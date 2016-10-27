Бизнесмены Японии планируют инвестировать в экспортную инфраструктуру Приморья

Делегации из Японии во главе с представителем Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Осаму Хасирамото прибыла в Приморье вчера, 26 октября. Бизнесмены Страны восходящего солнца посетили ведущие предприятия региона в области сельского хозяйства и логистики, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Цель миссии – продвижение на российский Дальний Восток японских инвестиций, технологий и предприятий на основе стратегического партнерства в области рыбоперерабатывающей, лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельского и тепличного хозяйства, логистики, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, представители японской делегации уже побывали на предприятии «Примагро» в Уссурийске и селе Михайловка. А также посетили производственно-логистический комплекс «Авиаполис Янковский» в Артеме, Владивостокский морской торговый порт.



«Япония планирует инвестировать в совершенствование экспортной инфраструктуры Приморского края и тем самым участвовать в процессе создания глобальных цепочек добавленной стоимости», – отметили в ведомстве.



В ходе визита делегации также запланированы конференции и семинары на тему условий и возможного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.