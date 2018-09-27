Регистрационная кампания XIII Международного конгресса рыбаков набирает обороты

Уже около 400 представителей рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, смежных предприятий, органов государственной власти, научных и экологических организаций, представляющих Россию, Норвегию, КНР, Японию, Польшу и другие страны, зарегистрировались в качестве участников XIII Международного конгресса рыбаков (МКР) во Владивостоке.

Регистрация участников отраслевого форума продолжается на сайте Конгресса http://fish-forum.pro/, там же можно ознакомиться с программой мероприятия и списком зарегистрированных участников.

Главная тема XIII Международного конгресса рыбаков – «Рыбная отрасль – новый этап развития», отраслевой форум будет посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, которые ждут рыбохозяйственный комплекс страны и смежные отрасли в следующие 15 лет. Организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры конгресса - Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Как отметил генеральный директор приморской рыбопромышленной компании «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ, участвующий в конгрессе уже более 10 лет, форум предоставляет участникам удобный и эффективный формат обсуждения насущных проблем отрасли.

«Есть диалог, есть польза от мероприятия. Если бы конгресс был неинтересен бизнес-сообществу, он бы не продержался более 2-3 лет. Число участников растет каждый год, очень востребованный формат», - прокомментировал участник предстоящего конгресса.

В оценке Международного конгресса рыбаков как состоявшейся коммуникационной площадки коллегу поддерживает и руководитель АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН.

«Коллеги приезжают из разных регионов, идет обмен мнениями, поиски решений. Обсуждение в таком формате помогает в решении проблем отрасли. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, у Конгресса есть возможность придать той или иной проблеме серьезный статус, благодаря которому общественные организации рыбаков получают основу для дальнейших действий», - отметил гендиректор РК «Восток-1».

Марикультурные организации стали принимать участие в МКР относительно недавно, но уже отмечают эффект от этого.

«В прошлом году я активно участвовал в Конгрессе рыбаков и вижу, что к марикультурщикам начинают по-настоящему прислушиваться. В этом году подведем итоги прошедшего с предыдущего Конгресса года, рассмотрим планы на будущее. Такие мероприятия подтверждают: если в дверь стучаться, она откроется», - считает гендиректор ООО «Жилсоцсервис» Генадий ПОДКОРЫТОВ.

Большой интерес к участию в нынешнем конгрессе проявляют и представители смежных предприятий и организаций.

«Это важнейшее отраслевое мероприятие, потому что Дальневосточный регион - основной добытчик биоресурсов. К сожалению, на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге (проходил 13-15 сентября этого года) было мало представителей именно Дальневосточного бассейна. Так что для нас, как для ведущего конструкторского бюро по проектированию рыбопромысловых судов и оборудования, конгресс во Владивостоке имеет большое значение», - отметил директор КБ «Восток» АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» Владимир ЛИСИЦКИЙ.

В деловой программе конгресса – дискуссии, посвященные оценке новаций в рыбной отрасли страны, формированию новой стратегии экспорта рыбопродукции, развитию марикультуры как одного из самых перспективных направлений бизнеса. Большое внимание отраслевые ассоциации - соорганизаторы XIII МКР намерены уделить обсуждению вопросов строительства рыбопромыслового флота на российских верфях и развития береговой инфраструктуры отрасли, механизмов господдержки в этой сфере, взаимодействию рыбаков с судостроителями и проектировщиками. Также в программе мероприятия – выставка продукции предприятий рыбохозяйственного комплекса, мероприятия в формате B2B, ряд встреч представителей бизнеса с госорганами для обсуждения наиболее актуальных вопросов отраслевой регуляторики.

«Все мероприятия, все дискуссии в рамках Международного конгресса рыбаков в Приморье преследуют одну цель – развитие рыбной отрасли и тех отраслей, без которых успешное рыболовство сегодня просто невозможно, то есть судостроения, судоремонта, производства современной конкурентоспособной продукции, отраслевой науки и других сегментов, которые вместе и составляют рыбохозяйственный комплекс, рыбную промышленность страны», — отметил вице-губернатор Приморского края Валентин ДУБИНИН.

Досье "Золотого Рога": Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры. Оператор XIII Международного конгресса рыбаков - ООО «Центр репутационных технологий». Официальный сайт Конгресса - http://fish-forum.pro

На фото: Одной из главных тем конгресса станет поиск решений в развитии судостроения в Приморье.

Фото из архива.