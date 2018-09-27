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Во Владивостоке на Международном конгрессе рыбаков соберутся более 450 участников

27 Сентября 2018, 13:38 | Приморье
Рыбацкая общественность России, Польши, Норвегии и стран АТР обсудят освоение ресурсов мирового океана на ХIII Международном конгрессе рыбаков, который пройдет в Приморье с 4 по 5 октября. Об этом сообщили на пресс-конференции с участием вице-губернатора края Валентина Дубинина в четверг, 27 сентября.
 
Валентин Дубинин подчеркнул, что цель конгресса – выработать совместные решения развития рыбной отрасли, освоения ресурсов мирового океана, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
 
«Президент России поставил задачу – выйти на мировой рынок. Особое внимание рыбацкая общественность сейчас уделяет вопросам береговой переработки, строительству судов, распределению рыбохозяйственных квот. Сегодня возможности мирового океана используются недостаточно и нам нужно вместе работать в этом направлении, прислушиваться к рыбакам», – обозначил вице-губернатор.
 
По словам директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Сергея Наставшева, в этом году на конгресс зарегистрировано рекордное количество участников – более 450 человек.
 
«Ожидаются делегации с территорий Камчатки, Сахалина, Хабаровска, Магадана, Мурманска, Астрахани. А также из иностранных государств – Польши, Норвегии, Японии, Кореи, Китая и Вьетнама», – сказал он.
 
Спикеры добавили, что представители рыбацкой отрасли, бизнеса и власти обсудят за круглыми столами развитие аквакультуры на особо охраняемых природных территориях, формирование новых рыболовных участков, изменение распределения ресурсов.
 
Отметим, XIII Международный конгресс рыбаков пройдет на площадках Администрации Приморского края и гостиницы LOTTE с 4 по 5 октября. Главная тема конгресса в этом году – «Рыбная отрасль – новый этап развития».
 
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
 
Фото – Александр Ратников (ИА PrimaMedia).
 
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Теги: международный конгресс рыбаков  рыбная отрасль 



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