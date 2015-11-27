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Внедрения системы ЕГАИС с нового года не избежать
Чуть больше одного месяца осталось до того момента, когда оптовые и розничные торговцы станут продавать алкогольную продукцию по новым правилам.
Согласно законодательству России, уже с 1 января 2016 года всем предпринимателям, осуществляющим продажу алкоголя, придется работать в единой государственной автоматизированной системе по учету объема производства и оборота спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Теперь уже в специальной программе будет фиксироваться, сколько алкоголя отгрузил производитель оптовику, а оптовик – непосредственно магазинам.
Тестовый режим работы новой системы уже действует в России и до начала официального запуска по всей стране остались считанные недели. Однако, многие предприниматели уверенно продолжают считать, что грядущие изменения их никак не затронут и они смогут, как и прежде работать без внедрения ЕГАИС в своих магазинах. По слухам, подобную информацию распространяют безответственные представители некоторых администраций муниципальных образований и предпринимательских кругов края. Действительно, с 1 января 2016 года в силу вступает Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 года, где сказано об обязательной фиксации алкогольной продукции в части организации оптовых продаж, а также и розничного звена в части подтверждения закупки. Иными словами, розничные магазины по-прежнему будут иметь право, как и прежде продавать алкоголь, но закупать его уже не смогут. Предприниматели наверно полагают, что их запасов с лихвой хватит до 1 июля 2016 года, когда напрямую вступят изменения, затрагивающие фиксацию розничных продаж. Поэтому владельцы многих магазинов и продолжают откладывать внедрение ЕГАИС.
Но оттягивая момент внедрения ЕГАИС в своём магазине еще на 6 месяцев предприниматели очень рискуют вовремя не успеть и к этому сроку. Уже сейчас количество предварительных заказов на оборудование для ЕГАИС настолько велико, что на следующие заказы выстраиваются очереди. К слову, все оборудование поставляемое на рынок РФ иностранного производства и его закуп напрямую зависит от курса доллара. А учитывая переменчивую ситуацию с курсом валют в нашей стране, в какую сторону развернется конечная стоимость комплектов для ЕГАИС спрогнозировать чрезвычайно сложно. К тому же, с нового года цены традиционно повышаются не зависимо от положения рубля.
Кроме того, процесс закупки, доставки, настройки и обучения работы в новой системе также требует времени и может занимать до двух месяцев в зависимости от масштаба и формата точки продаж. Предприятий, которые смогут оказать полный комплекс услуг по внедрению ЕГАИС в Приморье не так много. Среди надежных и проверенных выделяется компания «Элемент», как старейший оператор сертифицированный ФГУП «ЦентрИнформ» по автоматизации бизнеса на Дальнем Востоке работающий на рынке более 11 лет.
Поэтому владельцам розничных магазинов все же стоит поторопиться с подключением ЕГАИС. Тем более, что ответственность законодательно никто не отменял. Начиная с 1 января штраф за отсутствие ЕГАИС достигает 200 000 рублей, что превышает саму стоимость внедрения ЕГАИС в магазине.
Говоря о ЕГАИС эксперты уверены – новая, система во многом поможет решить проблему с реализацией в стране контрафактного алкоголя. Плюсов безусловно больше чем минусов. Ведь ЕГАИС хоть и косвенно, но будет способствовать оздоровлению нации. Не секрет что, употребляя контрафакт люди губят свое здоровье.
Как отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уровень контрафактного алкоголя сейчас едва ли не зашкаливает. По его словам, разница между количеством проданного алкоголя в магазине от произведенного на заводе составляет 157 млн литров. Это и есть объем контрафакта.
Сейчас в Приморье идет большая кампания обучающих семинаров по вопросам внедрения ЕГАИС. Записаться на ближайший семинар можно здесь.
Сергей ТАРАСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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