Тарасенко подал швартовый рыбакам Приморья

В Приморье рыбный бизнес со сменой губернатора ожидает перезагрузку отношений

Первые недели после смены губернатора показали, что Приморье имеет перспективы вновь стать регионом рыбаков и моряков. Временно исполняющий губернатора обязанности Андрей ТАРАСЕНКО за первые недели своего пребывания в должности сделал акцент на выстраивание отношений с рыбным бизнесом. После пяти лет «административного забвения», в котором пребывал рыбохозяйственный комплекс территории, исполнительная власть региона вспомнила, что край не зря называется приморским.

Оживить программу

О том, что власть намерена поддержать развитие рыбохозяйственного комплекса стало понятно на встрече Андрея ТАРАСЕНКО с руководителями крупных предприятий Приморья, занимающихся рыболовством и аквакультурой. Эта первая системная встреча с представителями бизнеса, и губернатор рассчитывает на то, что именно рыбаки могут стать стержнем развития приморской экономики.

Выступая перед рыбаками, Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований. «Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других. Вместе мы выработаем пути решения проблем, препятствующих этому», – обратился врио губернатора к руководителям предприятий.

Безусловно, на этой встрече до конкретных решений пока дело не дошло. Однако новому руководителю Приморья и рыбакам есть над, чем совместно поработать. Прежде всего, необходимо пересмотреть краевую целевую программу развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края.

Региональная программа была первая среди всех регионов ДВФО, однако, успешный ее старт, был нивелирован сокращением финансирования, которое началось в 2014 году. При этом секвестр отразился на основных участниках программы. Администрации Владимира Миклушевского не понравилась вначале субсидирование нарастающего выпуска продукции, затем субсидирование продукции в принципе. Ужесточение требований и отсутствие диалога с рыбаками, привели к тому, что большинство участников программы перестали находить в ней статьи государственной поддержки. Не добавила популярности программы и разработка концепции рыбохозяйственного кластера. Приморский бюджет отдал японской компании 40 млн рублей за 300 страниц текста, и на этом история с кластером печально завершилась.

Досье «Золотого Рога»: Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы

2013 год - 168238,05 тыс. рублей;

2014 год - 161266,27 тыс. рублей;

2015 год - 77976,27 тыс. рублей;

2016 год - 82303,51 тыс. рублей

2017 год - 87717,00 тыс. рублей;

2018 год - 87717,00 тыс. рублей;

2019 год - 87717,00 тыс. рублей;

2020 год - 167501,29 тыс. рублей.

Постоянное урезание финансирование программы привело к тому, что эффективность краевой региональной программы резко снизилась. Одним из основных видов поддержки стало дотирование выпусков молоди трепанга и гребешка хозяйствам аквакультуры. При этом чтобы оправдать посыпание бюджетным рублем водной глади, администрация Миклушевского стала пиарить данные о миллионных выпусках, а вот показатели выращенной продукции намерено замалчивались. Эти пиар игры с аквакультурой привели к скандалу, по факту предприятия марикультуры с трудом сводят концы с концами, а часть откровенно занимается собиранием природного урожая.

Теперь рыбакам и морским фермерам предстоит совместно найти пути выхода из кризиса. По словам Президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия МАРТЫНОВА, нужны решения на высоком государственном уровне. Среди них – совершенствование нормативно-правовой и законодательной баз, упрощение условий получения субсидий из краевого бюджета, решение кадрового вопроса.

Именно сегодня от взаимодействия власти, от понимания процессов происходящих в отрасли, от отношения к каждому предприятию будет зависеть не только экономика конкретного предприятия, но и целые территории края, количество рабочих мест, производительность труда и продовольственная безопасность края и страны.

И здесь рыбакам действительно нужна региональная поддержка. Здоровый лоббизм региональной администрации, которая понимает что в Приморье есть уникальные проекты, их полная реализация станет визитной карточкой и докажет, что компетенции региона в рыбной отрасли самые лучшие в России.

Пошли на резидентство

«Немаловажно такое направление работы, как глубоководный промысел – добыча видов рыб и крабов, которые обитают на глубине более тысячи метров. Сейчас подобный промысел на Дальнем Востоке не ведет ни одно предприятие, кроме РК «Восток-1». Но в планах компании опуститься ниже полутора тысячи метров. Биомасса на этих глубинах значительно превышает биомассу шельфовых крабов.

