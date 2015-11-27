Хочешь открыть свое дело? Будь готов жить им 24 часа в сутки

Бывший предприниматель, а ныне городской чиновник отвечает на вопрос о том, сократилась ли пропасть между предпринимательством и властью

«Я по-хорошему завидую нынешним предпринимателям: у них такие возможности, такая поддержка со стороны государства, по сравнению с теми, кто начинал на заре становления приморского бизнеса, шел наощупь, обжигаясь и набивая шишки, и мог рассчитывать только на себя», - считает директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена НОВГОРОДОВА, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Она знает, о чем говорит, поскольку была по обе стороны условного барьера: в 1990-х в числе первых приморцев с головой нырнула в волны рыночной экономики, а сегодня помогает установить диалог между владивостокскими предпринимателями и администрацией города.

- Елена Викторовна, давайте начнем с самого начала, когда вы, окончив ДВИСТ (Дальневосточный институт советской торговли. - Прим ред.) с дипломом «товаровед непродовольственных товаров» оказались перед выбором профессионального пути.

- По распределению меня направили в Артем, заместителем заведующего плодоовощного магазина, но я отказалась, поскольку не хотела расставаться с мужем, которому предстояло доучиваться еще год во Владивостоке. К тому же в это время было столько громких дел в отношении директоров плодоовощных баз и магазинов, что я, неопытная, побоялась идти в эту сферу. Пошла в ГУМ и, пройдя конкурс, устроилась простым продавцом в отдел мужских костюмов. Меня честно предупредили, чтобы о должности товароведа и не мечтала. Я все понимала: я девушка приезжая, живу в общежитии, связей нет... Работала я с удовольствием, меня заметили, стали продвигать по профсоюзной линии, выбрали комсоргом и спустя время неожиданно предложили должность товароведа склада женской обуви, на время ушедшей в декрет сотрудницы. Конечно, я ухватилась за этот шанс, на складе дневала и ночевала. Все домой - а я сверяю партии обуви с ГОСТом: на каждый вагон - 20 дней, вовремя не отбракуешь - убытки, неликвид (обувь в основном была советская, качество - сами понимаете какое). Поставщики, как мне рассказывали, были в ужасе: что это за принципиальный товаровед, отправляющий обратно до 70% каждой партии? Руководство мою работу оценило, вскоре я стала уже старшим товароведом. И с этой позиции ушла на повышение - начальником коммерческого отдела в Книготорг.

Это были смутные 1990-е. Все многочисленные «торги» разваливались на глазах, Книготорг тоже переживал не лучшие времена: людям есть было нечего, какие тут книги! Директор объединения Вера Михайловна АРБАТСКАЯ пригласила меня развивать смешанную торговлю. Работали по бартеру. Отправляли в Китай… рыбу, а оттуда везли продукты питания и одежду. Работа была тяжелой: сначала на пирсе до поздней ночи слежу за погрузкой, считаю ящики, потом в Китае закупаю сублимированную лапшу, шампуни, пуховики, кроссовки... Те, кто ездил в то время в Китай, помнят, как штурмом брали границу, ночевали в очередях, жгли костры, чтобы не замерзнуть. Тем не менее это помогало Книготоргу выжить, а я росла по карьерной лестнице: стала начальником отдела внешнеэкономических связей, затем - заместителем генерального директора.

- Как решились открыть свое дело?

- Один из китайских партнеров предложил мне работать с ним напрямую. Я долго сомневалась, но решилась, тем более что у меня изменились жизненные обстоятельства: после развода я осталась одна с ребенком на руках и мамой-пенсионеркой и была за них ответственна, а зарплата в Книготорге была небольшая. Отсутствие начального капитала моего партнера не смутило - он предложил мне товар на реализацию.

Я открыла индивидуальное частное предприятие и пустилась в самостоятельное плавание. Мы, предприниматели, были как слепые котята: никто толком ничего не знает, с налогами разобраться не можем плюс жуткий криминал: мне, одинокой девчонке, страшно было даже сказать, что я занимаюсь коммерцией, об этом знали только самые близкие.

Я привозила товар, растамаживала и отдавала на реализацию в торговые точки. Продавали-то его быстро - платили медленно, плюс банки подолгу осуществляли международные платежи, инфляция тоже делала свое дело, поэтому крутилась как белка в колесе. Работала я в белую, деньги - и свои, и компании - держала в Востокинвестбанке, и вот однажды перевела очередной платеж - $70 тысяч своему партнеру, а банк лопнул. Это был 1996 год. Я потеряла все. А главное, по-прежнему должна была $70 тысяч. Многие из моих знакомых, ссылаясь на форс-мажор, «кидали» партнеров. Но я уже тогда верила в «закон бумеранга». К тому же у меня были замечательные отношения с китайским партнером, годившимся мне в деды, я знала, что под наш совместный бизнес он набрал кредитов в банке и, если не расплатится, - пойдет в тюрьму. До сих пор помню его глаза, наполненные мольбой, когда он узнал о том, что случилось.

В общем, я заверила его в том, что долг отдам, и, аккумулировав оставшиеся средства, подалась в челноки. Два года моталась в Турцию, Арабские Эмираты, привозя на себе по 200 кг. Как-то, отдав очередную сумму, говорю: «Ну все, осталось $1,5 тысячи». И слышу: «Спасибо, Лена, больше не надо». Он улыбается, со слезами на глазах, а я почувствовала себя такой счастливой! Но поскольку усталость накопилась нечеловеческая, я приняла решение закрыть предприятие и пойти работать по найму.

- Это было проще?

