Во Владивостоке на прилавках появились креветки из белорусских морей

Член Таможенного союза братская Белоруссия, нисколько не смутившись, предложила Евросоюзу свои услуги по ввозу на территорию России запрещенных продуктов питания под видом белорусских. Россельхознадзор уже поймал на границе незаконные яблоки, персики, сливы… Об этом сообщает сайт Zrpress.Ru.

А россияне уже начали заполонять Интернет фотографиями с начавшими заполонять прилавки отечественных магазинов и супермаркетов диковинными белорусскими морепродуктами. Если кто не в курсе, Беларусь - сугубо сухопутная страна, не имеющая выхода к морю.

В Федеральной таможенной службе, в связи с сим малоприятным фактом, напомнили, что границы с таможней между странами - государствами Таможенного союза нет, поэтому проверки при ввозе товаров из Белоруссии не проводятся.

О том, что реэкспорт из Белоруссии весьма вероятен, заговорили сразу после введения запрета на импорт продуктов 6 августа. К примеру, сегодня в Белоруссии работают сотни агропредприятий, специализирующихся на выращивании овощей и фруктов, а также торговле ими. И любое из них может стать перевалочной базой для поставок европейских продуктов в Россию.

Получается, что Россия сама организовала, во-первых, лазейку для европейских предприятий и экспортеров, а во-вторых, введя санкции, сделала подарок для наших соседей по Таможенному союзу. Все они будут получать прибыль.

А власти в Приморье тем временем пристально следят за ценами на продукты питания. Так, по поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО провел заседание краевого штаба по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. На нем директор департамента лицензирования и торговли края Елена КОВАЛЬ доложила, что резкого роста цен в розничной сети в Приморье не зафиксировано.

«Проводить мониторинг мы начали с 11 августа. За это время цены увеличились на свинину - на 1,2 процента, рыбу мороженую - 7,2 процента, творог - 1,2 процента, сыры твердые - 4,7 процента, колбасы - до 3 процентов. А вот на картофель и овощи, наоборот, произошло сезонное снижение цен», - сообщила она. Единственный товар, на который зафиксировано значительное повышение цен, - импортные куриные окорочка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.