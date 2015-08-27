На Конгрессе рыбаков в Приморье обсудят изменения в федеральном законодательстве

На Х международном Конгрессе рыбаков, который начался в Приморье 27 августа, представят проект изменения в федеральное рыболовное законодательство. Свои законопроекты презентуют Минвостокразвития и Минсельхоз, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Об этом рассказал директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Александр Передня в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию. По его словам, предложения отраслевых ведомств обсудят с представителями рыбацкого сообщества.

«С проектами изменения отраслевого законодательства на конгрессе выступят заместитель министра – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Законопроекты уже не раз обсуждались на разных правительственных площадках.

Однако рыбацкое сообщество в таком компетентном составе еще их не обсуждало. На конгрессе рыбаков у отраслевых ассоциаций будет возможность представить свое видение изменений федеральном законодательстве», – отметил Александр Передня.

Директор департамента также сообщил, что в этом году наблюдается колоссальная востребованность форума, однако его площадка рассчитана только 350 человек. По решению оргкомитета мероприятия, в конгрессе примут участие руководители ведущих предприятий отрасли, представители рыбацких ассоциаций, министерств и ведомств.

«В этом году главной темой конгресса станет “Государственное регулирование использования водных биологических ресурсов: опыт, проблемы, пути совершенствования”. И те предложения, которые будут выработаны в ходе секций конгресса, лягут в основу итоговой резолюции. Хочу отметить колоссальную востребованность форума в этом году. Предложения поступают из разных регионов России и мира, и мы стараемся максимально включить в состав участников форума гостей из других регионов», – рассказал Александр Передня.

Президент ассоциации рыбодобывающих предприятий Приморского края Георгий Мартынов добавил, что к приближающемуся Конгрессу рыбаков сегодня приковано внимание всего мирового сообщества.

«В этом году через несколько дней после конгресса в Приморье впервые пройдет Восточный экономический форум, одна из секций которого затронет вопросы развития рыбохозяйственного комплекса как внутри страны так и в мире. Там будут представлены различные проекты по интегрированию в международный рыбный бизнес», – рассказал он.

Напомним, X международный Конгресс рыбаков состоится в Приморье 27-28 августа 2015 года. Самые многочисленные делегации представят дальневосточные регионы – Приморский и Камчатский края, Сахалинскую и Магаданскую области. Приедут представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Калининграда и республики Дагестан.