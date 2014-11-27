"Приморскуголь" пока не может выйти из убытка

ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») по итогам 9 месяцев 2014 года увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 21 раз - до 148 млн рублей. При этом выручка сократилась на 43% и составила 2,077 млрд рублей.

Напомним, что «Приморскуголь» был вынужден значительно сократить добычу угля из-за газификации приморских ТЭЦ, ранее работавших на местных углях.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.