» принадлежит Владимиру Пушкареву.

На «Парк Актив» записаны 95,5% акций АО «Владивостокский бутощебеночный завод» (Владивосток) и 28,22% акций АО «Дробильно-сортировочный завод» (ДСЗ, Артем). Еще 48% акций «ДСЗ» принадлежат кипрским офшорам «Ю Ай Пи Джи Холдинг Лимитед» и «Бст Диалз Холдингс Лимитед», 23,65% - АО «Восток Айти Сервис».

Сыновние чувства

Но вернемся к сменщику Игоря Пушкарева. В марте 2015 года Виталий ВЕРКЕЕНКО вышел из учредителей ООО «Ла Страда» (управляет одноименным рестораном) и ООО «Управляющая компания «Сумотори», специализация которого заявлена как «деятельность по управлению финансово-промышленными группами».

Новым собственником этих активов стал отец Виталия Васильевича Василий Иванович ВЕРКЕЕНКО, сегодня официально занимающий должность заместителя гендиректора группы компаний «Сумотори» и директора ООО «Управляющая компания «Сумотори». Но вероятность того, что Василий Веркеенко получит ключевые активы после перехода сына в Серый дом, невелика. Как и то, что заветный «портфель» перейдет к брату мэра 37-летнему Сергею Васильевичу ВЕРКЕЕНКО, в настоящее время являющемуся руководителем дилерских центров Kia, Mazda, Subaru и Suzuki. Сегодня Веркеенко-младший занимает должность директора ООО «Сумотори-Авто», ООО «Сумотори-Авто СМ» и ООО «Сумотори-Авто МКЦ». Все эти компании принадлежат ООО «Технохолдинг «Сумотори».

Бизнес-партнер

Летом 2015 года Виталий Веркеенко перестал быть собственником ООО «Частная охранная организация «Сумотори Секьюрити». На данный момент охранное предприятие, зарегистрированное в Артеме с уставным капиталом 250 тыс. рублей, на 100% принадлежит Андрею ПЕТРОВУ, а возглавляет его Денис ПЕТРОВ, бывший гендиректор ООО Частное охранное предприятие «Нутритек-Безопасность» (Москва).

Что касается 44-летнего Андрея Петрова, в свое время владевшего 10% долей ООО «Дальинвестстрой Групп» и возглавлявшего эту компанию, то он уже стал не просто топ-менеджером «Сумотори», но и одним из бизнес-партнеров Виталия Веркеенко. В свое время Андрей Петров успел поруководить ООО «Сумотори» (специализация: «оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами), первым директором которого был Виталий Веркеенко. Ныне ООО «Сумотори» возглавляет Евгений БАЗАРОВ, он же собственник 100% долей компании.

На данный момент г-н Петров отвечает за реализацию агропромышленного проекта, возглавляя российско-китайское совместное предприятие ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань».

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО планирует направить более 6 млрд рублей в создание агропромышленного кластера в Шкотовском районе. Проект будет реализован в рамках режима свободный порт Владивосток, резидентом которого «АПК «Тай Юань» стало в июле 2016 года. Агропромышленный парк будет создан рядом с населенным пунктом Многоудобное.

Досье "Золотого Рога": ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» зарегистрировано в с.Мноугодобное в апреле 2016 года с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока». 90% долей компании принадлежит ООО «Производственный парк Тань Юань» (полностью принадлежит гражданину Китая ЧЖАН Чзинваню, в активе которого также 100% долей ООО «Лотос Трейдинг»), 10% - ПАО «Фонд Приморское кольцо» (входит в группу компаний «Сумотори»). Группа компаний «Тай Юань» (Китай, провинция Цзилинь) специализируется на разведении крупного рогатого скота мясных пород и свиней.

Общая площадь кластера «Тай Юань» составит 7 тыс. га, из которых 6,8 тыс. га займут сельскохозяйственные земли. Резидент планирует выращивать картофель, зерновые и бобовые культуры. На базе этих земель также планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны промышленной переработки, логистики и туризма.

Объем капиталовложений в первый этап проекта оценивался в 230 млн рублей. Завершающая стадия проекта предполагается с 2021 по 2024 год. Площадь обрабатываемой земли достигнет 70 тыс. га.

Но вернемся к Андрею Петрову. С 2015 года он также является директором и единственным учредителем ООО «Зенит» (Артем, специализация – «деятельность стоянок для транспортных средств»), ранее принадлежавшего ООО «Технохолдинг Сумотори». Кроме того, Андрей Петров возглавляет и владеет ООО «Кунгас-М», зарегистрированное во Владивостоке в марте 2017 года. Основной вид деятельности этой компании – «ремонт и техническое обслуживание судов и лодок».

Японо-китайский интерес

Основатель «Сумотори» быстро прочувствовал, что вектор развития его бизнеса направлен на Азию. Одним из первых полноценных проектов стало развитие сотрудничества с китайским автопроизводителем First Automobile Works (FAW).

