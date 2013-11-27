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В Приморье кенгуру сделал из зоосада мини-зоопарк

27 Ноября 2013, 15:45 | Приморье

Горнореченский зоосад супругов Зотовых «Страусиное ранчо» официально поменял статус – теперь это мини-зоопарк. А поспособствовало этому то, что на днях Зотовы привезли из Бельгии маленького 9-мясячного кенгуру. Назвали его Филом.

Из Бельгии Фила перевезли в Москву, оттуда он долетел до Владивостока, а потом на машине его доставили в Кавалеровский район, в п. Горнореченский. Всего в мире существует 10 видов кенгуру – от маленьких, как крысы, карликовых, до больших рыжих и серых до 2,5 метров высотой. Фил относится к средним серым кенгуру Беннета, они вырастают до метра, очень дружелюбные и легко идут на контакт с людьми, очень умные животные. Кенгуру – единственное животное, которое пользуется пятью лапами – в качестве пятой лапы они широко используют свой длинный хвост. Когда кенгуру дерутся, то встают на хвост и бьют соперника ногами. Родина кенгуру – Австралия, где их много в дикой природе. Есть даже что-то вроде заповедника кенгуру площадью с Приморский край. Часть животных отстреливают, мясо – кенгурятина – идет на продажу и на корм скоту, из шкур делают шубы. Стоит кенгуру дорого, причем в России дороже, чем в Европе. Поэтому Зотовы и купили кенгуренка в Бельгии – там самец стоит 200 тыс. руб. Самка – дороже. Самочку Зотовы планируют взять к весне будущего года, чтобы Филу не было скучно одному. Половой зрелости самцы достигают к 1,5 годам, самки – к 1 году.

Питаются кенгуру, как кролики – едят куриный комбикорм, овес, пшеницу, кукурузу, веточки и сено, любят разные фрукты. Для Фила специально построили вольер и домик из ОСБ-плиты, как и для других обитателей мини-зоопарка. Рождаются кенгурята совсем маленькими – до 2 см, легко залезают в сумку к маме, где проводят первые 6-8 месяцев жизни. Фил уже полтора месяца как вылез из маминой сумки. Морозов кенгуру не боятся, но надо приучать их к холодному климату с малых лет.

Из новых обитателей мини-зоопарка – енотовидная собака, которую привезли жители п. Рудный-1, голуби, декоративные кролики, коза, дикая уточка. Ежик Жора впал в зимнюю спячку. Увы, но из семи павлинов трое погибли. Зато живы и прекрасно себя чувствуют все 4 страуса. С 20 ноября в честь годовщины зоопарка Зотовы объявили в районе поэтический конкурс на лучшие стихи об обитателях «Страусиного ранчо». Пишут уже вовсю школьники и взрослые, пишут бабушки, одна бабуля из Серафимовки Ольгинского района посвятила животным Зотовых аж 12 стихотворений. Всех победителей ждут призы. А с 15 декабря будет объявлен и конкурс фотографий животных зоопарка «Зимняя сказка в зоопарке». Чтобы принять участие, нужно будет купить анкету за 100 рублей. Главный приз – 5 тыс. руб. «Хотелось бы, чтобы в числе учредителей конкурса и его спонсоров выступали наши крупные предприятия и компании – «В-Лазер», «Домотехника», «Спектр техники», «Сотовый мир», Сбербанк,- говорит Катя Зотова.- Они же могли бы выступать и как опекуны животных, оплачивать половину месячного содержания того или иного животного взамен на рекламу предприятий в местных и краевых СМИ… Но пока что опекуны не нашлись, к сожалению».

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото автора.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: конкурсы  бизнес  сбербанк  финансирование  животные 



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