www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

На Конгрессе рыбаков в Приморье обсудят изменения в федеральном законодательстве

27 Августа 2015, 11:31 | Приморье
На Х международном Конгрессе рыбаков, который начался в Приморье 27 августа, представят проект изменения в федеральное рыболовное законодательство. Свои законопроекты презентуют Минвостокразвития и Минсельхоз, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Об этом рассказал директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Александр Передня в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию. По его словам, предложения отраслевых ведомств обсудят с представителями рыбацкого сообщества.
 
«С проектами изменения отраслевого законодательства на конгрессе выступят заместитель министра – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Законопроекты уже не раз обсуждались на разных правительственных площадках.
 
Однако рыбацкое сообщество в таком компетентном составе еще их не обсуждало. На конгрессе рыбаков у отраслевых ассоциаций будет возможность представить свое видение изменений федеральном законодательстве», – отметил Александр Передня.
 
Директор департамента также сообщил, что в этом году наблюдается колоссальная востребованность форума, однако его площадка рассчитана только 350 человек. По решению оргкомитета мероприятия, в конгрессе примут участие руководители ведущих предприятий отрасли, представители рыбацких ассоциаций, министерств и ведомств.
 
«В этом году главной темой конгресса станет “Государственное регулирование использования водных биологических ресурсов: опыт, проблемы, пути совершенствования”. И те предложения, которые будут выработаны в ходе секций конгресса, лягут в основу итоговой резолюции. Хочу отметить колоссальную востребованность форума в этом году. Предложения поступают из разных регионов России и мира, и мы стараемся максимально включить в состав участников форума гостей из других регионов», – рассказал Александр Передня.
 
Президент ассоциации рыбодобывающих предприятий Приморского края Георгий Мартынов добавил, что к приближающемуся Конгрессу рыбаков сегодня приковано внимание всего мирового сообщества.
 
«В этом году через несколько дней после конгресса в Приморье впервые пройдет Восточный экономический форум, одна из секций которого затронет вопросы развития рыбохозяйственного комплекса как внутри страны так и в мире. Там будут представлены различные проекты по интегрированию в международный рыбный бизнес», – рассказал он.
 
Напомним, X международный Конгресс рыбаков состоится в Приморье 27-28 августа 2015 года. Самые многочисленные делегации представят дальневосточные регионы – Приморский и Камчатский края, Сахалинскую и Магаданскую области. Приедут представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, Калининграда и республики Дагестан.
 
 
Автор:
Теги: законодательство  рыбная отрасль  конгресс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru