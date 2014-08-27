Аэропорт Сингапура отказался от покупки Владивостока

«Шереметьево» ищет нового владельца аэропорта Владивосток

Анонсированный приход в аэропорт Владивосток крупного инвестора в лице Сhangi Airport Group (оператор сингапурского аэропорта Сhangi) на волне эйфории от саммита АТЭС преподносился как один из краеугольных камней в формировании новой экономической концепции развития Приморья.

Но прошло два года, и выяснилось, что один из лучших аэропортов мира не хочет (или не может) заниматься развитием нового аэровокзала во Владивостоке. Теперь претендентами на аэропорт считаются исключительно российские игроки: «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, «Новапорт» Романа ТРОЦЕНКО и «Базовый элемент» («Базэл») Олега ДЕРИПАСКИ.

На прошлой неделе ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» объявило запрос предложения на приобретение пакетов акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. На продажу будут выставлены 52,16% акций ОАО «МАВ» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток». Заявки на участие принимаются до 31 октября 2014 года.

В качестве агента для организации и проведения процедуры отбора на конкурсной основе привлечена InfraONE, разработавшая ранее стратегию развития Московского авиационного узла.

В сообщении «Шереметьево» отмечается, что продажа акций ОАО «МАВ» и ЗАО «Терминал Владивосток» производится в рамках выполнения программы реализации профильных и непрофильных активов «Шереметьево». Ранее гендиректор «Шереметьево» Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал стоимость активов во Владивостоке более чем в 4 млрд рублей.

Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Владивосток (Кневичи) началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Новый аэровокзал был запущен к саммиту АТЭС, проходившему во Владивостоке в сентябре 2012 года. Объем вложений оценивался в 6,3 млрд рублей. Технологическое оборудование аэропорта рассчитано на 3,5 млн пассажиров в год. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности до 5 млн пассажиров. Кроме того, приобретены дополнительные земли для строительства сопутствующей инфраструктуры. ОАО «МАВ» в 2013 году обслужило 1,853 млн пассажиров, что на 14,1% больше, чем в 2012 году. Это самый высокий показатель за всю историю аэропорта. Основным акционером является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.

Сингапурский интерес

Отметим, что «Шереметьево» уже пыталось выйти из бизнеса в Приморье еще до запуска нового аэровокзала. В 2011 году готовились условия конкурса по продаже аэропорта Владивостока, интерес к нему подтверждали «Базэл» и «Ренова». Но торги так и не состоялись; в «Шереметьево» говорили, что после консультаций с ВЭБом было решено продать актив после саммита АТЭС. Но продажу снова отложили. Глава «Шереметьево» Михаил Василенко пояснял, что сначала нужно «сформировать бизнес, связанный с работой авиакомпаний и пассажиров», чтобы аэропорт оценивался по рентабельности, а не по себестоимости строительства.

Главным претендентом на аэропорт Владивостока считалась сингапурская Changi AirportsInternational (CAI) совместно с ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (группа ВЭБ).

CAI - 100%-ное дочернее предприятие ChangiAirportGroup, оператора сингапурского аэропорта Changi. Услугами аэропорта пользуются свыше 100 авиакомпаний, выполняющих рейсы в 60 стран мира. Changi владеет и управляет аэропортами по всему миру: в Индии, Китае, Саудовской Аравии и др. Российские чиновники давно хотели привлечь Changi, управляющую одним из крупнейших транспортных хабов Азии, к развитию отечественных аэропортов. Несколько лет назад Changi участвовала в конкурсе на реконструкцию «Пулково». Однако пока до реализации дошел только региональный проект: Changi вошла в СП с «Базэлом» Олега Дерипаски и Сбербанком, созданным для управления аэропортами Краснодарского края.

В 2013 году Внешэкономбанк, администрация Приморского края, «Фонд развития Дальнего Востока» и CAI заключили меморандум о взаимопонимании по реализации проекта развития аэропорта Владивостока и приаэропортовой инфраструктуры. Однако дальше дело затормозилось.

«В период с мая по август 2013 года в рамках взаимодействия с Фондом развития Дальнего Востока была подготовлена стратегия развития аэропорта на период до 2017 года, предусматривавшая реализацию ряда проектов. Представители ChangiAirportsInternational, привлеченной фондом в качестве потенциального инвестора и оператора аэропорта, действительно знакомились с проектом и с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности МАВ. Однако в связи с реорганизацией фонда работа приостановлена на неопределенное время», - отмечал генеральный директор ОАО «МАВ» Игорь ЛУКИШИН.

«Фонд развития Дальнего Востока совместно с ChangiAirportsInternational заинтересован в этом активе, но они приняли совместное решение пока не подавать заявку на его приобретение», - сообщила пресс-служба ВЭБа после того, как «Шереметьево» объявило запрос предложения на приобретение активов во Владивостоке.

Есть версия, что сингапурскую компанию смутил опыт южнокорейской IncheonInternationalAirportCorporation (оператор крупнейшего в Южной Корее аэропорта «Инчхон») в аэропорту Хабаровска. Мол, и в том, и в другом случае азиатские инвесторы рассчитывали на получение контроля над аэропортами Дальнего Востока, но российское правительство не намерено отдавать стратегические активы в руки иностранцев.

IncheonInternationalAirportCorporation выступает стратегическим инвестором ОАО «Хабаровский аэропорт», владея 10% акций компании. ЗАО «Кварц-Инвест» принадлежит 79% акций ОАО «Хабаровский аэропорт». Еще 11% находится у PanaderoInvestmentsLtd. Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» на базе аэропорта Хабаровска запланирована на 2014-2016 годы и предполагает строительство пассажирского терминала. Работы планируются в рамках программы комплексного развития инфраструктуры международного аэропорта «Хабаровск» («Новый») до 2030 года. Также стратегический инвестор заинтересован в строительстве грузового терминала, для чего необходимо расширение аэропорта. Глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК уже озвучивал, что ведет переговоры с IncheonInternational об увеличении ее доли в предприятии.

Переоценка возможностей

Сегодня главная проблема международных аэропортов Владивостока и Хабаровска - несоответствие объема воздушного трафика затратам на развитие предприятий. Проще говоря, инвесторам очень сложно отбить вложенные в новые мощности средства при нынешнем пассажиропотоке. А увеличить его за счет открытия новых маршрутов очень сложно. И это несмотря на то, что аэропорт Владивосток первым в России получил статус «открытого неба». Как уже сообщал «Золотой Рог», уже второй год национальный авиаперевозчик Узбекистана «Узбекистонхавойуллари», несмотря на все договоренности, не может получить право на выполнение регулярных рейсов из Владивостока в Ташкент. А это значит, что ни о какой открытости Приморья сегодня речи не идет.

Начальник Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов Толиб УЛЬЖАЕВ в письме к заместителю министра транспорта РФ, бывшему гендиректору «Аэрофлота» Валерию ОКУЛОВУ отмечает, что НАК решила все организационные и технические вопросы для открытия регулярных рейсов во Владивосток с летнего сезона навигации 2014 года и уже подала соответствующую форму «Р» в Росавиацию.

«Несмотря на Ваше заявление о необходимости либерализации и расширения сотрудничества между двумя странами в области воздушного сообщения, просьба узбекской стороны не нашла понимания со стороны департамента Минтранса России, и было предложено ЗАМЕНИТЬ Владивосток на любой пункт из имеющихся в таблице (пунктов назначений на территории России для назначенных узбекских перевозчиков. - Прим. авт.). По нашему мнению, данное встречное предложение не соответствует упомянутому Вашему заявлению и ограничивает возможности узбекского перевозчика в дальнейшем развитии своей деятельности на территории РФ», - пишет узбекский чиновник.

О сверхрентабельности забыть

При расчете вложений в расширение или строительство новых аэропортовых мощностей всегда есть опасность, что инвестор неправильно распознал тренд - рост может замедлиться, и эти инвестиции окажутся лишними.

Кроме того, прибыль аэропортов сегодня не очень высока по той простой причине, что их деятельность регулируется государством.

«С одной стороны, жизнеспособность аэропортов поддерживают, так как нужно следить за капитальными затратами: новые терминалы, взлетно-посадочные полосы - все это дорого. С другой стороны, большинство аэропортов являются квазимонополистами. Поэтому отрасль активно регулируется властями. В целом же в мире рентабельность держится в районе 10-14% в зависимости от регуляторного режима. Правда, в последние годы нередко стали появляться очень агрессивные заявки от игроков рынка в тендерах по привлечению инвесторов в аэропорты. Поэтому я не удивлюсь, если рентабельность упала в среднем до 8%. Что, в свою очередь, ставит вопрос, может ли инвестор или концессионер, подавший агрессивную заявку и выигравший тендер, управлять аэропортом эффективно и стабильно», - говорит генеральный директор ChangiAirportsInternational ЛИМ ЛиангСонг.

Как уже сообщал «Золотой Рог», ОАО «МАВ» в 2013 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 194,116 млн рублей против 839 тыс. рублей чистой прибыли годом ранее. В то же время выручка выросла на 11,3%, до 1 млрд 83,611 млн рублей.

Компания объясняла рост выручки увеличением производственных показателей, а недобор прибыли передачей аэропортового сбора - одного из основных видов деятельности - оператору ЗАО «Терминал Владивосток» после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта и перевода в него всех рейсов. Получение убытка компания также объясняет ростом расходов в связи с необходимостью содержания и обслуживания как новой инфраструктуры, так и старой служебно-технической территории. Напомним, что на данный момент МАВ так и не смог продать объекты старого аэропорта.

Предыдущие две попытки оказались «холостыми»: интерес к выставленному на аукцион имуществу проявили лишь две компании - ООО «ТехнохолдингСумотори» Виталия ВЕРКЕЕНКО и ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» Владимира КАСПИНА. Но в первом случае претендент оказался в одиночестве, во втором заявителя не допустили к торгам из-за несоответствия заявки требованиям конкурсной документации.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.