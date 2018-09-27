Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга

Русско-Азиатская бизнес-школа «РОСТ» стартует 23-24 октября в кампусе ДВФУ на острове Русский. Больше 1000 предпринимателей со всего Дальнего Востока и Азии пройдут обучение по пяти образовательным блокам – команда и персонал, финансы, продажи и маркетинг, новые рынки, стратегия и бизнес процессы. Среди спикеров и организаторов блока «Продажи и маркетинг» - известный бизнес-тренер Мария Югай и шесть специалистов компании ЯНДЕКС, которые откроют всю правду о нюансах современного продвижения в интернете.

Из Москвы на бизнес-школу «РОСТ» прилетят мастера своего дела: директор по стратегическому развитию ЯНДЕКС Евгений Ломизе, руководитель маркетинга продуктов ЯНДЕКС Директ Дарья Ишимова, директор по продажам малому и среднему бизнесу Наталья Ковалева, руководитель проектов Антон Кузнецов, руководитель службы по работе и агентствами Михаил Дрокин и старший менеджер по работе с агентствами Юлия Шугаева.

Как меняется рынок интернет-рекламы России? Как найти больше клиентов в интернете? Как построить эффективную систему продаж и правильно организовать клиентский сервис? Как получить множество инсайтов о своих клиентах? На эти и другие вопросы эксперты ЯНДЕКС подробно ответят на своих выступлениях.

– Сейчас многие говорят о беспилотном маркетинге, - рассказывает в одном из видеоинтервью директор по стратегическому развитию ЯНДЕКС Евгений Ломизе. – Что это такое? Мы видим автоматизацию многих рутинных вещей – закупок, медиапланирования, выкупа аудитории, креативов, подбора динамических креативов под пользователя и много другого. Основные компетенции современных маркетологов автоматизируются прямо сейчас. Значит ли это, что вскоре маркетинг станет совсем автоматическим? На самом деле, роль маркетолога никуда не денется. Только он может выяснить и сформулировать цели рекламодателя, которые должны быть достигнуты в ходе рекламной кампании, и грамотно передать эти цели в автоматизированные системы. Он будет рассчитывать, как получить максимальный возврат от инвестиций в рекламу. Ручная работа уходит, но «капитан на мостике» остается.

Отметим, что эксперты компании ЯНДЕКС далеко не единственные выступающие на Школе «РОСТ» во Владивостоке. Среди спикеров других направлений уже подтвердились: Sascha Stokic (региональный директор SUBWAY Европа), Эдвард Рэй (Havana Trading company), Сергей Радюшкин (Сбербанк Приморье), Анна Цфасман (основатель и генеральный директор сети кофеен «Даблби), Андрей Леушев (Президент Farzoom), Наталья Толстая (упр.партнер Amplua, интегратор по HR-технологиям) и многие другие.

В рамках Бизнес-школы «РОСТ» также пройдут выставки франшиз и производителей Приморского края.

Подробнее ознакомиться с преимуществами и спикерами Школы, а также приобрести билет можно на сайте asiarost.com.

Организаторами Бизнес-школы «РОСТ» выступили – РМОО «Клуб молодых предпринимателей» совместно с Приморским отделением ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» и Дальневосточным Федеральным университетом при поддержке администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток