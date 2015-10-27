Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За проживание в гостиницах теперь можно расплачиваться при выезде
С 21 октября гостиницы Приморья обязаны соблюдать новые правила
Работа российских отелей отныне регламентируется новыми Правилами предоставления гостиничных услуг в России, что закреплено постановлением правительства РФ. Они значительно расширили возможности клиентов. Так, определен перечень услуг, которые должны предоставляться гостю без дополнительной оплаты, закреплена возможность оплаты половины суток пребывания в отеле и т.д. Что думают по этому поводу владивостокские отельеры, читайте в опросе Деловой газеты «Золотой Рог».
«Ничего принципиально нового эти правила не несут, они лишь дополнены теми положениями, что уже сложились на практике, - говорит Виктория КОЛИТЕНКО, директор гостиницы «Экватор», директор ДВ филиала Российской гостиничной ассоциации. – Новое положение предоставляет исполнителю (гостинице) самостоятельно устанавливать правила проживания в гостинице, определять цену номера, порядок и способы его оплаты. Кроме того, законодательно закреплено понятие гарантированного и негарантированного бронирования (в старых правилах было общее понятие бронирования), расширен перечень документов, удостоверяющих личность потребителя (но, как и ранее, он остается открытым). Также в новые правила отдельной статьей включили положение о регистрации граждан в гостинице (но и без добавления этой статьи все отели и ранее обязаны были регистрировать проживающих)».
Что касается вопроса взимания платы, то так же, как и ранее, гостиница может устанавливать посуточную и/или почасовую оплату. Правда, старые правила более детально описывали процесс взимания платы в случае задержки гостя, исходя из количества времени задержки, в новых же этого нет. Зато возникло много вопросов относительно: что теперь прямо установлено, что при размещении потребителя с 0 часов 00 минут до расчетного часа (как правило, 12 часов), плата за проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток.
«Между тем почему-то все забывают, что в старых правилах было написано: «при размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата за проживание не взимается». Конечно, на практике это не применялось, - продолжает Виктория Колитенко. - Да и количество гостей, которые заезжают по ночам, очень невелико. Так что говорить о предполагаемой потере гостиницей денег в этом случае пока нет необходимости. А как будет на практике, покажет время. Неизменным остался также и перечень услуг, которые отель обязан предоставить потребителю без дополнительной оплаты: вызов скорой помощи, пользование медицинской аптечкой, доставка в номер корреспонденции по ее получении, побудка к определенному времени, предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов. И наконец, что касается вопроса ответственности исполнителя и потребителя за предоставление услуг, в старых правилах этот вопрос был детально прописан. В новых же правилах идет только оговорка об ответственности в соответствии с законодательством РФ».
«Для того чтобы дать оценку новым Правилам, нужно время, - считает директор гостиницы «Приморье» Юлия БАРКОВСКАЯ. – Большинство изменений незначительны и не несут ничего кардинально нового. К спорным моментам я бы отнесла возможность оплаты номера после проживания. И дело даже не в недобросовестных гостях - есть инструменты, как с ними бороться. Это не совсем правильно с экономической точки зрения: предположим, гость живет в отеле месяц и рассчитывается за проживание по факту, но нам ведь нужно платить горничным, убирающим номер ежедневно, администраторам, поварам... Радует, что некоторые моменты отданы на рассмотрение исполнителю услуг: гостиница может самостоятельно устанавливать собственные правила проживания и пользования гостиничными услугами, если они не противоречат российскому законодательству, в том числе перечень услуг, входящих в стоимость номера, порядок и способы его оплаты. Для себя мы решили, что если гость вселяется после полуночи и выезжает до расчетного часа, то платит за сутки проживания, если же он останавливается у нас на три дня и более, то за первые неполные сутки берется половина стоимости».
Новые правила распространяются абсолютно на все типы гостиниц, включая небольшие отели и хостелы. Елена ФЕДОТОВА, генеральный директор мини-отеля «Кедровая падь», не видит в них ничего страшного. «Мы хорошо о них осведомлены, более того, еще до принятия постановления мы вместе с другими приморскими отельерами вносили свои предложения в готовящийся свод правил (жаль, большая часть из них так и не нашла в нем отражения). В остальном мы не видим никаких сложностей. У нас небольшой отель, что обеспечивает практически индивидуальный подход к каждому гостю и очень гибкую тарифную политику. Так, если гость задерживает сдачу номера на час, мы не берем дополнительных денег, если желает остаться до вечера – оплата почасовая. И уж тем более обеспечение гостя кипятком, дополнительной посудой, аптечкой и другими услугами, как того требуют правила, было и всегда бесплатным», - говорит Елена Федотова.
Тем не менее далеко не все руководители приморских отелей оповестили своих сотрудников о новых правилах. По крайней мере в первые три дня с момента вступления Правил в силу отвечавшие на звонки менеджеры служб размещения ничего о них не знали. Стало быть, о новшествах они узнают уже от постояльцев.
Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Китайское предупреждение
- Форум безграничных возможностей
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Граница на чиновничьем замке
- "Городская среда – место, где живут люди"
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Более 11 миллионов рублей получит бюджет Владивостока от "торговой реформы"
- Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
- Игорь Павлов: Большое внимание на Восточном экономическом форуме будет уделено вопросам развития человеческого капитала
- 200 представителей власти и бизнеса из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
Новости раздела
- Китайское предупреждение
- Влаcти: забирать квоты на новый аукцион нельзя
- Банки "нагнули" на расходы
- В Приморье более тысячи абонентов Tele2 посетили фуд-фестиваль по другим правилам
- Форум безграничных возможностей
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Кадр ягодка всегда
- Говорите как дома
- Во Владивостоке жилье сдается влет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру