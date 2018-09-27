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Владивостокцы обживают углы
В районе Зеленого угла приморской столицы прошло торжественное открытие нового жилого комплекса
Во Владивостоке 15 сентября прошло торжественное открытие жилого комплекса «Зеленый угол», построенного компанией ООО «Восточный ЛУЧ». При этом один из 10-этажных домов этого комплекса был построен в рамках программы «Жилье для российской семьи» по 35 тыс. рублей за квадратный метр. Но и коммерческое жилье подороже компания реализовывала по довольно умеренным для Владивостока рыночным ценам, что позволило ей к сдаче комплекса фактически закрыть продажи по строившимся домам.
В настоящее время «Восточный ЛУЧ» ведет строительство второй очереди жилого комплекса «Зеленый угол», и по первому объекту уже около половины квартир зарезервированы за конкретными покупателями.
Недавно компания «Восточный ЛУЧ» стала застройщиком и недостроенного микрорайона Снеговая падь «Д», который надеется достроить в течение нескольких лет. При этом довольно большая часть этого жилья также должна быть ведена в рамках программы «Жилье для российской семьи». Кстати, на обеих стройполощадках компания на своем сайте организовала наблюдение за ходом строительства на этих стройплощадках в режиме «онлайн».
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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