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В Приморье Tele2 поможет школьникам стать популярными блогерами

27 Августа 2018, 15:40 | Приморье

К 1 сентября Tele2 запустила во всех регионах присутствия акцию Back2School

Владивосток – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, предлагает практичные и модные решения для школьников в разгар подготовки к новому учебному году. Родители могут купить детям хороший смартфон по выгодной цене и получить кешбэк, а сами школьники – пройти онлайн-курс от одного из топовых блогеров YouTube.

К 1 сентября Tele2 запустила во всех регионах присутствия акцию Back2School под слоганом «Нравится детям, выгодно взрослым». В это время родители ищут для своего ребенка практичное решение – недорогой, но модный и стильный смартфон. Tele2 избавляет их от хлопот и предлагает 4G-устройство по приемлемой цене. По акции можно приобрести смартфоны Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE.

Поскольку современные школьники активны в Сети, оператор подготовил бонусы для пользователей тарифов «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». При покупке 4G-смартфона абоненты первого тарифа получают кешбэк 500 руб., второго – 1000 руб. При этом в Приморском крае «Мой онлайн» включает 10 Гб интернет-трафика за 250 руб., «Мой онлайн+» – 20 Гб за 350 руб. Таким образом, кешбэк превышает размер месячной абонентской платы.

Современные школьники охотно проводят время за просмотром роликов на YouTube и хорошо знают популярных блогеров. Так как многие из них мечтают вести свой блог, Tele2 предлагает покупателям 4G-смартфона по-настоящему желанный подарок. Это доступ на полгода к онлайн-урокам от известного видеоблогера Anny May. Ведущая YouTube-канала с 4,7 млн подписчиками расскажет, как создать интересный блог и сделать его популярным.

Для просмотра онлайн-уроков юный абонент Tele2 получит SMS со ссылкой на видеохостинг и пароль. Перейдя по ссылке, начинающий блогер увидит список обучающих роликов от Anny May. Чтобы посетить виртуальный мастер-класс, нужно только открыть плеер и ввести пароль. Проект Back2School стартовал 20 августа и продлится до 17 сентября. Подробнее об акции по ссылке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: tele2  связь 



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