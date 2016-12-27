Центр развития предпринимательства - бесплатный путеводитель в мире бизнеса

На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена Новгородова

Во Владивостоке активно работает муниципальная программа поддержки предпринимателей, благодаря которой они получают безвозмездные субсидии, имеют возможность арендовать или выкупать муниципальные помещения на льготных условиях. Успешно действует Центр развития предпринимательства (ЦРП). Более 7 тысяч бизнесменов Владивостока смогли воспользоваться поддержкой местных властей в 2016 году. Поддержка предпринимателей помогает многим жителям города не только реализоваться на поприще собственного бизнеса, но и существенно укрепить свои позиции, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Об итогах работы Центра и той помощи, которую он оказывает будущим и состоявшимся бизнесменам, директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена НОВГОРОДОВА рассказала в интервью.

- Елена Викторовна, на какую помощь сегодня могут рассчитывать предприниматели Владивостока?

- В нашем городе едва ли тот, кто причастен к бизнесу, не слышал о муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства, утвержденной до 2020 года, и не проявил бы к ней интерес. Например, финансовая помощь предпринимателям реализуется в виде целевых субсидий как на создание, так и на развитие бизнеса. Программа ежегодно актуализируется в соответствии с потребностями бизнеса. Так, количество видов субсидий с 2009 года увеличено с 5 до 14 на сегодняшний день, также как растет количество получателей финансовой поддержки. Если в 2015 году для этих целей было направлено около 23 миллионов рублей, то на 2016 год общий объем направленных средств составил около 40 млн рублей.

Субсидирование начинающих предпринимателей производится по итогам конкурсного отбора в рамках реализации конкретного бизнес-проекта. Так, например, благодаря финансовой поддержке команда молодых дизайнеров получила возможность реализовать проект по производству одежды торговой марки «Море» с изображением символики города Владивостока, которая сегодня популярна среди жителей и гостей города.

- Сколько предпринимателей Владивостока уже получили финансовые субсидии?

- За период с 2009 по 2016 годы финансовая поддержка была предоставлена более чем 550 предпринимателям на общую сумму более 227 миллионов рублей. Стоит отметить, что в подготовке пакетов документов на получение субсидий, в оформлении бизнес-планов, все получатели отмечают большую помощь специалистов ЦРП, которые дают подробные разъяснения и рекомендации.

- На ваш взгляд, какие еще инструменты востребованы среди предпринимателей города?

- Сегодня не менее ожидаемая помощь - новые знания, которые способствуют повышению конкурентоспособности бизнеса. С момента появления ЦРП городской бизнес чувствует себя заметно увереннее. Работа Центра строится на основе комплексного подхода и включает в себя такие направления, как консультирование, информирование, обучение, сопровождение. За истекший год услугами Центра воспользовались более 7 тысяч предпринимателей, было проведено около 100 обучающих мероприятий. Наши специалисты также проводят выездные консультации для студентов ВУЗов, молодежных организаций, обществ инвалидов, что призвано способствовать профориентации и самозанятости групп населения. А ещё предприниматели с удовольствием участвуют в ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года», где поощряют наиболее успешных бизнесменов, вносящих вклад в социально-экономическое развитие Владивостока.

- Известно, что Центр выступает площадкой для взаимодействия бизнеса и власти. Насколько продуктивно это направление деятельности и насколько охотно предприниматели идут на диалог?

- Данную пользу трудно переоценить. Важность расширения сферы участия бизнес-сообщества в нормотворческой деятельности напрямую связана с тем, что значительное число возникающих проблем обусловлено особенностями их регулирования правовыми нормами, которые не всегда учитывают интересы бизнеса. Так, на площадке Центра стало правилом обсуждение с бизнес-сообществом острых вопросов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства, согласование проектов НПА. Хочется пожелать, чтобы бизнесмены проявляли большую активность в круглых столах и рабочих встречах с представителями территориальных органов государственной власти и контрольно-надзорных органов, ведомств и учреждений. Таких мероприятий в 2016 году состоялось 17.

- Чем еще запомнился 2016 год и что готовит бизнесу Владивостока в 2017 году ваш Центр?

- На протяжении года мы старались быть помощником в решении вопросов, возникающих в бизнесе, информировать о важных событиях и мероприятиях, поднимать волнующие бизнес темы. 30 сентября 2016 года был подписан Меморандум о сотрудничестве с Агентством экономического развития провинции Северная Кёнсан (Республика Корея). Мы стремимся способствовать тому, чтобы предприниматели Владивостока имели возможность расширить границы присутствия на международном рынке. С этой же целью 21 июля при поддержке департамента международного сотрудничества Приморского края провели Российско-китайский бизнес-форум с участием рыбохозяйственных предприятий Китая и Приморского края, который собрал более 120 представителей отрасли. Осенью был запущен уникальный совместный проект с гуру продаж и маркетинга Андреем Кравчуком. 2 месяца прошедшие конкурсный отбор 18 собственников бизнеса совершенно бесплатно проходили обучение маркетинговым инструментам для быстрого увеличения прибыльности компании. Достойные результаты и восторженные отзывы участников этого курса позволяют внедрять проведение таких краткосрочных обучающих курсов в будущем.

Планов у нас действительно много, во-первых, это развитие новых услуг и форм поддержки предпринимателей, бесплатных интерактивных сервисов для бизнеса: калькуляторы, карты, онлай-консультации, деловые игры, тесты и другое. Также планируем сделать акцент на поддержке социального предпринимательства, реализации проектов выездных школ бизнеса и других. Важно, чтобы каждый предприниматель, приходя в наш Центр, получил ответы на все интересующие его вопросы.

- Чего бы вы пожелали предпринимателям в новом году?

- Желаю, чтобы каждый день нового, 2017-го года приносил в каждый дом согласие и взаимопонимание, надежду и любовь, а всем бизнесменам подарил новые возможности и блестящие перспективы!

И конечно, ждем вас в Центре развития предпринимательства по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, 77 (8 этаж, офис 810). Тел. 2606-803, crp_vl@list.ru, www.crpvl.ru.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.