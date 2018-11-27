Экономия не должна отражаться на приоритетах

Депутаты Владивостока поддержали бюджет на 2019 год с рядом замечаний

В ноябре Дума Владивостока приступила к рассмотрению проекта бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021. На очередном заседании 22 ноября он был поддержан в первом чтении. При этом депутаты отметили: несмотря на то, что бюджет-2019 сохраняет социальную направленность, властям города необходимо усиленно работать над ростом доходной части казны Владивостока.

Согласно установленному порядку, в первом чтении утверждаются основные параметры бюджета – доходы, расходы и дефицит. В 2019 году, как уточнила заместитель главы Владивостока Наталья ЗУБОВА, бюджет сверстан без дефицита – доходы и расходы составят по 12,9 млрд рублей. В последующие два года эти показатели будут немного ниже. Однако обсуждение проекта главного финансового документа получилось более широким: депутаты высказали свои замечания и предложения по поводу формирования как доходной, так и расходной части бюджета.

Одним из наиболее обсуждаемых моментов стало прогнозируемое снижение общего объема доходов бюджета из-за изменений в федеральном и региональном законодательстве, а также в связи с изменением норматива зачисления в бюджет Владивостока доходов по НДФЛ. Если сейчас в город возвращается 6,5% от суммы данного налога, то в следующие три года норматив установлен на уровне 4%. Потери бюджета от этого и других нововведений, по предварительным оценкам, составят около 600 млн рублей.

- Комитет рассматривал проект бюджета на протяжении четырех заседаний. Бюджет учитывает необходимость увеличения заработной платы муниципальным служащим и бюджетникам при сохранении экономии на содержание муниципального имущества, - прокомментировал председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.

Депутаты отмечают: бюджет сохранил свою социальную направленность и, как и прежде, сформирован по программно-целевому принципу. Расходы на исполнение 20 муниципальных программ в 2019 году составят 87,6% от общего объема расходов городской казны. При этом почти две трети программных расходов бюджета направят на муниципальную программу «Развитие образования города Владивостока». В то же время, депутаты обозначили ряд важных социальных вопросов, которые требуют принятия соответствующих мер.

- В проекте бюджета не предусмотрены отдельной строкой средства на обследование и ремонт Рудневского моста по решению Ленинского районного суда. Не запланированы расходы на выполнение работ по замене, монтажу, ремонту систем автоматической пожарной сигнализации; установке тревожных кнопок, хотя только 30% образовательных учреждений оборудованы современной системой АПС. Между тем, вопрос безопасности детей в образовательных учреждениях является приоритетным, - отметил Владимир Исаков. – Также, не заложены средства на прогнозируемое увеличение тарифов на коммунальные услуги, что может повлечь появление у образовательных учреждений задолженности по оплате коммунальных услуг. Необходимы финансовые ресурсы на строительство спортивного зала со вспомогательными помещениями в средней общеобразовательной школе № 6, который возведен только на 15%.

Еще одна рекомендация со стороны депутатского корпуса администрации – более активно вести работу по увеличению собственных доходов городской казны. Кроме того, в Думе не исключают возможности обращения в вышестоящие органы власти по поводу сохранения норматива отчислений НДФЛ в бюджет Владивостока на уровне 6,5%.

После утверждения в первом чтении проект бюджета-2019 должен быть вынесен на публичные слушания. Они назначены на 28 ноября, и пройдут в 15 часов в актовом зале администрации города Владивостока по адресу: Океанский проспект, 20.

- Участники публичных слушаний смогут внести свои предложения в проект городского бюджета. По результатам публичных слушаний будет принят итоговый документ, который в дальнейшем будет рассмотрен на заседаниях профильного комитета и Думы, - призвал горожан к активности председатель Думы Владивостока Андрей БРИК. Во втором и третьем чтениях проект бюджета, с учетом рекомендаций публичных слушаний, предполагается утвердить на одном из декабрьских заседаний.

Кроме того, городские депутаты рассмотрели и утвердили корректировку бюджета Владивостока на текущий год. Она связана с увеличением на 103,4 млн рублей межбюджетных трансфертов. Дополнительные деньги пойдут на обеспечение бесплатным питанием учеников младших классов школ, на организацию оздоровления и отдыха детей, а также на компенсацию части платы за пребывание ребенка в детском саду. За счет перераспределения средств между расходными статьями также удалось изыскать дополнительные деньги на субсидии теплоснабжающим организациям и на субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом.

На фото: Депутаты Думы Владивостока поддержали в первом чтении бюджет городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021.

Фото пресс-службы Думы Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.