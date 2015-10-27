Не нагородить барьеров

Режиму свободного порта пару недель отроду, а у бизнеса уже есть серьезные опасения, что в поиске правильных решений - а все процедуры и механизмы сегодня только формулируются - с пеной могут выплеснуть и ребенка, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Уже на первом заседании Наблюдательного совета неожиданно вырисовалась проблема получения статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) действующими предприятиями. Компании, которые решились на роль первопроходцев, загодя подготовили проекты и оформили необходимые документы, пока одобрения Наблюдательного совета по своим заявкам не получили. Исключением стало подписание соглашения с «Тихоокеанской инвестиционной компанией», которая планирует строительство гостиницы и жилого комплекса в пос. Славянка Хасанского района. Надо учесть, что изначально планировалась презентация проектов, без принятия решений об их одобрении.

Проекты замерли на старте

В «режиме ожидания» остались Владивостокский морской рыбный порт, планирующий строительство нового холодильного комплекса; компания «ВЛ-Парк», которая намеревается поместить под режим свободного порта создание промышленного парка на базе действующего производственно-логистического комплекса «Янковский»; группа «Сумма» с проектом порта в Зарубино, Технохолдинг «Сумотори». Собственно, в эту первую команду вошел самый инициативный частный бизнес, уже готовый на деле поддержать идею свободного порта и развивать местную экономику в ускоренном темпе.

Не удивительно, что этот самый авангард первым разглядел будущие возможности свободного порта, активно участвовал в обсуждении закона об СПВ и пытался первым примерить на себя преференции, которые разработаны специально для инициативных. Получится у них - следом пойдут другие. Собственно, сегодня практически каждое уже действующее на территории, попавшей в рамки СПВ, предприятие задумывается о том, как использовать льготный налоговый и таможенный режим для модернизации производства. Обновление оборудования и технологий, капитальные затраты на строительство объектов – без этого невозможно остаться конкурентоспособным в ситуации, когда на рынок заходят новые игроки.

Именно новым компаниям преференции СПВ достанутся практически автоматически. Им, кстати, «зеленый свет» открыт и в рамках территорий опережающего развития (ТОР). С действующими возникла заминка. И, как говорят предприниматели, у них есть ощущение того, что хорошие идеи могут просто «заболтать», отсекая потихонечку одну обещанную преференцию за другой.

Открывая заседание Наблюдательного совета, его председатель Юрий ТРУТНЕВ заявил однозначно: рассчитывать на то, что налоги от существующего бизнеса будут направлены на инвестиционные цели компаний, как это представляли для себя многие предприниматели, не стоит. «Налоги с действующего бизнеса будут выплачиваться в обычном режиме», - подчеркнул он и мотивировал свою категоричность тем, что иначе можно без налогов оставить бюджет субъекта Федерации.

Подписанное накануне заседания Набсовета Постановление Правительства РФ №1123, определившее критерии отбора резидентов СПВ, дает только общие правила.

Теперь предстоит разобраться с тем, как выделить проект из действующего производства. «Мы не хотели бы путаться с юридическими лицами, трансфертным ценообразованием и проч.», - заявил Юрий Трутнев и возложил в этом сложном деле надежды на налоговую службу.

Он озвучил и свое видение решения проблемы: «Тем коллегам, которые собираются реализовывать новые инвестпроекты и уже имеют такой вид деятельности, будет предложено заключить соглашение с управляющей компанией о том, что в течение 5 лет налоги с предыдущего бизнеса они выплачивают в постоянной величине. Если вы ходите развивать, мы зафиксируем за вами предыдущие налоги, а все, что вы сможете создать, мы готовы льготировать».

Именно к такому повороту событий бизнес оказался частично не готовым.

Почему бизнесу не верят?

- Все были готовы к тому, что для получения статуса резидента необходимо предъявить новый проект, и рассчитывали на возможность обменять налоговые льготы на инвестиции в модернизацию и развитие, – говорит член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА.

Его рассуждения вполне логичны.

- Я слежу за этой темой, и если помните, в 2014 году в Послании Федеральному Собранию президент, говоря о порто-франко для Владивостока, акцентировал прежде всего на льготном таможенном режиме, который должен был распространяться на весь Владивосток, а не на избранных и специально отобранных резидентов, - рассуждает предприниматель. – Такой же порядок, по идее, нужно было бы распространить и на налоговые преференции, конечно с условием, что средства, сэкономленные компаниями, пойдут на цели развития, увеличат инвестиционную базу компаний. Пока же получается, что мы боимся потерять налоги и не верим бизнесу, и в этом споре, похоже, побеждают бюджетные интересы. Ситуация в стране, видимо, не позволяет отстоять эксперимент, сделать здесь тот самый оазис, про который пишут и говорят. Можно было этот вопрос за прошедшие полгода продумать, и решиться на большее. Мы все пока остались в ожидании, но все равно с оптимизмом ждем уточнений.

Но это, как говорится, лирика. Свою точку зрения предприниматель готов аргументировать, сравнивая объем уплачиваемых налогов и стоимость инвестиционной программы компании. Очевидно, что планируемые 1-1,5 млрд рублей, которые потребует строительство нового холодильника – современного и мощного, отвечающего потребностям рыбной отрасли региона, сильно отличаются от финансового входного билета в резиденты, оцененного в 5 млн рублей капвложений за три года.

