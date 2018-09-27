Девелоперы экономят

Отчисления в фонд дольщиков предлагается не повышать

Застройщики жилья добиваются заморозки до конца года обязательных отчислений в фонд дольщиков на уровне нынешних 1,2% от стоимости каждой проданной квартиры, не повышая ставку до обсуждаемых в правительстве 3%. Девелоперы настаивают, что скачок курса валют и риски увеличения ставок по ипотеке не позволяют им платить повышенные ставки без ущерба для потребителей. Их оппоненты так не считают: пока размер отчислений в фонд не повысят, достраивать проблемные объекты придется за счет бюджета.

Федеральные чиновники обсуждают возможность перенести сроки повышения для застройщиков жилья ставок обязательных отчислений в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (фонд дольщиков). По этому поводу уже идут консультации, сообщил «Коммерсанту» один из девелоперов, участвующих в этих встречах, и подтвердили два чиновника: один из мэрии Москвы, другой - из федерального правительства.

Сейчас застройщики выплачивают в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Эти средства идут на достройку жилых объектов обанкротившихся девелоперов. Но крах одного из крупнейших застройщиков Подмосковья - Urban Group - показал, что накопленные средства недостаточны для решения проблем дольщиков компании. На конец 2017 года оценочная величина обязательств фонда составила 551,7 млн рублей, в то время как объем обязательств Urban Group перед дольщиками достиг 68 млрд рублей, бюджет РФ уже выделил для этого 3 млрд рублей. Всего же по всей стране, по данным Минстроя, остановлено строительство 1,26 тыс. домов, а число обманутых дольщиков, по разным оценкам, достигает 150–200 тыс. человек.

Как показали прошедшие в середине этой недели консультации, чиновники склонны пропустить назначенный на октябрь первый этап повышения отчислений и вернуться к этой теме в начале 2019 года, говорит один из собеседников «Ъ». По его словам, противники увеличения размера выплат в фонд настаивали, что очередной скачок курсов валют создает риски повышения ставок по ипотеке, с привлечением которой происходит до 70% всех продаж на первичном рынке жилья. Сторонники повышения ставок напирали на то, что заморозка ставок вынудит власти и дальше направлять на достройку объектов для дольщиков средства из федерального бюджета, как в случае с Urban Group. Они же настаивали, что если идея застройщиков будет принята, то Минфин проиграет отраслевым лоббистам.

В пресс-службе Виталия Мутко сообщили «Ъ», что окончательного решения по размеру ставки отчислений в фонд пока нет. «Обсуждения с экспертами по этому поводу продолжаются», - подчеркнули там. В Минстрое добавили, что вопрос повышения ставки отчислений в фонд находится в дополнительной проработке. В Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства от комментариев воздержались.

Действующей ставки отчислений в фонд действительно недостаточно для исполнения обязательств по всем проблемным объектам. «Достраивать приходится за бюджетные деньги», - говорит глава Москомстройинвеста Константин ТИМОФЕЕВ. «То есть за счет средств налогоплательщиков, среди которых есть те, кто никак не связан с долевым строительством», - добавляет гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай АЛЕКСЕЕНКО. По его подсчетам, стоимость достройки всех проблемных объектов в стране, включая жилые комплексы СУ-155 и Urban Group, оценивается в 400–600 млрд рублей - это 10,5-15,8% стоимости всех действующих ДДУ.

Расходы в связи с ростом отчислений в фонд станут проблемой покупателей, предупреждают застройщики.

По словам президента ФСК «Лидер» Владимира ВОРОНИНА, девелопер не может взять их на себя, так как рентабельность проектов, например, в Подмосковье - менее 10% даже при текущей ставке отчислений в фонд. Один из девелоперов говорит, что в случае повышения ставки до 6% включит ее в ДДУ. «В нем будут указаны стоимость квартиры, размер отчислений и новая стоимость - с учетом этого платежа», - уточнил он.

КСТАТИ

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На фото: Сейчас застройщики выплачивают в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия.

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