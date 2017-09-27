В деле "Востока-1" обнаружился донос из США

Возбуждение уголовного дела против компании «Восток-1» может быть следствием корпоративного конфликта в компании и атакой иностранных конкурентов на российский бизнес, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Как утверждал адвокат рыбодобывающей компании Алексей АНАНЬЕВ на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом ТИТОВЫМ, уголовное преследование явилось результатом доноса конкурентов в контролирующие структуры России.

- С апреля 2015 года существует затяжной конфликт с бывшим акционером колхоза, имеющим двойное гражданство и постоянно проживающим в США, - рассказывает адвокат. - В январе 2015 года он создал в США компанию по продажам товаров, идентичной продукции РК «Восток-1». В результате колхоз превратился для этого иностранного предприятия в основного конкурента. Владелец, понимая, что его фирма не выдерживает конкуренции, в декабре 2016 года прибыл во Владивосток и передал в правоохранительные органы Приморского края некие «компрометирующие» документы на РК «Восток-1». После передачи «информации» это лицо убыло за границу.

Мы считаем, что «информация» была воспринята с воодушевлением и начиная с марта 2017 года началась активная кампания по проверке предприятия. Обыски в компании, аресты и проверки судов всеми существующими контрольными органами. Компания была вынуждена освещать в прессе эти события, ведь ощущалось беспрецедентное давление. Первая волна проверок не дала никакого результата, кроме резюме военной прокуратуры о праве «Восток-1» подать в суд на органы, осуществлявшие неправомерные аресты судов. Для того чтобы процесс давления не ослабевал, в конце апреля 2017 года во Владивосток прибыл соратник бывшего акционера, так же имеющий двойное гражданство, и обратился во Владивостокскую таможню. Таможня возбуждает уголовное дело.

Коллектив и руководство компании уверены, что просвечивается явственное желание уничтожить конкурента, воспользовавшись активностью правоохранителей

Все эти предположения подтверждаются действиями таможни, которые в настоящее время опрашивают коллектив не по теме уголовного дела - цене экспорта продукции, она уже просто забыта, а по темам, совершенно не касающимся сути уголовного дела. Идет опрос различных организаций и банков во Владивостоке, сотрудничающих по бизнесу с «Востоком-1», совершенно не по теме уголовного дела, причем, возможно, с целью запугивания, так как эти мероприятия выполняются обязательно с вооруженной поддержкой.

Вокруг «Востока-1» создана негативная атмосфера, и сильно испорчена репутация компании. Если говорить о действиях американского гражданина, то здесь следует отметить, что в марте 2016 года против него был подан иск по вопросам вымогательства и шантажа в Верховный суд штата Вашингтон, по его месту жительства. В «Востоке-1» уверены, что и в США и в Россию гражданином США, были поданы фальсифицированные документы, поэтому обратились в Верховный суд штата Вашингтон с просьбой установить эти факты и дать оценку действиям этого человека.

Предположение о фальсификации документов подтвердилось, так как в июле 2017 года был отдан приказ суда провести судебную экспертизу его 11 компьютерных устройств. Эксперт установил, что он скрывал материалы, относящиеся к судебному делу и установил что он фальсифицировал документы. Эксперт восстановил удаленные документы, которые подтвердили, что этот человек неоднократно лгал под присягой. 21 августа 2017 года должны были состояться слушания в Верховном суде штата Вашингтон по принятию решения о его наказании. Но этот гражданин, чтобы избежать суда, подал заявление о банкротстве в федеральный суд и получил временную паузу, так как Федеральный суд имеет приоритет и все другие судебные процессы откладываются». Представители компании теперь ждут исхода дела в США. Не исключено, что в США будет поставлена точка в этом конфликте. Правда, как это отразится на следствии в России, сложно сказать, учитывая явное желание таможни доказать любым способом вину компании в чем-то другом, проводя для этого проверки предприятия не по установлению таможенной стоимости.

Напомним, что по официальной информации в основу уголовного дела легли экономические споры предприятия по определению таможенной стоимости товаров. Таможенный орган посчитал, что компания якобы недоплатила за три года 24 млн рублей таможенных платежей при экспорте продукции морского промысла. При этом по корректировкам таможней 101 декларации в сторону завышения предприятие обращалось в суд и выиграло все состоявшиеся судебные процессы. И от этого дальнейшая ситуация уголовного дела проста, дело по недоплате таможенных пошлин провалилось и его можно закрывать, но таможня любыми способами пытается сейчас оправдаться и, пользуясь возможностями ведения уголовного дела, что-то накопать. Поэтому в компании считают, что таможня способствует иностранным гражданам в уничтожении конкурента в России. При этом представители российского бизнеса обращают внимание, что уголовное дело было возбуждено таможней с подачи иностранного гражданина, и возникает вопрос, как могла таможня довериться такому гражданину?

Между тем эффективность производства предприятия начала снижаться. Если в 2016 году в рейтинге рыбодобывающих предприятий Приморского края колхоз занял первое место по многим показателям (вылов, выпуск продукции, увеличение выручки и фискальных сборов, которые в прошлом году составили более 422 млн рублей), то в первом полугодии 2017 года у компании резко снизились все показатели, значительно снизилась прибыль - главный показатель деятельности предприятия, что повлекло снижение на 53 млн рублей налога на прибыль сравнительно с первым полугодием 2016 года. Эти 53 миллиона, недополученные государственным бюджетом, свидетельствуют, что интересы государства также серьезно пострадали.