«Сокращение налогового бремени для новых проектов - правильная идея, эффективной реализации которой могут помешать риски выпадения налоговых платежей, что, по мнению Минфина, отяготит бюджет региона, - говорит генеральный директор Технохолдинга SUMOTORI Виталий ВЕРКЕЕНКО. - Вероятно. Но есть также риски потери налоговой базы у уже действующих предприятий края ввиду появления продукции с меньшей себестоимостью в рамках ТОРов или СПВ. Возможность распространить налоговые льготы на действующие предприятия, реализующие новые проекты, может нивелировать эти риски. Тем более что многие предприятия вынуждены работать в рамках действующих юрлиц и с новыми проектами ввиду наличия лицензий, сертификатов, эффективных процессов и т.д. Мы ожидаем, что механизм применения режима СПВ к действующим предприятиям будет разработан уже к концу ноября, когда состоится второе заседание набсовета.

Интуиция подсказывает, а время покажет - что вариант распространения льгот СПВ для ВСЕХ предприятий южного Приморья вне заявительного порядка может быть актуальным и для купирования вышесказанных рисков, и для облегчения администрирования закона об СПВ», - размышляет Виталий Веркенко.

По поручению Набсовета рабочая группа во главе с замминистра Минвостокразвития Александром ОСИПОВЫМ в течение трех недель должна разработать ту самую методику, по которой можно будет, как говорится, отделить зерна от плевел, то есть существующие денежные потоки от тех, которые будут генерированы новыми проектами. Как это сделать, пока ясного понимания нет ни у кого, признался в нашем разговоре Александр Михайлович. И всегда уверенно комментировавший любой сложный вопрос, касающийся новых механизмов развития Дальнего Востока, он уклонился от обсуждения проблемы, какие же варианты тут могут быть.

В этой теме сразу несколько сложных вопросов. Во-первых, нужно ли действующей компании создавать новое предприятие для реализации нового проекта? Зарегистрировать-то любое юридическое лицо несложно, однако как потом делить не только финансовые потоки, но и персонал? Насколько «интереснее» это будет для предпринимателей?

«Конечно, мы были готовы к тому, чтобы создать новое предприятие для реализации нашего проекта – строительства современного холодильника на территории Владивостокского рыбного порта. Наше соглашение с Фондом развития предусматривает это, - говорит Денис Сарана. - Но мы получаем лишние трудности. Ведь окупается проект не за счет хранения, а за счет перегрузки рыбопродукции. Далее, у нас общая инфраструктура – железнодорожные пути, краны, локомотивы в порту – получится, что мы должны сами себе услуги продавать. Клиенту нашему это вообще не нужно, он платит единую сумму по одному договору на обслуживание в порту, хранение продукции в холодильнике и так далее. Я представляю, что придет налоговая и начнет разбираться в нашем внутреннем ценообразовании. Тут может возникнуть целая история.

Вот секретарь директора – сколько времени она работает на новом предприятии, а сколько - на старом? Или главный энергетик, который отвечает за все единое сложное энергетическое хозяйство порта и холодильника? В каких пропорциях его делить? Или нам нужно нанимать еще одного? А бригады грузчиков – они же универсальные, на весь порт! Получается, вместо упрощения работы бизнеса мы нагораживаем новые сложности.

И самое главное – проектов модернизации, новых производств, которые гарантированно окупаются сами, не так много, как могло бы быть тех, которые можно реализовать с поддержкой финансовых потоков всего действующего предприятия. Временное сокращение налогов не страшно, если это работает на рост экономики».

Примерно так же рассуждают другие потенциальные резиденты из числа действующих компаний. Тот же проект промышленного парка на базе ПЛК «Янковский» в таком разрезе ставит перед его инициаторами немало вопросов. Можно догадываться, что собственники рассчитывали с помощью режима свободного порта скорее вернуть уже вложенные инвестиции и направить их на развитие проекта. В таком случае окупаемость большого производственно-логистического проекта выглядит более реальной.

Дальше. Любой новый проект, прежде чем будет запущен, потребует времени на проектирование и строительство, при этом главные инвестиции должны быть сделаны именно на этом первоначальном этапе. И ни доходов, ни прибыли в это время нет. Льготы для резидента имеют свой временной срок – 5 лет после получения статуса. И сколько лет из этого времени резидент будет пользоваться полным набором налоговых преференций? Опять получается не в пользу бизнеса.

Вариантов предостаточно

Непонятно пока и как разделить базы для налогообложения - на «портовую», льготную и обычную, как предложено на Набсовете. Предлагается вариант - урегулировать все налоговые обязательства через соглашение с управляющей компанией – АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Бизнес настаивает на том, чтобы ничего не делить, а льготы все-таки распространить и на действующий бизнес. При этом все тщательно взвесив: - экономия, полученная на налогах, должна быть сравнима с теми деньгами, которые предприятия вкладывают в новые проекты. По словам Дениса Сарана, еще есть шанс, что будет принята наиболее «мягкая» формулировка.

Приморский бизнес ожидает взвешенных решений, его уже поманили идеей свободного порта и объяснили, что самый прогрессивный в стране таможенный и налоговый режим специально запущен, чтобы вовлечь в деловую активность как можно больше предприятий. Какие тут могут быть альтернативы? Нужно верить в собственных предпринимателей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.