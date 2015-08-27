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Общероссийский народный фронт в Приморском крае пошел лесом
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае организовали и провели выездное заседание группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. На заседании в присутствии представителей региональной власти и экологов «фронтовики» осмотрели участок липового леса и обсудили вопрос о необходимости скорейшего принятия мер по сохранению приморской липы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга по защите леса Юрий ЛОГИНОВ, эксперты ОНФ уже собрали информацию, свидетельствующую о том, что в регионе общая площадь лесов с преобладанием различных видов липы составляет 403,89 тыс. га, это 49,98% всех липовых насаждений, произрастающих на территории Дальнего Востока России. Общий накопленный запас древесины в этих лесах составляет 63,04 млн куб. м, при этом запас липы меньше, поскольку она не образует чистых насаждений. Спелые и перестойные деревья занимают в общем объеме запасов 79,7%, молодняки - 2,1%, средневозрастные - 7,8%.
Вместе с тем, как выяснили эксперты ОНФ, в реликтовых липовых лесах региона идет активная лесозаготовка. Так, объем заготовки в 2014 г. составил 162291,72 куб. м, это около 4% от общего объема древесины в крае. В некоторых районах Приморского края, где наиболее развито пчеловодство на основе липовых медоносов, - Спасском, Чугуевском, Кавалеровском, Красноармейском, в районе Арсеньева - объемы вырубок превышают средние значения.
В таких условиях, по мнению «фронтовиков», липу всех видов, произрастающую на территории Приморского края, необходимо рассматривать не только как объект промышленной заготовки древесины, но и как вид, обеспечивающий занятость значительной части сельского населения и развитие пчеловодства. Активисты ОНФ уже получили данные о том, что в сравнении с прошлым десятилетием общий объем заготовки меда в Приморском крае, включая липовый, снизился в несколько раз, и основная причина этому - уничтожение липовых лесов, поскольку почти в 10 раз вырос объем лесозаготовок.
Учитывая ситуацию, эксперты Народного фронта предлагают ограничить рубку липовых медоносов в регионе. Как отметил Логинов, запрет рубки липы полностью согласуется со Стратегией сохранения амурского тигра в РФ, утвержденной Распоряжением Правительства №25-р от 2 июля 2010 г. и Перечнем поручений Президента РФ по вопросам сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов №Пр-2624 от 7 ноября 2013 г., поскольку липовые насаждения в регионе играют существенную роль в приморских природных комплексах.
«Необходимо и возможно без ущерба для лесной отрасли Приморского края включить все виды лип, произрастающих в регионе, в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, являющийся приложением к Приказу Рослесхоза №513 от 5 декабря 2011 г.», - отметил Логинов.
В ближайшее время «фронтовики» намерены направить губернатору Приморского края обращение о включении трех видов лип, растущих в Приморском крае, - манчьжурской, амурской, Таке - в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.
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