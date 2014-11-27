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"Приморскуголь" пока не может выйти из убытка
27 Ноября 2014, 09:00 | Приморье
ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») по итогам 9 месяцев 2014 года увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 21 раз - до 148 млн рублей. При этом выручка сократилась на 43% и составила 2,077 млрд рублей.
Напомним, что «Приморскуголь» был вынужден значительно сократить добычу угля из-за газификации приморских ТЭЦ, ранее работавших на местных углях.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Приморскуголь
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Да и воровали бы поменьше!!! Может из убытков вышли бы!!!