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В Приморье "Ростелеком" дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи

27 Декабря 2016, 10:17 | Приморье

«Ростелеком» запустил новогоднюю акцию «Максимум выгоды» в Приморском крае. Клиенты, подключившие во время акции пакет услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», получают постоянную скидку 45%, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Сегодня клиенты хотят получать комплекс телекоммуникационных услуг с максимальной выгодой. Благодаря новогодней акции у них появилась такая возможность и теперь они могут экономить до 45% на оплате услуг связи. Мы рады сделать такой подарок жителям Приморья», – отметил Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключить пакет услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» в рамках акции могут как новые клиенты, так существующие абоненты компании при подключении второй или третьей услуги.

Акция продлится до 28 февраля 2017 года.

«Интерактивное ТВ» доступно во всех регионах Дальнего Востока и включает в себя более 220 цифровых каналов различной тематики, больше 65 из них в HD-качестве. Наиболее популярным сервисом «Интерактивного телевидения» является «Видео по запросу», он предоставляет доступ к видеотеке лицензионного контента, которая на сегодня насчитывает около 3000 художественных, документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов. Каталог «Видео по запросу» постоянно обновляется. Перед заказом услуги у абонента есть возможность ознакомиться с кратким описанием, посмотреть трейлер.

Получить подробную информацию об акции «Максимум выгоды», уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте компании www.rt.ru, по единому бесплатному номеру 8-800-100-0-800, а также в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: связь  Ростелеком 



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