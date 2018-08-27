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В Приморье готовится к запуску ТЭЦ "Восточная"
Новый энергообъект Приморского края специалисты планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года.
Как рассказали в департаменте энергетики Приморского края, на сегодняшний день на площадке станции поставлено и смонтировано все теплотехническое и электротехническое оборудование: три водогрейных котла по 100 гигакалорий, два паровых котла по 10 гигакалорий, три газотурбинных установки по 46,5 мегаватт, три котла-утилизатора по 40 гигакалорий, позволяющих задействовать тепло выходящих газов, повышая тем самым коэффициент использования топлива. Кроме того, утилизация дает возможность сократить выбросы в атмосферу вредных веществ. Проектная электрическая мощность новой станции составит 139,5 мегаватт, тепловая мощность – 432 гигакалории в час.
«Сейчас заканчиваются работы по пусконаладке и прокрутке смонтированного оборудования. Закончена пусконаладка на водогрейных котлах пиковой водогрейной котельной, ведется оформление разрешения на эксплуатацию в Ростехнадзоре», – пояснили в ведомстве.
По словам специалистов, пуск газотурбинной установки ТЭЦ запланирован в этом месяце – газ на станцию подается с марта 2018 года. А запуск самой станции запланирован на середину сентября 2018 года.
«Станция обеспечит подачу тепла и горячей воды потребителям Первореченского и Ленинского районов Владивостока. Кроме того, объект сможет обеспечить до 20% потребности города в электроэнергии. По расчетам специалистов, станция будет подавать электроэнергию в более чем 50 тысяч квартир и снабжать теплом более 600 многоквартирных домов», – добавили в департаменте.
Кроме этого, ввод новой станции позволит отказаться от паропровода от Владивостокской ТЭЦ-2 длиной семь километров и диаметром 1000 миллиметров в двухтрубном исполнении. Высвобождаемая тепловая мощность на ВТЭЦ-2 направляется на теплоснабжение новых микрорайонов Патрокл и Зеленый угол.
Как отметил вице-губернатор Приморья Гагик Захарян, главная цель строительства ТЭЦ «Восточная» – увеличение мощности для обеспечения возрастающих электрических и тепловых нагрузок.
«Увеличение экономической эффективности производства электрической энергии за счет газотурбинного цикла и нового высокоэффективного оборудования. Но одно из самых важных – это повышение надежности энергоснабжения потребителей и надежности энергосистемы юга Приморского края», – подчеркнул заместитель главы региона.
Напомним, строительство теплостанции началось в 2014 году компанией «РусГидро».
Фото – филиал «Приморская генерация».
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