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В Приморье "Ростелеком" окажет техническую помощь бесплатно

27 Августа 2018, 15:45 | Приморье

«Ростелеком» на Дальнем Востоке отменил плату за дополнительные работы технических специалистов на территории абонента. Теперь жителям Приморского края бесплатно предоставляется целый список услуг по переключению оборудования и устранению легких повреждений после неудовлетворительной эксплуатации.

Для удобства приморцев вызов электромонтёра, инсталляционные работы при повторном подключении оборудования, настройка модемов, открытая прокладка абонентской проводки или электрического кабеля, устранение повреждений при нарушении доступа к сети местной телефонной связи и некоторые другие услуги оказываются бесплатно.

«Индивидуальный подход к каждому клиенту – важнейшая часть нашей работы. Обнуление стоимости дополнительных технических работ позволит клиентам не беспокоиться по поводу переключения оборудования, настройки сети или переноса модема в другую часть квартиры. Эти услуги предоставляются бесплатно», – рассказал директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

Изменения в тарифы внесены для лиц, использующих услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной схожей деятельности. Получить дополнительную информацию об услугах и их стоимости можно в офисе «Ростелекома», на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: техпомощь  Ростелеком 



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