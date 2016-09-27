ВСТО-2: Первые 100 млн тонн нефти прокачаны менее чем за четыре года

Как и ожидалось, запуск второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2) в декабре 2012 года вывел трубопроводную систему на новый уровень, заложив необходимую базу для развития энергетических отношений между Россией и странами АТР. Менее чем за четыре года по ВСТО-2 были прокачаны первые 100 млн тонн высококачественной нефти. Отметка об этом была сделана в cентябре на приемо-сдаточном пункте порта Козьмино – конечной точке нефтепровода ВСТО-2, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Запуск ВСТО-2 позволил отказаться от дорогостоящих перевозок нефти от Сковородино железной дорогой, гарантировав при этом надежность и своевременность поставок, что очень важно в работе с иностранными партнерами. Кроме того, использование ВСТО-2 позволило значительно увеличить поставки в порт Козьмино в Приморье и дало возможность увеличения мощностей находящихся на территории прохождения ВСТО-2 нефтеперерабатывающих заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

ВСТО-2 сегодня проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Нефтепровод протяженностью свыше двух тысяч километров соединяет месторождения Восточной и Западной Сибири с нефтяным терминалом «Козьмино» в Приморском крае. Транспортировку нефти сорта ВСТО по нему осуществляет ООО «Транснефть – Дальний Восток», дочерняя компания ПАО «Транснефть».

Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) построен для транспортировки нефти на рынки АТР и дальневосточные нефтеперерабатывающие заводы. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино» на побережье Тихого океана. Торжественная церемония ввода ВСТО-2 в эксплуатацию состоялась 25 декабря 2012 года в Хабаровске. Символический пуск ВСТО-2 осуществил президент компании «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие президент РФ Владимир ПУТИН. Запуск нефте-

провода позволил реализовать стратегические планы правительства РФ по развитию топливно-энергетического комплекса страны – диверсифицировать поставки российской нефти на экспорт, в том числе транспортировать нефть трубопроводным транспортом в восточном направлении для дальнейшего экспорта в страны АТР. В 2015 году был пущен в эксплуатацию отвод от ВСТО-2 на Хабаровский НПЗ. Подключение к магистрали завода в Комсомольске-на-Амуре запланировано на 2018 год. Для решения этой задачи будет проложено 300 километров трубопровода и построены 3 нефтеперекачивающие станции (НПС).

«В 2016 году по второй очереди ВСТО планируется прокачать до 36 млн тонн нефти. Хабаровскому НПЗ, в соответствии с его заявкой, планируется поставить примерно 5 млн тонн, около 31 млн тонн - отправить на экспорт через порт Козьмино, - говорит генеральный директор ООО «Транснефть – Дальний Восток» Роман КОВАЛЕВ. - К 2020 году мощность ВСТО-2, одного из самых современных нефтепроводов России, достигнет 50 млн тонн в год. Для увеличения производственных мощностей магистрали ведется реконструкция НПС, расположенных в Хабаровском и Приморском краях. Помимо этого, в Еврейской автономной области будет сооружена одна, а в Амурской - три новых станции. Одна из них – НПС № 29 – уже строится и будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года».

ВСТО-2 по праву считается одним из крупнейших российских проектов. Его реализация способствовала

созданию мультипликативного экономического эффекта на территории сразу нескольких субъектов РФ.

Проект расширения ВСТО предполагается реализовать к 2020 году: мощность ВСТО-1 планируется увеличить до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 - до 50 млн тонн в год. А это значит, что территории получат дополнительные налоговые отчисления в региональные бюджеты, новые рабочие места и развитие инфраструктуры отдаленных районов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.