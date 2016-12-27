Вместо "безвиза" в Свободном порту будет "упрощенка"

Иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получат возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме - в форме электронного документа. Упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток смогут также оценить гости третьего Восточного экономического форума. Об этом заявлено на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Проект федерального закона на рассмотрение комиссии представил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ. По словам статс-секретаря, законопроектом предусматривается оформление однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа.

«Виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Для получения электронной визы иностранный гражданин не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда заполняет на специализированном сайте МИД России заявление, прилагая электронные копии страниц своего паспорта. Следить за ходом рассмотрения своей заявки он сможет по идентификационному номеру заявления», - сообщил Павел Волков.

В пункте пропуска наличие визы на въезд будет проверяться сотрудниками пограничного органа по специальной базе данных, далее в паспорте проставляется штамп о пересечении границы.

Замминистра подчеркнул, есть и ограничения: иностранные граждане имеют право передвигаться только в том регионе, в который был осуществлен въезд.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.