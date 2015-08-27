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Росрыболовство может возглавить выходец из Приморья

27 Августа 2015, 13:15 | Приморье

Росрыболовство может быть вновь выведено из-под контроля Минсельхоза и вернуться в прямое подчинение правительству, как это было до 2012 года, сообщает «Коммерсантъ». Самым вероятным кандидатом на эту должность называют нынешнего заместителя главы Росрыболовства Петра САВЧУКА, выходца из Приморья.

Развитию отрасли мешает избыточный контроль со стороны целого ряда структур, в том числе силовых, утверждают рыбодобытчики. Свои ежегодные потери из-за разнонаправленных действий регулятора они оценивают в 11 млрд рублей. Если такое решение будет принято, курировать Росрыболовство, возможно, будет поручено вице-премьеру Юрию ТРУТНЕВУ, полпреду на Дальнем Востоке, на который приходится 75% вылова всей российской рыбы.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживают выведение Росрыболовства в отдельное ведомство с прямым подчинением правительству. Председатель комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП Герман ЗВЕРЕВ настаивает, что существующая система привела к конкуренции регуляторов — Федеральной антимонопольной службы, Россельхознадзора, Федеральной службы безопасности и Федеральной таможенной службы. «Разнонаправленные действия регулятора приводят к отставанию развития отрасли и потерям участников рынка до 11 млрд рублей»,— подсчитали в РСПП. Это те расходы, которые рыбодобытчики несут из-за избыточного контроля отрасли разными ведомствами, уточняют в союзе. Господин Зверев считает, что, помимо вывода Росрыболовства из структуры Минсельхоза, необходимо вернуться к той практике, которая была до 2012 года, создав специальную правительственную комиссию по развитию рыбохозяйственной отрасли. С таким предложением он выступит в рамках конгресса рыбаков во Владивостоке.

Сейчас в правительстве также обсуждается, кто возглавит Росрыболовство в случае выведения его из структуры Минсельхоза (в данный момент агентство возглавляет Илья ШЕСТАКОВ). Самым вероятным кандидатом на эту должность собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией, называют Петра Савчука, заместителя главы Росрыболовства; до июля этого года он руководил дальневосточным подразделением «Русской рыбопромышленной компании» (принадлежит зятю Геннадия ТИМЧЕНКО Глебу ФРАНКУ и брату губернатора Подмосковья Максиму ВОРОБЬЕВУ). 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: росрыболовство 






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Комментарии

  • Псевдоним14:32, 27.08.2015#

    Какая разница, какой ворюга там будет сидеть и откуда он родом. Рыбы как не было, так и не будет на наших прилавках.

  • Tolkin.14:38, 27.08.2015#

    Когда появиться рыба во Владивостоке? Конец августа а рыбы свежей выловленой в этом году нет ни горбуши, кеты, нерки! А если и есть то цены зашкаливают!!!! Куда смотрит Губернатор. В Магадане горбушу продают по 40-50р за одну штуку!!! А у нас наверное лососевые не ловят? Рыба вся уходит неизвестно куда.

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