Рыбаки Приморья "ныряют" в глубоководные перспективы

Глубоководный промысел стал одним из перспективных направлений рыбной отрасли и источником поставки потребителям ценнейшей по пищевой значимости продукции

Продукция глубоководного промысла востребована российскими потребителями. Такой вывод можно сделать после того, как на прошедшем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке и Международном рыбопромышленном форуме (МРФ) в Санкт-Петербурге компании, занимающиеся глубоководным промыслом, представили продукцию из своих уловов. Большую часть глубоководной рыбы россияне знают и потребляют, так как она имеет высший стандарт экологической чистоты и при этом является доступной.

Один из самых представительных стендов с продукцией на ВЭФ и МРФ был подготовлен лидером российского глубоководного промысла компанией РК «Восток-1». Представлял стенд директор компании РК «Восток-1» Александр Сайфулин.

«Мы видим огромный потенциал и перспективу этого направления, - рассказывает генеральный директор РК «Восток-1». - Наше предприятие специализируется на больших глубинах более 15 лет. Добываем биоресурсы, опуская орудия лова до двух тысяч метров. Мы убедились, что это многообещающий и довольно интересный путь для обеспечения дополнительных уловов и получения ценной продукции».

На стенде компании наглядно видно, какие деликатесы есть на больших глубинах. Бросаются в глаза набирающие популярность макрурусы. Его необычный внешний вид с огромными глазами и удлиненным хвостом удивляет потребителей. Но, эта диетическая рыба, которая на вид выглядит устрашающее, по факту является одним из самых ценных белковых продуктов дальневосточных морей по такому показателю как насыщенность незаменимыми аминокислотами.

Макрурусов бывает несколько видов: малоглазый, черный и пепельный. Мясо макруруса - это мясо белой рыбы. Единственное отличие от тресковых пород, к семейству которых он относится, - это повышенное содержание клеточного сока.

Потребитель все чаще встречает в торговых точках продукцию из макруруса. И здесь ему важно оценить преимущества этой рыбы, а оценить есть что. Польза макруруса проявляется в составе и количестве его макро- и микроэлементов. Макрурус – это, прежде всего, легкоусвояемый белок, которого в 100 г рыбы содержится 16,5 г, а также это всего 0,5 г жира. Именно в этой рыбе присутствует идеальное соотношение незаменимых аминокислот, что позволяет ей полностью усваиваться организмом. Также макрурус содержит такие полезные микроэлементы, как никель, кальций, фосфор, фтор, магний, железо, кобальт, хром, йод, медь, марганец, сера, цинк, лизин, триптофан и метионин, витамины групп В, РР и С.

Отличные вкусовые свойства этой рыбы уже давно были разведаны кулинарами мира, но особенно хорошо макрурус подходит для строганины и употребления блюд в сыром виде, в котором он проявляет прекрасные вкусовые качества и сохраняет все полезные вещества. Макрурус как будто создан для этого, ведь его мясо абсолютно чистое и не подвергается заражению паразитами, как большинство других популярных рыб.

Полезен макрурус также тем, что скорость его переваривания значительно меньше, чем у мясных и иных рыбных продуктов, в нём содержится меньшее количество грубой соединительной ткани, поэтому его относят к легким диетическим продуктам. Запеченный макрурус можно смело есть за 1,5 часа до тренировки или после неё. Это не добавит ни одной лишней жиринки, но зато даст мышцам все необходимые строительные компоненты.

«Два года подряд стабильно вылавливаем макрурус в объеме 14,5 тыс. тонн, - рассказывает Александр Сайфулин. - Часть рыбы уходит на Россию, часть на экспорт. Китайские переработчики научились делать из него филе и стейки в индивидуальной упаковке. В России эта рыба прижилась в японской кухне. Из нее получается великолепное сашими. Учитывая стоимость макруруса на рынке рыбопродукции, а это в оптовой продаже около 70 рублей за килограмм, то все больше ресторанов проявляют к нему интерес. При этом есть еще черный макрорус, его многие сравнивают с угольной рыбой, которая является одним из самых деликатесных пищевых объектов России.

Кроме макруруса ежегодно ярусоловы «Восток-1» добывают несколько тысяч тонн палтуса. Россияне любят палтус, и чтобы удовлетворить этот спрос, компания поставляет на рынок от 600 до 800 тонн. Причем главные ценители палтуса - это дальневосточники, но постепенно эта рыба завоевывает и центральную Россию.

А вот белокорый палтус в России продается ограниченными партиями. На него спрос ниже, чем на синекорый. Эксперты связывают это с его «сухостью». Для большинства россиян он не более чем аналог трески, но при этом стоит гораздо дороже.

Добыча трески - еще одна промысловая компетенция судов, работающих на глубоководном промысле. Она ловится ярусами осенью и весной в Беринговом и Охотском морях на глубинах до 400 метров. Для ее промысла РК «Восток-1» организует отдельные экспедиции. По треске налажено практически безотходное производство. Компания выпускает тушки, головы, молоки, щечки трески, желудки. На российском рынке популярно филе, тушка, кусок, а вот тресковые субпродукты идут на азиатские рынки.

Кроме этих видов рыб, основа российского глубоководного промысла - это стабильная популяция глубоководных крабов. В 2016 году «Восток-1» выловил рекордный объем в 8 720 тонн краба японикуса и ангулятуса. Промысел велся на глубинах до 1 800 метров. Эти виды краба пока не поставляются на российский рынок из-за того, что не проходят устаревший СанПин. Однако ввиду того, что стоят они в разы дешевле, чем камчатский краб и другие виды королевских крабов, они могли бы быть востребованы на отечественном рынке. Но для этого нужно решение на уровне комиссии Евразийского союза.

Треска, палтусы, крабы, окуни, макрурусы, скаты, угольная рыба. Видовое разнообразие глубин на этом не заканчивается. Руководители отрасли уже акцентируют внимание на том, что ставка на развитие глубоководного промысла сделана правильно, и что государство, прежде всего, заинтересовано в изучении глубин и освоении их богатств.

«В этом году нами значительно увеличена программа исследований глубоководных объектов. ТИНРО-Центр приступает к реализации комплексной программы «Глубоководный пояс дальневосточных морей». Ее цель - досконально изучить морские глубины до 2,5 тыс. м, определить и усовершенствовать методологию оценки запасов. Программа охватывает многие спектры управления промыслом и направлена на выявление новых перспективных объектов, разработку методов добычи и модернизацию орудий лова. По итогам исследований будут результаты, которые возможно трансформируются либо в новые объекты промысла, либо в увеличении объемов добычи уже введенных в эксплуатацию биоресурсов», - утверждает глава федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

В этих исследованиях участвует и РК «Восток-1». В прошлом году лидер глубоководного промысла России добыл 32 тысяч тонн глубоководной рыбы и краба. Этот объем вылова достигнут благодаря тому, что в компании завершена программа обновления флота. Почти 10 лет предприятие планомерно занималось заменой флота и его модернизацией. Сегодня компания имеет 15 промысловых судов, способных добывать рыбу и крабов на глубинах более двух тысяч метров.

Однако на этом РК «Восток-1» не останавливается. В этом году суда компании вышли в открытые воды Мирового океана. На ВЭФ-2018 во Владивостоке для всех участников «Восток-1» приготовил сюрприз.





На стенде компании можно было увидеть малоизученную глубоководную рыбу - морского монаха длиной примерно 1,8 м и весом почти 80 кг. «Мы уже выловили несколько десятков тонн этой рыбы и планируем работать дальше», - сообщил Александр Сайфулин.