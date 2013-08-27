В Приморье ЗАО ГХК "Бор" доработалось до банкротства

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Приморскому краю в г. Дальнегорске состоялось заседание комиссии по легализации налоговой базы, в ходе которого заслушан представитель градообразующего предприятия - ЗАО ГХК «Бор».

Целью вызова представителей ЗАО «Бор» на заседание комиссии явилась критическая финансово-хозяйственная ситуация на предприятии, сложившаяся в результате падения цен на мировом рынке и, как следствие, повлекшая неуплату налогов и сборов во все уровни бюджета. По сведениям представителей градообразующего предприятия, на сегодняшний день руководством ставится вопрос о полной остановке работы предприятия. На вопросы представителей госструктур о перспективах погашения задолженности положительного ответа получено не было. В соответствии с налоговым законодательством членами комиссии принято решение о подготовке необходимых документов для передачи в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам для инициации процедуры банкротства.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.