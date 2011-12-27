Руслан Кондратов возвращается в реальный сектор экономики Приморья

После пяти лет активной политической деятельности экс-депутат Госдумы России Руслан КОНДРАТОВ вернется к экономическому менеджменту. Ожидается, что совет директоров РК «Огни Востока» утвердит его кандидатуру в должности председателя совета директоров компании, сообщает PrimaMedia.

«Решение возглавить рыбодобывающее предприятие продиктовано моим желанием работать в Приморье. Последние пять лет большую часть времени мне приходилось работать в Москве. Однако я и моя семья живем в Приморском крае, и мы не собираемся менять место жительства», - сообщил Руслан Кондратов. По словам экс-депутата, его всегда привлекала работа в реальном секторе экономики.

«Занимаясь политикой, я внимательно следил за тем, что происходит в рыбной отрасли. Уверен, что сегодня у предприятий есть неиспользованный потенциал, и им есть куда развиваться. Планы развития РК «Огни Востока» есть и у меня», - прокомментировал он.

Возвращение бывшего депутата Госдумы в сектор рыбного бизнеса закономерно. До прихода в большую политику Руслан Кондратов считался одним из самых успешных рыбопромышленников Приморского края. В 2001 году он основал колхоз «Огни Востока», входящий в группу компаний «Акваресурсы». Сегодня это стабильная компания, основная деятельность, которой заключается в добыче и переработке водных биоресурсов. Не исключено, что Руслан Кондратов встанет у руля еще некоторых крупных компаний Приморья.

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