Досье "Золотого Рога": First Automobile Works - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в Китае завод по производству автомобилей, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 году. Завод стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.

В июне 2016 года в г.Артеме было зарегистрировано ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори» с уставным капиталом 20 тыс. рублей. В уставном капитале 51% владеет гражданин КНР ЛИ Янь (возглавляет российское представительство АО «Яньтайская компания «Бинлунь»), 49% - ООО «Технохолдинг Сумотори».

В декабре 2016 года «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента свободного порта Владивосток. В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадке «Техцентра Сумотори» в Артеме. Плановый объем производства на стартовом этапе - до 2 тыс. тяжелых грузовых автомобилей в год. Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода. Линейка продукции: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4 и бензовоз 6х4.

«Производство получило WMI код производителя, ввезены образцы продукции для сертификации, закуплено производственное оборудование, идет оформление зоны таможенного контроля. Первая производственная партия планируется к выпуску уже в конце 2017 года. Это стало реальным благодаря налоговым и таможенным льготам. До этого момента китайские партнеры даже не рассматривали такую возможность. По нашим подсчетам, за 10 лет мы сможем сэкономить порядка 131,2 млн рублей и сократить срок окупаемости на 3 года», - говорил Виталий Веркеенко.

В октябре группа компаний «Сумотори» и японские Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts приступили к строительству на площадке ТОР «Надеждинская» в Приморском крае первого на Дальнем Востоке России завода по утилизации автомобилей. По словам Виталия Веркеенко, инвестиции в проект превысят 300 млн рублей.

Заводские мощности для приемки, хранения, сепарации и переработки автомобилей будут расположены на площади 24 тыс. кв. метров. Операционную деятельность завод начнет в мае 2018 года, для реализации проекта создано ООО «Терминатор».

«Завод по глубокой переработке автомобилей будет осуществлять «умную» сепарацию запчастей транспортных средств, часть из них будет отправляться на экспорт, часть - вторично перерабатываться. Этот проект «терминирует» старый автомобиль, трансформируя его в новые состояния, именно поэтому наш совместный проект получил название «ТерминаТОР», - пояснял Виталий Веркеенко.

ООО «Прометей» (совместное предприятие ООО «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.) инвестирует 48 млн рублей в первый этап строительства в Приморье завода по производству электромобилей. К строительству завода инвестор планирует приступить весной 2018 года. Проект будет реализован в рамках ТОР «Надеждинская», резидентом которого ООО «Прометей» стало в июле.

«В настоящее время ведется проектирование и определение поставщиков комплектующих. Планируем производить до 5 тыс. автомобилей в год. В качестве базовой платформы первого этапа выбрана марка Suzuki. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология известна и отработана с нашими партнерами в Японии. Также в планах второго этапа начать производство новых электромобилей, использовать российские разработки и комплектующие местного производства», - пояснял Виталий Веркеенко.

В настоящее время в Приморском крае зарегистрировано более 1,1 млн автомобилей, более 90% из которых были произведены в Японии и импортированы в Россию как б/у.

Еще одну возможность для диверсификации бизнеса Виталий Веркеенко увидел в производстве упаковки. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», китайская корпорация Jilin Pengrui Industrial Group Co. Ltd планировала инвестировать 1 млрд рублей в запуск производства на территории Приморья.

Крупнейшая в провинции Цзилинь компания занимается переработкой вторичного сырья - пластика, стекла и бумаги - для производства упаковочной продукции. Год назад Jilin Pengrui Industrial Group Co. Ltd заявила о намерении реализовать аналогичный проект в Приморье совместно с группой компаний «Сумотори» и китайской корпорацией «Тай Юань».

По словам Виталия Веркеенко, проект решает одновременно две задачи экономики: это утилизация мусора и производство недорогой качественной упаковки.

Увы, но более свежих данных об этом проекте пока нет.

Под шум моторов

Но любимым детищем Виталия Веркеенко является проект «Приморское кольцо». «2016 год стал очередным сложным годом для группы компаний «Сумотори». Несмотря на сложные рыночные условия, которые повлияли на российский автомобильный рынок, я рад сообщить, что в этом году группа компаний «Сумотори» продемонстрировала устойчивость бизнес-модели и ее управления. Как группа, мы скорректировали нашу бизнес-модель к новым рыночным реалиям и, несмотря на продолжающиеся ухудшения на автомобильном рынке, мы свели к минимуму контролируемый финансовый эффект от его спада, укрепили свои позиции и продолжаем поддерживать тесные, деловые отношения с нашими стратегическими партнерами. В то же время, мы по-прежнему ориентированы на высокий уровень обслуживания клиентов и укрепили нашу приверженность нашим ценностям, которые остаются в центре всего, что мы делаем», - сказал по итогам 2016 года президент ПАО «Фонд регионального развития «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко. Прошел не менее сложный год и фонд готовится сменить руководителя.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Фонд «Приморское кольцо» зарегистрировано в г.Артеме в декабре 2014 года. Уставный капитал ПАО «Фонд «Приморское кольцо» на момент создания составлял 100 тыс. рублей, в счет оплаты которого были внесены денежные средства. Сегодня уставный капитал уже насчитывает 200 млн рублей. 95,56% акций принадлежит ООО «Технохолдинг Сумотори», 0,17% - Виталию Веркеенко.

