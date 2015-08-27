Выборы в Приморье: умный на конкурс не пойдет, умный конкурс обойдет?

Вопрос продления полномочий глав районов Приморья, у которых срок истекает в 2015 году, на каждой территории решается по-разному. Ранее деловая газета «Золотой Рог» уже сообщала об итогах конкурсов в ряде городов и районов края, где в большинстве случаев действующие главы получали новый мандат доверия. Однако не везде ситуация настолько однозначна, и руководители территорий заранее задумываются о сохранении своего места в политике.

В первую очередь о ротации задумываются главы тех территорий, где 13 сентября должны пройти выборы в муниципальные думы. Среди районов, где переназначение избранных пять лет назад глав не гарантировано на 100%, наблюдатели называют Ханкайский и Пожарский районы. Как утверждают знакомые с ситуацией в Пожарском районе люди, нынешний глава района Владимир СИНИЦЫН пока не достиг взаимопонимания с региональными властями по поводу своего «переизбрания» через конкурс. (Что не удивительно, учитывая, что в ходе «Большого проезда» год назад губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ резко критиковал руководство района.)

Поэтому наиболее вероятным сценарием источники газеты «Золотой Рог» считают переход Синицына в думу района (он выдвинут кандидатом от «Единой России» по одному из одномандатных округов) с последующим возможным избранием его председателем думы. Напомним, что после проведенной в 2014-2015 годах реформы МСУ спикер представительного органа может одновременно являться и главой муниципального образования. Глава администрации (сити-менеджер) при этом будет избираться по конкурсу, однако его кандидатура, опять же, должна получить одобрение районных депутатов.

По слухам, обеспечить лояльное себе большинство в районной думе намерен и глава Ханкайского района Владимир МИЩЕНКО (в свое время он стал главой при поддержке ЛДПР), чьи полномочия также истекают в 2015 году. Вероятнее всего, курс будет взят на максимальную ротацию людей в думе после сентябрьских выборов, тем более что регистрацию в качестве кандидатов, помимо представителей политических партий, получили и все самовыдвиженцы.

Негативно повлиять на перспективы главы района может скандал с возможным закрытием школы в селе Владимиро-Петровка, активно освещаемый рядом краевых СМИ. Впрочем, представитель территории в Законодательном Собрании Сергей СОПЧУК действия руководства района в целом поддержал: в конце августа дума Ханкайского района должна решить вопрос о выделении миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции (капитальному ремонту) учебного заведения. При условии достаточности средств в бюджете работы по реконструкции могут завершиться уже через год, а до тех пор учебный процесс будет вестись в одной из школ райцентра – села Камень-Рыболов.

Напомним, что ранее юридическим пробелом в новом законодательстве о местном самоуправлении воспользовались власти Большого Камня, в краевом суде отстоявшие свое право на решающий голос при проведении конкурса на пост сити-менеджера. «Поскольку закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не закрепил каких-либо конкретных правил формирования конкурсной комиссии, оставив решение данного вопроса на усмотрение муниципальных образований, вывод суда о том, что дума городского округа вышла за пределы своих полномочий по определению состава комиссии, является ошибочным. Закон не закрепил требования к персональному и должностному составу конкурсной комиссии», - сказано в решении коллегии краевого суда.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.