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В Приморье прокуратура в суде защитила предпринимателя от администрации города Артема

27 Октября 2016, 15:21 | Приморье

До этого администрацией было выписано несколько штрафов на общую сумму в 8 тыс. рублей, сообщили деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что постановлением административной комиссии Артемовского городского округа предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 №44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае», ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Правонарушение, по мнению административной комиссии, заключалось в самовольном размещении временного объекта торговли (стола) с нарушением Правил благоустройства территории Артемовского городского округа, утвержденных решением Думы Артемовского городского округа от 17.07.2008 №726.

Постановлением этой же административной комиссии индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ст. 9.1 названного краевого закона (торговля в неустановленных местах), с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Однако, прокурорская проверка показала, что земельный участок, на котором предприниматель разместила временный объект торговли (стол) и осуществляла торговлю продуктами питания, принадлежит ей на праве собственности, разрешенное использование - киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

При этом доказательства, свидетельствующие о том, что временный объект торговли (стол) размещен за пределами границ земельного участка, принадлежащего предпринимателю на праве собственности, административной комиссией собраны не были.

Кроме того, административной комиссией не было соблюдено требование части 2 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которым при совершении лицом одного действия, содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же органу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение более строгого административного наказания.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города Артема опротестовал постановления административной комиссии Артемовского городского округа в городском суде.

Согласившись с доводами прокуратуры, Артемовский городской суд удовлетворил протесты прокурора, отменил постановления административной комиссии и прекратил производство по делам об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: прокуратура 



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