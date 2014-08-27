Алчные торговцы из Приморья вызвали рост цен на всем Дальнем Востоке

Правительство Хабаровского края предложило ФАС проверить обоснованность резкого удорожания куриных окорочков производства США, поставляемых из Приморского края, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Проверяется информация по поводу увеличения стоимости куриных окорочков из США. Поставщики из Приморья увеличили отпускные цены, и торговые сети были вынуждены поднять стоимость. Этот факт мы уточняем, уже направлен соответствующий запрос в ФАС с просьбой проверить поставщиков из Приморского края», - приводятся в сообщении слова начальника отдела госрегулирования торговли правительства Хабаровского края Татьяны ТРЕГУБ.

По данным регионального минсельхоза, рост цен в некоторых торговых точках достиг в августе 100 рублей за килограмм. В среднем рост составил около 18%.

Как отмечается, в регионе создан штаб по контролю ситуации на продовольственном рынке. Ежедневно его представители проводят мониторинг цен в крупных и мелких розничных сетях, на центральном рынке Хабаровска.

В целом ситуация на продовольственном рынке остается стабильной. Местные производители цены не повышают, резких скачков, за исключением цен на американские куриные окорочка, пока не зафиксировано.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.