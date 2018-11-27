"Бизнесу у моря" обещали тишь и благодать

Меры поддержки малого и среднего бизнеса презентовали в Приморье

23 ноября предпринимательское сообщество Приморья обсудило с властями региона особо острые вопросы в рамках ежегодной краевой конференции «Бизнес у моря». Большой интерес у гостей мероприятия вызвали меры государственной поддержки малым и средним предприятиям (МСП). В рамках пленарного заседания «Власть и бизнес» главный организатор конференции – администрация Приморского края – презентовал региональную программу развития МСП до 2024 года. Помимо уже действующих мер поддержки появятся новые – к началу 2019 года арсенал механизмов развития пополнится сразу девятью новыми инструментами.

Развитие малого и среднего предпринимательства в России – один из приоритетов, обозначенных президентом РФ в майском указе. А развитие этого сектора экономики на Дальнем Востоке – особо важная задача, поскольку МСП создает рабочие места и улучшает качество услуг населению, столь необходимых региону. В ходе конференции «Бизнес у моря» врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО отметил, что сегодня бизнес остро нуждается в уверенности и возможности строить долгосрочные планы. «У предпринимателя должно быть понимание, что администрация Приморья стоит на защите его интересов, и наша главная задача – содействовать развитию бизнеса. Мы будем проходить различные этапы и делать все, чтобы край, который всегда был передовым, оставался передовым, в том числе и в сфере предпринимательства. Сегодня, с точки зрения активности бизнеса и проектов, которые здесь реализуются, я, зная ситуацию в других регионах, с уверенностью могу сказать, что приморцы были и остаются лидерами Дальнего Востока», – подчеркнул врио губернатора.

С опорой на федеральные механизмы

По поручению главы Приморья была сформирована программа развития предпринимательства, которая содержит четкий план действий и целей администрации края на ближайшие пять лет. Основными задачами программы является увеличение числа занятых в малом бизнесе до 320 тысяч человек (в 2017 этот показатель достигал 260 тысяч), рост оборота компаний МСП до 1,5 млрд рублей (1 млрд – в 2017 году) и наращивание несырьевого экспорта до 800 млн долл. (400 млн долл. – в 2017). Чтобы добиться этих результатов, в 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса будет направлено 650 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Причем доля краевого составит только 7%, все остальные средства поступят из федерального бюджета. Такая сумма финансовой поддержки МСП Приморья превышает показатели последних трех лет.

Также в программе были предусмотрены разнообразные формы поддержки, в том числе и со стороны федеральных институтов развития. По словам руководителя представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив» Ольги КУРИЛОВОЙ, Приморский край активно принимал участие в разработке национального проекта развития МСП и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. «Проектом предусмотрены меры поддержки для оказания помощи предпринимателями на всех стадиях развития бизнеса: от идеи до выхода продукции на экспорт. Еще одной задачей является максимальное вовлечение предпринимательства, на которое работают два федеральных проекта: «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Благодаря мероприятиям, сформированным в рамках этих проектов, вход в бизнес будет понятным и простым, а условия ведения предпринимательской деятельности – более предсказуемыми и прозрачными. Также большое внимание уделяется работе с контрольно-надзорными органами и трансформации делового климата», – рассказала Ольга Курилова.

Доступны приморским предпринимателям и меры поддержки местных институтов развития. Гарантийный Фонд Приморья обеспечивает доступность финансовых ресурсов, предоставляя поручительства по кредитным договорам. Благодаря Центру развития экспорта, существует поддержка, подготовка и продвижение продукции приморских производителей на иностранные рынки, в том числе - субсидированное участие в выставках, продвижение товара на международных электронных торговых площадках, организация участия в бизнес-миссиях. Центр развития предпринимательства организует для бизнес-сообщества Приморья бесплатные обучающие программы, семинары и тренинги. А сопровождение проектов в режиме одного окна обеспечивает «Инвестиционное агентство Приморского края».

Девять новых механизмов поддержки

Участники конференции «Бизнес у моря» первыми узнали и о новых инструментах поддержки МСП. Уже в следующем году в Приморском крае начнет работу краевая микрофинансовая организация, которая будет предоставлять кредиты малому бизнесу в размере до 3 миллионов рублей под 7,5% годовых. Для отдельных категорий: моногорода, производители, социальные предприниматели ставка будет еще ниже. Средства на эти цели заложены в бюджете края. Власти Приморья рассчитывают, что новый инструмент расширит доступ бизнеса к финансовым ресурсам, которые особенно важны для начинающих предпринимателей. Помимо микрофинансовой организации, облегчит доступ к ресурсам и программа субсидирования лизинга. «Мы часто слышим о трудностях приобретения оборудования в лизинг. Чтобы решить эту проблему, со следующего года запускаем краевую программу субсидирования лизинга. Условия сейчас дорабатываются. Безусловно, мера поддержки затронет социально значимые предприятия», – отметил Кожемяко.

В рамках пленарного заседания озвучивались и меры поддержки экспортеров. По мнению экспертов, местные производители обладают высоким экспортным потенциалом. Такая продукция, как мед, дикоросы, продукты питания, востребована на иностранных рынках. Но предпринимательское сообщество отмечает, что развитию экспорта мешает отсутствие лаборатории, сертифицированной в соответствии с международными стандартами. «Безусловно, это связывает руки экспортерам. Я обратился к Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ с вопросом создания такой лаборатории на территории края. И предложение нашло поддержку. Поэтому в 2019 году лаборатория у нас появится», – заверил врио губернатора Приморья.

В 2019 году продолжится развитие функционала центра «Мой бизнес», который на днях начал свою работу в столице Приморья. Проект объединил такие институты развития, как «Гарантийный фонд Приморья», «Центр развития экспорта», «Центр развития предпринимательства» и «Инвестиционное агентство Приморского края». «Мой бизнес» работает в режиме одного окна, в котором предприниматель может оформить заявку на любую форму поддержки, ему также помогут оформить соответствующий пакет документов, что очень важно для новичков. В дальнейшем появится отдельная программа поддержки молодых предпринимателей, в частности – коворкинг. Он будет представлять собой бизнес-центр на 20 рабочих мест, где начинающие предприниматели смогут готовить свои бизнес-проекты и получать экспертные консультации. Услуги центра «Мой бизнес» должны быть доступны не только во Владивостоке, но и в муниципалитетах. В связи с этим врио губернатора обратился с предложением к профильному вице-губернатору собрать руководителей муниципалитетов для того, чтобы объяснить, что представляет новый институт развития, и какие условия необходимы для его работы в районах края.

Со следующего года приступит к работе и Центр развития социального предпринимательства. «Это очень важное направление, и потребность в нем огромная, - подчеркнул Олег Кожемяко. – И такие услуги необходимы в сфере образования, культуры, здравоохранения. Они должны осуществляться не только муниципальными учреждениями, но и малым и средним бизнесом на основе государственно-частного партнерства. Мы можем решить множество вопросов, в том числе и вопрос занятости населения. Потенциал здесь довольно большой».

Вы работайте – льготы будут!

Отдельный вид поддержки – налоговые льготы. Несмотря на то, что в крае уже действуют преференции по ряду налогов, их список будет расширен. В ближайшее время на рассмотрение ЗАКСа будет внесен законопроект о снижении в два раза ставок налогов по упрощенной системе для вновь созданных производств товаров, а также компаний, вовлеченных в реализацию национальных проектов. В следующем году также будет открыт и Центр прототипирования, где с помощью новейшего оборудования и современных средств моделирования молодые компании получат возможность оперативно и без лишних затрат изготовить прототипы своих изделий.

«Мы также планируем создание в Приморье промышленного технопарка, где будет сформирован пул производителей запчастей, сырья, оборудования для расположенной рядом ССК «Звезда». Технопарк будет представлять собой и логистическую площадку, и сборочное производство. Мы проговорили с руководством ССК «Звезда» и руководством «Роснефти» создание специальных условий: подключение инженерных коммуникаций, выделение земель под технопарк. Рассчитываем, что создание такой структуры ускорит формирование судостроительного кластера в Приморье, а также станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса», - выразил надежду врио губернатора.

На фото: На конференции «Бизнес у моря» предпринимателям напомнил о существующих механизмах и презентовал новые инструменты лично врио губернатора края.

Фото с сайта Primorsky.Ru.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.