Ликвидацию последствий тайфуна "Лайонрок" в Приморье продолжат в 2017 году

Более 90 защитных сооружений на реках Приморья восстановят в следующем году, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



В следующем году аварийно-восстановительные работы будут вестись на 93 водных объектах Приморья. 58 из них касаются расчистки русел рек и берегоукрепления, 35 – устройства дамб и других гидротехнических сооружений. Об этом стало известно на совещании о ходе ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» под руководством губернатора края Владимира Миклушевского.



Как не допустить повторения масштабного наводнения в Приморье – этот вопрос выходит на первый план после завершения основных аварийно-восстановительных работ. О выполненных и запланированных работах по расчистке русел рек и берегоукреплению главе края доложил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



«На сегодняшний день основные работы на водных объектах и гидротехнических сооружениях завершены в девяти муниципалитетах края. Это Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Кировский, Тернейский, Шкотовский Ольгинский, Хасанский, Чугуевский и Дальнереченский районы края. Общий объем выполненных работ по расчистке русел рек и укреплению береговой линии на 28 объектах составил 63 миллиона рублей, на ремонт 15 дамб и других гидротехнических сооружений направлено 26 миллионов рублей», – отметил руководитель ведомства.



За счёт средств краевого бюджета завершен первый этап капремонта дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района, из резервного фонда выделены средства на берегоукрепительные работы в селе Вострецово, добавил Александр Коршенко.



«Разработаны проекты защиты от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского района, а также Лесозаводского городского округа. Также принято решение о строительстве защитных сооружений в Дальнегорском округе и поселке Шумный в Чугуевском районе Приморья, рассматривается вопрос о возведении дамбы в Уссурийском городском округе на условиях софинансирования из краевого бюджета», – сообщил Александр Коршенко.



В следующем году, в рамках второго этапа аварийно-восстановительных работ, необходимо провести расчистку русел рек и берегоукрепление на 58 объектах, сооружение дамб и других гидротехнических сооружений на 35 объектах в 14 районах края, добавил руководитель департамента.



Отметим, сегодня, 27 декабря, в Приморье будет снят режим чрезвычайной ситуации краевого уровня, действовавший в Приморье после прохождения тайфуна «Лайонрок» почти четыре месяца. Соответствующее постановление подписал Губернатор Приморья по итогам совещания о ходе ликвидации последствий стихии сегодня, 26 декабря. Режим ЧС все еще действует в 12 муниципалитетах края, в общей сложности же в зону ЧС попали 27 из 34 муниципалитетов Приморья.



Напомним, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября – начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.