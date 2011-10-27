Малый бизнес Приморья обсудит вопросы формирования конкурентной среды

В Приморском крае малый бизнес – существенная часть экономики. Доля ВРП, произведенного малым бизнесом, составляет около 23%. Действует 28 тысяч предприятий малого бизнеса, зарегистрировано более 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Треть экономически активного населения работают на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Такая информация была озвучена на пресс-конференции, которая прошла в администрации Приморского края. Тема – подготовка к конференции предпринимателей Приморья «Конкуренция, эффективность, оптимизация: новые возможности для бизнеса», которая будет работать во Владивостоке 2 ноября.

В числе участников пресс-конференции – представители администрации края, общественной организации «Опора России», Общественного Совета предпринимателей Приморья, а также партии «Единая Россия».

Директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки саммита АТЭС Приморского края Николай Дубинин рассказал о важности предстоящей конференции предпринимателей. Совместно участники обсудят актуальные вопросы малого и среднего бизнеса, примут необходимые для работы решения, выработают предложения по созданию конкурентной бизнес среды.

Среди запланированных к обсуждению вопросов - «Финансовые инструменты в формировании конкурентной среды», Конкурентная бизнес среда. Роль объединений предпринимателей», Роль органов местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства, создание конкурентной среды», «Интернационализация малого и среднего бизнеса в Приморском крае».

По итогам первого съезда предпринимателей в бюджете Приморского края предусматриваются значительные средства на поддержку малого бизнеса. В этом году сумма составила 300 миллионов рублей. Благодаря работе второго съезда в крае созданы наиболее льготные условия предоставления предпринимателям аренды помещений. Среди других положительных итогов – снижение административных барьеров, совместное с зарубежными партнерами создание экономически эффективных производств на территории края и ряд других моментов.

По информации участников пресс-конференции, заявки на участие в мероприятии подтвердили уже более 300 человек с городов и районов Приморского края. Это предприниматели, работающие в самых разных сферах - оптовой и розничной торговле, производстве продуктов, мебели и строительных металлоконструкций, пассажирских и грузоперевозках, лесозаготовках, ремонте автотранспорта и др.

Напомним, подать заявку на участие и получить информацию можно в департаменте по тел. 220-54-60; 220-54-25, а также по электронной почте otdelpp@primorsky.ru