- По крайней мере, не так изнуряюще. Некоторое время я весьма успешно управляла ресторанной сетью «Приморье». Затем, в 2000 году, меня пригласили в компанию «Сфера-Маркет», предложившую рынку новый формат супермаркетов: отсутствие барьера между покупателем и товаром было для Приморья в новинку. Я возглавила магазин на Бестужева. Было непросто: опыта работы с системой самообслуживания в крае не было. Хозяева бизнеса приобрели американскую систему автоматизации, но это не спасало от недостач. После первого месяца работы – минус 300 тысяч рублей, это были сумасшедшие деньги. Я сутками ломала голову, пытаясь нащупать слабое звено, чувствовала себя настоящим детективом. Не сразу, но нашла канал, в котором были задействованы и служба доставки поставщика, и кладовщик, и продавец-консультант с кассиром. И долго потом еще абсолютно бескорыстно консультировала коллег по рынку, открывавших магазины такого формата. В компании «Сфера-Маркет» я выросла до руководителя сети, а в 2005-м мне предложили вступить в партнерство и возглавить новую торговую сеть - «Роял Маркет», и в течение 7 лет мною были открыты три супермаркета и кулинарный цех. А когда внезапно ушла из жизни одна из совладельцев бизнеса, моя подруга, у меня случилась перезагрузка. Наступило переосмысление того, как и ради чего я живу. Я поняла, что вся моя жизнь - бесконечная гонка. Я с детства боялась материальных проблем, поскольку знала, что это такое: сначала мама воспитывала меня без отца, потом я взвалила на себя заботу о ней и дочери. А тут вдруг поняла: достаточно. Я выполнила материальные задачи, достигла нормального уровня жизни, поэтому я вышла из бизнеса и год просто отдыхала: занималась самообразованием, путешествовала…

- И тут возник «Центр развития предпринимательства»?

- Да, мне позвонила руководитель центра Марина ШЕМИЛИНА, пригласила на его открытие (я тогда не знала, что это делается с дальним прицелом, - смеется). А спустя какое-то время Марина Анатольевна предложила отправить резюме в администрацию г. Владивостока. Но я идти в чиновники не собиралась. Более того, я сама всю жизнь их стороной обходила - лишь бы не мешали. Тем не менее, увидев, в каком формате работает центр, поддалась уговорам. Меня вызвали на собеседование и глава города Игорь ПУШКАРЕВ утвердил меня со словами: «Нам как раз нужен такой человек, как вы - не чиновник, представитель реального бизнеса, тот, кто знает и понимает нужды и чаяния предпринимателей».

- Долгое время между властью и бизнесом была целая пропасть, а сегодня?

- По крайней мере, мостики проложены, и одним из них является наш центр. Власть сегодня действительно заинтересована в развитии предпринимательства, которое обеспечивает самозанятость, открывает новые рабочие места, платит налоги. Глава города, его заместители и другие чиновники лично встречаются с предпринимателями, напрямую отвечая на все вопросы.

Мы работаем по трем направлениям. Первое - консультирование по вопросам предпринимательской деятельности: как открыть бизнес, какую систему налогообложения выбрать и т.д. Второе - консультирование по возможности участия в городской программе развития малого и среднего предпринимательства. И наконец, учебно-образовательные программы, которые мы реализуем как силами своих специалистов, так и с привлеченными бизнес-тренерами. Замечу, все тренинги проводятся бесплатно.

В программы поддержки поначалу никто не верил. Сегодня таких сомнений уже нет. Предприниматели получают реальную помощь: гранты для начинающих - от 300 до 600 тысяч рублей, возмещение расходов на лизинг- до 3 млн. руб и т. д. В прошлом году владивостокские предприниматели получили 40 млн. рублей. Поэтому приходите, подавайте заявки, наши двери открыты для всех.

- Вам, человеку из реального бизнеса, комфортно на месте чиновника?

- Поначалу было непросто: мне, привыкшей к высокому темпу жизни, было сложно понять, почему так долго, на мой взгляд, ходят документы по инстанциям, почему решения не принимаются мгновенно. Люди бизнеса заточены на работу на результат, а чиновники зачастую занимаются процессами. Но спустя время, когда почувстсвовала, что моя работа приносит ощутимую пользу, стала получать удовольствие. Знаете, как приятно наблюдать, как «оперяются», мужают вчерашние «птенцы», пришедшие когда-то в центр за поддержкой!

Кроме того, рано или поздно каждый из нас задумывается о смысле жизни. Для меня он точно состоит не в зарабатывании денег. Мне близка философия, согласно которой первые 25 лет мы учимся, впитываем и переосмысляем знания, следующие четверть века - переживаем стадию удовлетворения материальных желаний, а с наступлением третьего этапа нужно сбросить скорость материально-бытовой гонки и начать отдавать, делиться. Но не для того, чтобы получить что-то взамен, а с посылом «я отдаю, потому что у меня этого много». И мне нравится отдавать, делиться тем, что я знаю и что умею. Стараюсь уберечь предпринимателей от возможных ошибок.

Хочешь открыть свое дело? Будь готов жить им 24 часа в сутки. Ведь это, по сути, твой ребенок. Сначала ты вынашиваешь идею (как мать вынашивает дитя), постепенно она обрастает «мышечной тканью», закладываются главные «системы» и «органы», затем оформившийся в бизнес-проект плод твоих раздумий появляется на свет - и ты его пестуешь, нянчишь, как ребенка. Никакая наемная команда не будет делать этого так, как сделаешь ты. Готов к этому? Пробуй себя. Не готов - не рискуй. Сомневаешься в своих силах? Пойди наемным специалистом в то направление бизнеса, о котором мечтаешь, начни с низов и стань первоклассным топ-менеджером, что, согласитесь, тоже неплохо...

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.