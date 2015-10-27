Приморье встраивается в международные коридоры

Через порты Приморья лежит самый короткий путь к морю, откуда можно на судах отправлять грузы в Шанхай, Нинбо и Гуанчжоу, а также Японию, Корею и западное побережье США

Новый китайский мегапроект «Один пояс - один путь» соединит транспортной артерией Китай с Европой, Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. На Дальнем Востоке Китаю интересен выход к портам Приморского края, откуда можно доставлять контейнеры в Корею, Японию и другие страны региона, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Россия со своей стороны реализует проекты транспортных коридоров «Приморье-1» (Харбин - Суйфэньхэ - Гродеково – Владивосток/Восточный/Находка - порты АТР) и «Приморье-2» (Хуньчунь - Краскино - Посьет/Зарубино - порты АТР). Предполагается, что они позволят максимально эффективно организовать транзитные перевозки между РФ и Китаем. Так, транзит грузов по коридору «Приморье-2» может составить 85 млн тонн в год.

Вопросы развития транспортного коридора «Приморье-2» обсуждались на встрече вице-губернатора Приморья Алексея СУХОВА с вице-губернатором китайской провинции Цзилинь Чжуан ЯНЬ.

Проект считают перспективным и намерены развивать обе стороны. Так, провинция Цзилинь готова инвестировать в строительство и реконструкцию высокоскоростной железнодорожной ветки Хуньчунь/Барабаш - Владивосток, автодорог Зарубино - Краскино - Хуньчунь и Раздольное - Хасан.

«Появление таких дорог также в разы увеличит турпоток. Например, недавно открыта скоростная железнодорожная магистраль Чанчунь - Хуньчунь. Только за один месяц число воспользовавшихся ею туристов составило миллион человек. Во время октябрьских праздников сложно было достать билеты на поезд», - отметил глава китайской делегации.

Вместе с тем озадаченность Китая вызывает ограниченная пропускная способность действующего на госгранице с провинцией Цзилинь автомобильного пункта пропуска (АПП) «Краскино» - одного из ключевых звеньев МТК «Приморье-2».

Алексей Сухов заверил, что для решения данной ситуации прилагается максимум усилий - предполагается, что строительство АПП будет завершено уже в следующем году.

Сухой порт Муданьцзян

Провинция Хэйлунцзян - один из крупнейших регионов КНР, граничит с Россией на протяжении почти трех тысяч километров. Река Хэйлунцзян - река Черного Дракона, давшая название провинции, - по-русски называется Амуром.

Территории отводится ключевая роль в создании транспортных коридоров через Россию. Правительство провинции подготовило проект инфраструктурной интеграции с Дальним Востоком, который предполагает строительство высокоскоростной железной дороги от Харбина до Владивостока, а также стыковку автодорог на границе.

Центром распределения грузов на Шелковом пути становится город Муданьцзян, от него до Свободного порта Владивосток 360 километров. Российские порты - самый короткий путь к морю, откуда можно на судах отправлять грузы в Шанхай, Нинбо и Гуанчжоу, а также Японию, Корею и западное побережье США. Для сравнения, путь от Муданьцзяна до китайского порта Далянь - 1,4 тыс. километров.

Муданьцзян соединен транспортным сообщением с пунктами пропуска Маньчжоули (КНР) на границе с Забайкальем, городами Дунин и Суйфэньхэ на границе с Приморьем.

Для организации транзитных перевозок в Муданьцзяне несколько лет назад была создана логистическая компания «Хуашэнгоюнь». Ее цель - создать новые логистические маршруты через Россию, построить сухой порт - перевалочный терминал, который будет соединен с морскими портами автомобильными и железными дорогами. Первая из трех очередей порта уже готова - это склады площадью 30 тыс. квадратных метров, контейнерный терминал - 11 тыс. квадратных метров, две специальные железнодорожные линии.

«Хуашэнгоюнь» уже осуществила пробные перевозки контейнеров через Россию по системе «континент - море», они оказались успешными. Однако железнодорожные тарифы в России очень высоки: 360 российских километров до Владивостока равны по стоимости перевозке грузов на 1,4 тыс. километров до китайского Даляня.

«Мы шесть лет согласовываем в РФ, чтобы не через железную дорогу возить, а по автодороге фурами. Китайская сторона выдвинула проект автодороги, но Россия не соглашается. Если откроют дорогу, то время доставки груза во Владивосток будет 1 день. Будет цена дешевле, время сократится, для российских и китайских компаний будет больше выгоды», - сказал представитель китайской компании.

