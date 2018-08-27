"Код ИБ" вновь едет во Владивосток

6 сентября во Владивостоке отель AZIMUT примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности

Продюсеры “Кода информационной безопасности” второй раз включили рыбную столицу в список городов проведения. Напомним, что в этом году конференция посетит уже 27 городов в 6 странах.

Спикерами выступят представители ведущих вендоров и независимые эксперты федерального уровня. В числе докладчиков Александр Бондаренко (Лаборатория Касперского, г. Новосибирск), Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва), Денис Кириленок (SearchInform, г. Москва) и многие другие. Существенных перемен в формате конференции с прошлого года не произошло. Выступления будут поделены на четыре тематических блока: “Тренды”, “Технологии”, “Управление ИБ” и “Горячая десятка” -интерактивная секция о самых актуальных ИБ-проблемах по версии местного сообщества.

Чтобы бесплатно попасть на конференцию, нужно быть сотрудником ИТ или ИБ-службы, а также пройти регистрацию на сайте.

Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер конференции “Код информационной безопасности”.

Газета "Золотой Рог", Владивосток