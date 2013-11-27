В Приморье в спецморнефтепорту "Козьмино" возобновлен экспорт нефти ESPO

27 ноября, после двухдневного шторма, возобновлена работа по отгрузке нефти на экспорт из спецморнефтепорта «Козьмино» - конечной точки трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Сегодня к причалу № 1 спецморнефтепорта планируется постановка танкера «Hydro», который по завершении погрузки направится в КНР, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».

Всего до конца ноября согласно графику подачи-расстановки тоннажа планируется отправить три танкерные партии, каждая в количестве 100 тыс. тонн нефти. В результате экспорт нефти в ноябре достигнет показателя в 1,8 млн тонн.

В декабре количество нефти, отгруженной на экспорт в страны АТР, будет увеличено на 100 тыс. тонн по сравнению с предыдущим месяцем и составит 1,9 млн тонн.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.