Суйфэньхэ – «золотые ворота» России

Городу Суйфэньхэ, расположенному на границе с Приморьем, отводится особая роль в реализации плана по созданию транспортного коридора. В Китае его называют «золотым путем» Северо-Восточной Азии к Тихому океану. Отсюда до Владивостока всего 210 километров. Здесь есть пункт пропуска, через которой из Китая в Россию везут одежду и товары народного потребления, из России в Китай - лес. Для россиян введен безвизовый режим пребывания в течение 15 дней. И это единственный город в Китае, где официально разрешено хождение российского рубля. Вывески многих магазинов и кафе дублируются на русском языке.

По словам заместителя мэра приграничного города Суйфэньхэ Лю ЧИ, местная администрация ведет большую работу по содействию стратегии «Один пояс - один путь». Строится скоростная железная дорога Суйфэньхэ - Муданьцзян, реконструируется пункт пропуска на границе, в 2016 году начнется строительство аэропорта. Администрация города выделила на создание транспортной инфраструктуры 1,1 млрд юаней.

«Высокоскоростную дорогу от Суйфэньхэ до Муданьцзяна сдадут в эксплуатацию до конца этого года. А в 2018 году будет проложен скоростной путь от Муданьцзяна в Харбин. В то же время мы готовы строить и автомобильную трассу от Суйфэньхэ до Владивостока», - сказал журналистам Лю Чи.

Сейчас в Суйфэньхэ возводят новый железнодорожный вокзал, способный принять до 6 тысяч пассажиров ежедневно, рядом строят автовокзал. Пассажиры могут быстро пересесть с автобуса на поезд. Обслуживать здесь будут пассажиров и с внутренних, и с международных рейсов.

Новый пункт пропуска – в сто раз больше туристов

Новый пункт пропуска через границу в Суйфэньхэ - это комплекс, который объединяет въездные ворота, пассажирский и грузовой терминалы. Их начали строить в 2013 году. Уже готовы ворота, возведено здание пассажирского терминала, идет его внутренняя отделка. В середине следующего года он будет готов к приему туристов.

«Пропускная способность нынешнего пункта - 500 тыс. человек и 1 млн тонн грузов, в новом пункте пропуска мы сможем принять до 5 млн человек в год и 6 млн тонн грузов», - сказал журналистам начальник местной таможни Джан Чи.

Он отметил, что для баланса новых возможностей пункта пропуска в Суйфэньхэ нужно возобновлять строительство нового перехода и на российской стороне. Несколько лет назад стройку заморозили, теперь китайская сторона планирует начать переговоры о возобновлении работ.

Российский рубль в Китае

Эксперимент по введению свободного обращения рубля в Суйфэньхэ стартовал 8 августа этого года, более 40 банковских филиалов в городе могут проводить операции обмена наличных рублей.

По данным Коммерческого банка Суйфэньхэ, к концу августа в банке обменяли 16,7 млрд наличных рублей, в том числе 12,4 млрд рублей обменяли на юани. Власти полагают, что свободное хождение рубля позволит увеличить поток туристов, способствовать дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

По данным местной таможни, несмотря на падение курса рубля, поток российских туристов в Суйфэньхэ остался на уровне прошлого года, количество китайских туристов в Россию увеличилось на 15%.

Новые возможности

По мнению губернатора провинции Лу ХАО, у Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России есть хорошие перспективы для сотрудничества.

«Важным направлением для сотрудничества является ориентация на программы «Один пояс - один путь» и Евроазиатского экономического союза. Есть большие возможности для работы в реализации стратегических программ освоения и развития Дальнего Востока, выдвинутых правительством РФ, и программ возрождения Северо-Востока Китая. В сентябре этого года состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству регионов Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России - это тоже новый механизм для работы», - говорил журналистам Лу Хао.

Однако, по его мнению, транспортная инфраструктура, существующая в России на границе с КНР, сдерживает развитие экономического сотрудничества между двумя регионами.

«На всем протяжении границы между провинцией Хэйлунцзян и регионами Дальнего Востока есть единственный автомобильный коридор в Суйфэньхэ. С такими возможностями мы не сможем создавать условия для развития экономики наших регионов», - отмечает Лу Хао.

По его словам, для улучшения транспортного сообщения необходимо ускорить строительство железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР), а также построить автомобильные мосты в пункте пропуска Покровка (Хабаровский край) - Жаохэ (КНР) и между городами Благовещенск (Амурская область) и Хэйхэ (КНР). Кроме того, нужно решить вопрос об открытии пункта пропуска на острове Большом Уссурийском под Хабаровском. Часть острова передана Китаю в 2008 году. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты. Открытие пункта позволит расширить туристический поток и оживить интерес китайских туристов к Хабаровску.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.