Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке на прилавках появились креветки из белорусских морей
Член Таможенного союза братская Белоруссия, нисколько не смутившись, предложила Евросоюзу свои услуги по ввозу на территорию России запрещенных продуктов питания под видом белорусских. Россельхознадзор уже поймал на границе незаконные яблоки, персики, сливы… Об этом сообщает сайт Zrpress.Ru.
А россияне уже начали заполонять Интернет фотографиями с начавшими заполонять прилавки отечественных магазинов и супермаркетов диковинными белорусскими морепродуктами. Если кто не в курсе, Беларусь - сугубо сухопутная страна, не имеющая выхода к морю.
В Федеральной таможенной службе, в связи с сим малоприятным фактом, напомнили, что границы с таможней между странами - государствами Таможенного союза нет, поэтому проверки при ввозе товаров из Белоруссии не проводятся.
О том, что реэкспорт из Белоруссии весьма вероятен, заговорили сразу после введения запрета на импорт продуктов 6 августа. К примеру, сегодня в Белоруссии работают сотни агропредприятий, специализирующихся на выращивании овощей и фруктов, а также торговле ими. И любое из них может стать перевалочной базой для поставок европейских продуктов в Россию.
Получается, что Россия сама организовала, во-первых, лазейку для европейских предприятий и экспортеров, а во-вторых, введя санкции, сделала подарок для наших соседей по Таможенному союзу. Все они будут получать прибыль.
А власти в Приморье тем временем пристально следят за ценами на продукты питания. Так, по поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО провел заседание краевого штаба по оперативному мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. На нем директор департамента лицензирования и торговли края Елена КОВАЛЬ доложила, что резкого роста цен в розничной сети в Приморье не зафиксировано.
«Проводить мониторинг мы начали с 11 августа. За это время цены увеличились на свинину - на 1,2 процента, рыбу мороженую - 7,2 процента, творог - 1,2 процента, сыры твердые - 4,7 процента, колбасы - до 3 процентов. А вот на картофель и овощи, наоборот, произошло сезонное снижение цен», - сообщила она. Единственный товар, на который зафиксировано значительное повышение цен, - импортные куриные окорочка.
Новости тематики
- В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой
- Кета вернулась на нерест в Приморье
- РРПК продолжает модернизацию производственных мощностей
- Спрос на профессию рыбака сохранился
- Рыба - наше всё!
- Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
- Продукция "Доброфлота" признана Товаром года
- Программа "Приморская рыба":цены, удобные для людей
- На севере Приморья отмечено трепанговое изобилие
- Непойманного краба уже поделили в Москве
Новости раздела
- В Приморье первый урожай собрал новый сельскохозяйственный комплекс
- Олег Кожемяко подписал дорожную карту с Центробанком
- Воздух под контролем: "Терминал Астафьева" установил датчики мониторинга атмосферы
- 10 новых пожарных машин передали для работы в северных районах Приморья
- Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморском крае
- Приморский шоколад с экстрактом морского ежа и гребешка решили проверить на москвичах
- Как решать балконные споры в многоквартирном доме
- Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации
- 11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- Кета вернулась на нерест в Приморье