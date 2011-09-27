ВМТП останется открытым

Транспортная группа FESCO планирует до конца 2011 года завершить консолидацию долей ООО «М-Порт», владеющего 95,6% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). Предполагается, что доли ООО будут консолидированы на балансе ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO).

Ранее сообщалось, что в начале августа пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО «М-Порт» у менеджмента ВМТП. В результате доля FESCO в ООО «М-Порт» достигла 100%. Акционеры ВМТП на внеочередном собрании в начале сентября досрочно прекратили полномочия генерального директора Вячеслава ПЕРЦЕВА и избрали на этот пост вице-президента FESCO по морскому дивизиону, управляющего директора ОАО «ДВМП» Владимира КОРЧАНОВА, который в ближайшей перспективе продолжит совмещать две должности - управляющего директора ДВМП и гендиректора ВМТП.

После годового собрания акционеров Владимир Корчанов рассказал журналистам о планах развития порта и о том, какие плюсы может получить ВМТП от укрепления позиций FESCO.

- Владимир Никодимович, с приходом новых менеджеров изменится ли стратегия развития порта?

- Кардинально ничего меняться не будет. То, что происходит сейчас, можно назвать возвращением к исторически сложившейся и устоявшейся управленческой системе. Владивостокский морской торговый порт на протяжении долгих лет входил в состав Дальневосточного морского пароходства. Несмотря на то, что порт был самостоятельным юридическим лицом, административно и функционально он подчинялся пароходству. Так происходило до 1985 года.

Что касается опасений клиентов, не скрою, они были. Но ВМТП будет публичным портом, открытым для всех. Понятно, что после оформления сделки FESCO получит определенный приоритет и это право собственника. Но FESCO в любом случае не даст полной загрузки ВМТП. Запаса мощности у ВМТП достаточно, эти ресурсы надо эффективно использовать, сохраняя старых и привлекая новых клиентов. Мы будем увеличивать количество контейнерных линий, заинтересовывать работой с нами других перевозчиков.

Возможно, мы выделим часть контейнерного терминала, назовем его, допустим, терминал FESCO, как, например, есть терминалы Maersk (датская компания, крупнейшая в мире по контейнерным перевозкам - «ЗР») по всему миру или терминал Mitsui в Японии.

Но в целом же, я повторяю, порт будет открыт для всех. Ни о какой дискриминации других игроков и речи быть не может. Дело в том, что у нас с перевозчиками выработаны определенные правила игры, не ограничивающиеся локальными масштабами. Если мы кого-то приглашаем во Владивосток, то эти операторы в ответ пускают FESCO в других регионах, на Балтику, например. И баланс соблюдается.

Наша задача - загрузить порт на 100%. Я думаю, FESCO способна загрузить контейнерные мощности ВМТП процентов на 80, не больше.

- Нет ли идеи объединить контейнерные мощности ВМТП с ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ)?

- В настоящее время контейнерные грузы во Владивостокском морском торговом порту обрабатываются не только на причалах №16-17, где расположен ВКТ, но и на причалах №№ 3-4, 9-10 и 14-15. В 2011 году ВМТП планирует переработать 410 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера - «ЗР»), из них 270 тыс.TEU - терминалом ВКТ. Прогнозируемые нами объемы перевалки контейнеров в 2012 году составляют порядка 420 тыс. TEU, в 2013 году - порядка 450 тыс. В целом же, согласно Стратегии развития компании, к 2015 году перевалка контейнеров в ВМТП должна достигнуть уровня не менее 600 тыс. TEU. Наши прогнозы основаны на общеэкономических тенденциях, и у ВМТП пока нет оснований корректировать свои планы по наращиванию доли таких высокодоходных грузов, как контейнеры в структуре перевалки. Что касается технологического объединения, то это предусмотрено бизнес-планом. Я не вижу никаких юридических проблем присоединить одно юрлицо к другому, обычная операция.

- Планируется ли строительство нового терминала и как он будет увязан с действующими мощностями?

- Строительство терминала, о котором идет речь в вопросе, относится к долгосрочным планам ОАО «ВМТП» и в настоящее время находится в стадии проекта. Рабочее название - «Южный приморский терминал». Основным замыслом проекта является создание и эксплуатация логистического центра, выполняющего такие базовые функции, как припортовый грузовой терминал, или «сухой порт», и складской накопительно-распределительный центр. Отмечу, что реализация проекта сталкивается с проблемами. Главный вопрос - отведения земель - до сих пор не решен, и пока он не решится, ни о каком терминале говорить не приходится. Заявка на землю была подана в комитет по землеотведению администрации края уже давно. Территориально терминал планируется разместить рядом с поселком Новый в Надеждинском районе.

- Какие плюсы может получить порт от укрепления позиций FESCO?

- Не в традициях FESCO что-то ухудшать. Я не могу сказать ничего плохого о предыдущем менеджменте. В ВМТП и с вектором развития, и с социальной сферой все в порядке. В чем вопрос? Будем ли мы секвестрировать «социалку» или увольнять людей? Ответ однозначен - тотальных «репрессий» не будет.

В части корпоративного строительства мы в самое ближайшее время начнем активно работать над консолидацией дочерних компаний ОАО «ВМТП». Основная задача при этом - добиться максимально эффективного управления бизнесом и его предельной прозрачности.

- Прогноз на прибыль на этот год как-то меняется?

- Нет. Все остается, как было утверждено. В принципе, предприятие работает в рамках того бюджета, который утвердил предыдущий менеджмент. Он нормальный, рабочий.