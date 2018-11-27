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Рыба - наше всё!

27 Ноября 2018, 16:30 | Приморье

Жители Владивостока выстраивались в очередь за морепродуктами, консервами и бесплатной ухой на фестивале «Дальневосточная рыба»

 

В прошедшую субботу во Владивостоке прошёл первый фестиваль «Дальневосточная рыба». На центральной площади продукцию представляли рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании Приморья. На ярмарке - замороженная, копченая и вяленая рыба, морепродукты и консервы. К обеду жители и гости города смогли попробовать уху.

На центральной площади, где расположились киоски с продукцией, пишет портал Vl.Ru, у палаток выстраивались очереди. Среди покупателей были в основном пенсионеры. К прилавкам часто было просто не пробиться. В ассортименте - рыба, морепродукты и консервы от рыболовецких колхозов «Приморец», «Тихий океан», «Восток-1», общества «Австралийский дом», «Русской рыбодобывающей компании», «Рыбного островка», компании «Рыбный день», «Доброфлота», рыбзавода «Большекаменский», торговой марки «Гранд Марин» и других.

 


 

 

 

 

 

 

«Цены не очень отличаются от тех, что в магазине, но рыба свежее, прямо от производителей», - говорят посетители. Правда, стоимость морепродуктов гостей ярмарки не очень радовала.

На площади в день фестиваля представили и картины приморских художников-любителей. Полотна, где изображены морские пейзажи, рыбы, парусники, маяки - это часть работ с выставки «С любовью к Приморью», которая проходила в Дальрыбвтузе в ноябре. Картины здесь можно было приобрести. В зависимости от размера холста – от 4 до 20 тысяч рублей.

Фестиваль «Дальневосточная рыба» продолжился на центральной площади до вечера. Здесь также пройдет концерт с выступлениями творческих коллективов города.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фестиваль  морепродукты  Дальневосточная рыба 



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