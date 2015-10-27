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За проживание в гостиницах теперь можно расплачиваться при выезде

27 Октября 2015, 15:50 | Приморье

С 21 октября гостиницы Приморья обязаны соблюдать новые правила

Работа российских отелей отныне регламентируется новыми Правилами предоставления гостиничных услуг в России, что закреплено постановлением правительства РФ. Они значительно расширили возможности клиентов. Так, определен перечень услуг, которые должны предоставляться гостю без дополнительной оплаты, закреплена возможность оплаты половины суток пребывания в отеле и т.д. Что думают по этому поводу владивостокские отельеры, читайте в опросе Деловой газеты «Золотой Рог».

«Ничего принципиально нового эти правила не несут, они лишь дополнены теми положениями, что уже сложились на практике, - говорит Виктория КОЛИТЕНКО, директор гостиницы «Экватор», директор ДВ филиала Российской гостиничной ассоциации. – Новое положение предоставляет исполнителю (гостинице) самостоятельно устанавливать правила проживания в гостинице, определять цену номера, порядок и способы его оплаты. Кроме того, законодательно закреплено понятие гарантированного и негарантированного бронирования (в старых правилах было общее понятие бронирования), расширен перечень документов, удостоверяющих личность потребителя (но, как и ранее, он остается открытым). Также в новые правила отдельной статьей включили положение о регистрации граждан в гостинице (но и без добавления этой статьи все отели и ранее обязаны были регистрировать проживающих)».

Что касается вопроса взимания платы, то так же, как и ранее, гостиница может устанавливать посуточную и/или почасовую оплату. Правда, старые правила более детально описывали процесс взимания платы в случае задержки гостя, исходя из количества времени задержки, в новых же этого нет. Зато возникло много вопросов относительно: что теперь прямо установлено, что при размещении потребителя с 0 часов 00 минут до расчетного часа (как правило, 12 часов), плата за проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток.

«Между тем почему-то все забывают, что в старых правилах было написано: «при размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата за проживание не взимается». Конечно, на практике это не применялось, - продолжает Виктория Колитенко. - Да и количество гостей, которые заезжают по ночам, очень невелико. Так что говорить о предполагаемой потере гостиницей денег в этом случае пока нет необходимости. А как будет на практике, покажет время. Неизменным остался также и перечень услуг, которые отель обязан предоставить потребителю без дополнительной оплаты: вызов скорой помощи, пользование медицинской аптечкой, доставка в номер корреспонденции по ее получении, побудка к определенному времени, предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов. И наконец, что касается вопроса ответственности исполнителя и потребителя за предоставление услуг, в старых правилах этот вопрос был детально прописан. В новых же правилах идет только оговорка об ответственности в соответствии с законодательством РФ».

«Для того чтобы дать оценку новым Правилам, нужно время, - считает директор гостиницы «Приморье» Юлия БАРКОВСКАЯ. – Большинство изменений незначительны и не несут ничего кардинально нового. К спорным моментам я бы отнесла возможность оплаты номера после проживания. И дело даже не в недобросовестных гостях - есть инструменты, как с ними бороться. Это не совсем правильно с экономической точки зрения: предположим, гость живет в отеле месяц и рассчитывается за проживание по факту, но нам ведь нужно платить горничным, убирающим номер ежедневно, администраторам, поварам... Радует, что некоторые моменты отданы на рассмотрение исполнителю услуг: гостиница может самостоятельно устанавливать собственные правила проживания и пользования гостиничными услугами, если они не противоречат российскому законодательству, в том числе перечень услуг, входящих в стоимость номера, порядок и способы его оплаты. Для себя мы решили, что если гость вселяется после полуночи и выезжает до расчетного часа, то платит за сутки проживания, если же он останавливается у нас на три дня и более, то за первые неполные сутки берется половина стоимости».

Новые правила распространяются абсолютно на все типы гостиниц, включая небольшие отели и хостелы. Елена ФЕДОТОВА, генеральный директор мини-отеля «Кедровая падь», не видит в них ничего страшного. «Мы хорошо о них осведомлены, более того, еще до принятия постановления мы вместе с другими приморскими отельерами вносили свои предложения в готовящийся свод правил (жаль, большая часть из них так и не нашла в нем отражения). В остальном мы не видим никаких сложностей. У нас небольшой отель, что обеспечивает практически индивидуальный подход к каждому гостю и очень гибкую тарифную политику. Так, если гость задерживает сдачу номера на час, мы не берем дополнительных денег, если желает остаться до вечера – оплата почасовая. И уж тем более обеспечение гостя кипятком, дополнительной посудой, аптечкой и другими услугами, как того требуют правила, было и всегда бесплатным», - говорит Елена Федотова.  

Тем не менее далеко не все руководители приморских отелей оповестили своих сотрудников о новых правилах. По крайней мере в первые три дня с момента вступления Правил в силу отвечавшие на звонки менеджеры служб размещения ничего о них не знали. Стало быть, о новшествах они узнают уже от постояльцев.

Татьяна ОРЛОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Орлова
Теги: гостиницы  услуги 



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