Освоение больших глубин - это комплексное мероприятие, которое ограничивается не только внедрение новых технических решений, но требует и серьезной подготовки членов экипажа, которым предстоит освоить работу на новых механизмах и в новых условиях рыбалки. Но для достижения этой амбициозной задачи, нужны инновационные промысловые решения, и поэтому рыболовецкий колхоз «Восток-1», готовится стать резидентом Свободного порта Владивосток. Инвестиции предприятия в проект составят около полумиллиарда рублей. Это создаст новые рабочие места и промысловые технологии, которых пока нет даже в мировой промысловой практике. При этом компания подавшая заявку по итогам 2016 года возглавила рейтинг предприятий 2016 года», - рассказывает Георгий Мартынов.

Трудовой подвиг

Не менее важный для региона и отрасли в целом проект по возобновлению промысла сардины иваси. Третий год подряд группа компаний «Доброфлот» работает на этом ивасевом промысле и в этом году, показала первые обнадеживающие результаты. Было добыто 8 тысяч тонн, а пищевой продукции компания произвела 12, 5 миллионов банок.

Не случайно на встрече с курсантами Дальрыбтуза Андрей Тарасенко отметил усилия компании. ««Доброфлот» создал хорошее предприятие, которому равных нет на Дальнем Востоке», - подчеркнул глава региона. То, что за успехами компании стоят уникальные кадры понимает и власть, и отраслевое сообщество. В 2017 году руководитель направления промыслового вооружения и такелажа компании «Доброфлот» Сергей АНТОНОВ, вместе с экипажем СТР «Калиновка» поставил новый промысловый рекорд России. За сутки экипаж среднетонажнного траулера выловил 274 тонн сардины. Трудовой подвиг человека, который последовательно на протяжении трех лет реанимировал утраченные Россией промысловые компетенции, отметили рыбаки, выдвинув кандидатуру Сергея Антонова на присвоение звания Герой Труда. Это второе по значимости звание после Героя России.

Руководитель Приморского края трудовой подвиг рыбака поддержал. В данный момент готовятся документы на представление. При этом губернатор акцентировал внимание бизнеса на ответственность предприятий, которая есть перед приморцами. Компаниям нельзя забывать о производстве качественной и доступной продукции для населения края. Первые конкретные шаги в этом направлении уже сделаны. После обращения директора компании «Акватехнологии» Сергея СЛЕПЧЕНКО, о том, что компания не может найти торговые места для реализации охлажденной рыбной продукции, Андрей Тарасенко поручил руководителю департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергею НАСТАВШЕВУ к концу следующей недели, найти и согласовать с предприятием место, где они могут реализовать рыбу для населения с минимальной торговой надбавкой.

Выход на правительство

Своими проблемами с врио Губернатора Приморья поделились и представители предприятий аквакультуры. Они предложили передать полномочия по проведению торгов на право заключения договоров пользования рыбоводными участками органам исполнительной власти Приморья, а также создать в крае единую комиссию по определению их границ. В настоящее время эти полномочия делят Федеральное агентство по рыболовству, его территориальные органы и органы исполнительной власти.

Также, по словам руководителей предприятий аквакультуры, необходимо внести изменения в природоохранное законодательство, позволяющие формировать рыбоводные участки для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.

По словам представителей хозяйств аквакультуры, большая часть морской акватории Приморского края занята особо охраняемыми природными территориями регионального значения, границы которых не установлены, что препятствует формированию рыбоводных участков. В Хасанском районе в пределах особо охраняемых предприятий есть акватории, на которых в принципе федеральное законодательство разрешает формировать рыбоводные участки. Причем, можно заниматься не только хозяйственной деятельностью, но и совмещать выращивание гидробионтов с научной деятельностью. Нужна поддержка исполнительной власти региона, выход на правительство с инициативой принятия постановления, позволяющего разработать механизм формирования участков и допуска на эту закрытую воду предпринимателей. Вторая важнейшая для аквакультурщиков задача - это соблюдение экологических требований при реализации угольных и зерновых терминальных проектов. Только в Хасанком районе могут пострадать около 10 предприятий. Это бизнес, в который уже вложены сони миллионов рублей, и который в ближайшей перспективе даст району сотни рабочих мест.

Юрий МОРОЗОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток