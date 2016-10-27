К оптической инфраструктуре подключают малоэтажные дома в Уссурийске

«Ростелеком» продолжает подключение к оптическим сетям по технологии GPON («оптика до квартиры») в Приморском крае. В проекте задействовано более 500 домохозяйств малоэтажной застройки района Слободы г. Уссурийска. На данном этапе подключить высокоскоростной интернет могут жители домов, расположенных по улицам Хабаровская и Крылова, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Сегодня самые современные сервисы в первую очередь становятся доступны жителям многоквартирных домов, а малоэтажная застройка, как правило, слабо охвачена сетями интернет-провайдеров. Мы рады сообщить, что один из крупных районов Уссурийска получил уникальную возможность пользоваться услугой доступа в интернет и смотреть телевидение в цифровом качестве по современной технологии GPON», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

«Ростелеком» предлагает жителям Уссурийска полный спектр телекоммуникационных услуг – интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» и цифровую телефонию.

Услуги предоставляются по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks), которая предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. Высокие скорости доступа обеспечивают быструю работу с «тяжелым» контентом. При этом гарантируется надежность соединения: подключение, отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не сказывается на работе остальных. Потенциал технологии позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов на многие годы вперед.

Завершение проекта по обеспечению оптической инфраструктурой Слободы в Уссурийске запланировано на конец ноября 2016 года. GPON будет проведен жителям Алтайского и Чайковского переулков, улиц Ветеранов, Садовая, Русская, Красина.

Напомним, что в этом году малоэтажные дома микрорайона «Радужный» в Уссурийске также вошли в зону охвата оптической сети «Ростелекома». За время реализации проекта к услугами связи подключены 28 коттеджей и обеспечены возможностью подключения 252 домохозяйства.

Получить подробную информацию об услугах, предоставляемых по технологии GPON, и оформить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.