Приморский край активно сотрудничает с Республикой Корея

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Сегодня первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров встретился с заместителем министра логистики и морских дел Министерства земель, транспорта и морских дел Республики Корея господином Кан Бум Гу.

Также во встрече приняли участие представители Корейского института мореходства и рыболовства, судоходной компании Sammok Shipping Company, компании Соянг Инженерс (Seoyoung Engineers), консул Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке господин Со Чон Хо. А также директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Иван Тирских, директор департамента международного сотрудничества Приморья Наталья Ступницкая.

Стороны обсудили планы по развитию портов, перспективы инвестирования корейских компаний в портовую инфраструктуру и логистические проекты Приморского края.

«Мы намерены активно развивать действующие порты Приморского края. Для этого нам необходимо модернизировать логистическую инфраструктуру. В планах строительство зернового терминала в районе бухты Троица Хасанского района. И мы будем рады присутствию и в этом проекте корейских партеров», - сказал первый вице-губернатор.

По словам Сергея Сидорова, Республика Корея сегодня находится на втором месте, после Китая, по объему товарооборота с Приморским краем. Так, за девять месяцев текущего года торговый оборот между Приморьем и Республикой Корея увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 28 процентов и составил 1 481,7 миллионов долларов США. Экспорт вырос на 19 процентов до 455,4 миллионов долларов США за счёт роста поставок таких товаров, как отходы и лом черных металлов, изделия для железнодорожных и трамвайных путей, рыба и морепродукты.

В настоящее время Республика Корея участвует в таких крупных инвестиционных проектах, реализующихся на территории края, как строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ» в ЗАТО Большой Камень, завода по производству электротехнического оборудования в Артеме. Реализован проект по созданию автомобильного производства во Владивостоке - «SOLLERS-Дальний Восток».

Приморский край сотрудничает с Республикой Корея также в сфере организации морских грузопассажирских линий. Между Владивостоком и городами Республики Корея (Сеул, Пусан) осуществляется регулярное международное авиасообщение корейскими и российскими компаниями. Также сегодня осуществляются грузопассажирские перевозки на паромной линии «Донхэ–Сакаиминато–Владивосток». Подписан протокол о намерениях по развитию паромного сообщения между провинцией Кангвон, префектурой Тоттори и Приморским краем. С января 2013 года будет возобновлено паромное сообщение по маршруту «Зарубино-Сахчо», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Активно развивается сотрудничество с Республикой Корея в сфере туризма. Высокая активность связана с развитыми транспортными коридорами, в том числе с наличием прямого авиасообщения, связывающего Владивосток с Сеулом и Пусаном.