В презентации проекта говорится, что ПАО «Фонд «Приморское кольцо» стремится стать ведущим альтернативным управляющим инвестиционным фондом, создать прочную основу для развития региональных бизнес проектов, направленных на развитие Приморского края. Самый ценный актив ПАО «Фонд «Приморское кольцо» - его репутация. Ни денежные средства, ни сотрудники, ни какие-либо отношения не могут быть важнее для общества, чем репутация его высочайшего этического поведения. Основным видом деятельности общества является оказание консультационных услуг хозяйственным обществам, в уставных капиталах которых общество непосредственно или через третьих лиц принимает участие. Однако ситуация, складывающаяся в основных отраслях деятельности таких обществ, оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности общества».

Фонд ставит задачу стать активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций.

«Общество инвестирует свои средства в быстрорастущие, преимущественно непубличные компании, ведущие деятельность в сфере высоких технологий (телекоммуникации, IT, нанотехнологии и др.), промышленном производстве с перспективами выхода на мировые рынки, а также отраслях непроизводственной сферы, обладающих перспективами опережающего роста», - говорится в презентации.

В состав совета директоров Фонда «Приморское кольцо» входят все те же лица - Виталий Веркеенко, Василий Веркеенко, Сергей Веркеенко, Андрей Петров и Дмитрий НАУМОВ, занимающий должность директора по экономике и бизнес-планированию ООО «Технохолдинг Сумотори».

На данный момент ПАО «Фонд «Приморское кольцо» принадлежит 9,56% капитала ООО «Технохолдинг Сумотори», 10% ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» и 6,67% ООО «Второй Приморский венчурный фонд» (Владивосток). Основным владельцем «Второго Приморского венчурного фонда» с долей 20% является директор ЗАО «Тихоокееанская управляющая компания» Андрей КОСОЛАПОВ. Доли по 6,67% имеют несколько человек, в том числе гендиректор ООО «Финансовый навигатор» Евгений ШКАРУПА, Алексей МИТРОФАНОВ, Евгений МОСКАЕВ и др.

P.S. Что будет с бизнес-империей «Сумотори» - покажет время, а пока есть данные, что основу финансовой благополучности холдинга в последнее время обеспечивают кредитные средства, в том числе банка «Приморье», контролируемого экс-губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Также в бизнес-партнерах Виталия Веркеенко называют совладельца одного из местных портов. Недоброжелатели говорят, что партнеры могут потребовать от нового градоначальника преференций для их бизнеса, но зная Виталия Васильевича и беря в пример «опыт» Игоря Сергеевича, о таком варианте событий можно забыть. Тем более, что и собственно кресло мэра с недавних пор больше не трон – реальные преференции бизнесу может дать только краевая власть. Не секрет, что Виталий Васильевич – из когорты так называемых «идейных бизнесменов». Подкупить их практически невозможно, а вот увлечь какой-то реально выполнимой идеей – вполне. У него уже есть успешно реализованный проект, на стадии раскрутки другой проект, требующий миллионов долларов вливаний. Как он теперь будет разрываться между чисткой дорог и дрифтом, известно только ему одному.

Досье "Золотого Рога": Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО «Технохолдинг Сумотори» зарегистрировано в г.Артем в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн 356,424 тыс. рублей. 85,91% долей технохолдинга напрямую принадлежит Виталию Веркеенко, 9,56% - ПАО «Фонд «Приморское кольцо», 4,53% - Галине Веркеенко. 2016-й год ООО «Технохолдинг Сумотори» закончило с чистой прибылью в размере 17,65 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Спортивный комплекс «Приморское кольцо» стал одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. Первый его объект открылся в 2013 году, сейчас здесь действуют трассы для картинга и дрифта, где проводятся в том числе международные соревнования; торговая аллея, детский развлекательный «Ринго-парк», паркинг и прокат мотоциклов, трасса для мотокросса, пейнтбол, зоны отдыха. Постепенно комплекс превращается в настоящий туристический кластер. В 2017-2018 гг. «Приморское кольцо» обзаведется концептуальным туристическим рестораном, стрелковым клубом, гостиницей на 150 номеров, торговой аллеей и детским крытым парком. В перспективе здесь будут построены парк аттракционов, аквапарк круглогодичной эксплуатации, гольф-клуб и гостиница 5 звезд, появятся автомобильные центры, торговый центр и аутлет-комплекс, жилой поселок и тепличный комплекс для развития агротуризма.

Олег КЛИМЕНКО.