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Врио губернатора Приморья занялся образованием

27 Ноября 2018, 15:26 | Приморье

Врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО во время рабочей поездки в Кавалеровский район посетил социально-реабилитационный центр, школу в Кавалерово и детский сад в поселке Хрустальном.

Ему доложили, что действующие социальные объекты переполнены, необходимо строить новые. Этот же вопрос был поднят и на встрече с жителями. В ходе встречи Олег Кожемяко озвучил очень важное для кавалеровцев решение: «Дал поручение департаменту образования проработать вопрос строительства нового большого детского сада», – сообщил он, добавив, что утверждена проектно-сметная документация и на строительство новой школы. В итоге, в 2019 году в поселке Кавалерово начнется строительство детского сада на 120 мест и школы на 400 мест.

Программное обеспечение

Особое внимание к образованию и теме детства у Олега Кожемяко возникло не вдруг и не случайно. По его инициативе в последние годы в Сахалинской области развернута масштабная работа по строительству и оснащению городских и сельских школ. Эта работа ведется в рамках исполнения указа Президента России Владимира ПУТИНА о ликвидации второй смены в российских школах. Для достижения этой цели тогда губернатор поставил перед руководителями муниципалитетов и соответствующих ведомств задачу - организовать постоянный контроль за строительством объектов.

И контролировать чиновникам приходится довольно обширный фронт работ. В регионе была разработана программа по созданию новых общеобразовательных мест. Уже сейчас в Сахалинской области одновременно ведется строительство 12 объектов.

В Приамурье удалось по его инициативе решить многолетний больной вопрос - очереди и нехватку мест в детских садах. Во исполнение «майских указов» президента 2012 года об обеспечении местами детей всего за год дополнительно было создано 2299 мест для дошкольников, при этом очередь для детей, в возрасте от трех до семи лет удалось полностью ликвидировать в 2013 году. Приамурье стало одним из шести российских регионов, где смогли добиться такого результата. В период с 13-го по 15-й годы в Благовещенске было создано около полутора тысяч дополнительных мест. За время работы Олега Кожемяко в Приамурье было открыто немало детских садов и школ. Самый большой детсад на 340 мест был заложен в 2015-м и построен в 2016 году, в нем принимают не только ребят от 3 до 7, но и детишек от 1,5 до 3 лет.

Об особенностях работы с Олегом Кожемяко рассказала Любовь РЕПИНА, замначальника управления образования г. Благовещенска, которая при Олеге Николаевиче занимала пост заместителя министра образования Приамурья и курировала вопросы профобразования. Первостепенной задачей, поставленной перед правительством области губернатором, стало вхождение региона в федеральные социальные и образовательные программы.

Амурский инклюзив

Как рассказала Наталья ПОПОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №13 г. Благовещенска, в этой школе с 2005 года обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Тогда были открыты коррекционные классы, педагоги прошли соответствующее обучение, повышение квалификации.

Спустя шесть лет, в 2011 году был создан проект по организации условий для инклюзивного образовательного пространства в школе. Благодаря инициативе и поддержке губернатора консолидированное софинансирование из трех источников – областного - 1,5 млн руб., городского – 500 тыс. руб. и федерального – 1350 тыс. руб. – дало возможность этому проекту попасть в программу «Доступная среда» в рамках нового закона «Об образовании». Деньги были освоены в полном объеме.

На сегодняшний день в школе обучаются 53 ребенка-инвалида, 105 детей с ограниченными возможностями, к слову, некоторые из них обучаются инклюзивно в обычных классах с другими ребятами. Некоторые семьи специально сменили место жительства и переехали из области в Благовещенск, чтобы иметь возможность обучаться в этом инклюзивном центре.

Детский корпус

Для приморцев также будет интересен еще один опыт - создание в Благовещенске Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Центр развития Детского сада № 4».

Как рассказала директор Центра Елена БЕРДНЯКОВИЧ, в 2014 году в новом микрорайоне Благовещенска был построен новый современный корпус детского сада на 6 групп, с большой благоустроенной территорией. В рамках проекта оптимизации он был включен в Центр развития на базе 4-го детсада, директором которого и являлась на тот момент Елена Владимирована. Теперь в состав Центра входят три корпуса – еще один на 280 мест и 12-групповой детсад.

Управляет ими один директор (в рамках все того же проекта оптимизации), что с учетом нехватки кадров – прекрасный выход из ситуации. Учредителем является управление образования Благовещенска. Финансировалась стройка нового корпуса из муниципального бюджета. Олег Кожемяко осуществлял личный контроль не только за строительством нового объекта, но и навещал детсад после сдачи, интересовался, как ведется образовательный процесс.

«Мы старались не подвести нашего губернатора», - признается  директор и замечает, что этим корпусом она особенно гордится –  таких проектов больше в городе нет, он, одновременно, компактен и очень уютен.

Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу и правительство Амурской области.

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кожемяко  образование 



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